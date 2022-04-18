Два человека привлечены к ответственности за жестокое обращение с животными в Рисаральде и Боготе

В это воскресенье, 17 апреля, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело против двух человек, которые могли стать причиной гибели двух собак. События не взаимосвязаны; первое произошло в Арпии, Рисаральде, а другое было зарегистрировано в Боготе.

По данным следственного органа, дело в Рисаральде было представлено 26 мая 2021 года. «Луис Альберто Дуранго — первый привлеченный к ответственности — бросил отравленную пищу в собаку по кличке Карпаты», — поясняется в пресс-релизе прокуратуры. Факты были записаны на камеру наблюдения, что является доказательством того, что через несколько минут после того, как животное проглотило кусок пищи, у собаки начались судороги.

Прокурор из Специальной группы по борьбе с жестоким обращением с животными (GELMA) провел расследование, которое установило, что Дуранго напал на собаку, потому что она якобы «много лаяла» и что это вызвало проблемы с опекуном собаки. «В этом смысле Луис Альберто Дуранго был обвинен в преступлении жестокого обращения с животными», - заявили в судебном органе.

Случай, произошедший в Боготе, очень похож. Мириам Патрисия Эредия, ухаживающая за собакой по имени Луна, не имела своего питомца в оптимальных условиях. По этой причине ей было предъявлено обвинение в жестоком обращении с животными.

Согласно расследованиям, проведенным прокуратурой, дело было возбуждено 17 ноября 2018 года после инспекционного посещения районным институтом защиты и благополучия животных дома в городе Энгатива в западной части столицы. «В том месте, где они обнаружили Луну в плохом питании и состоянии здоровья, и с очевидными изменениями в ее поведении», - говорится в документе субъекта.

Животное было доставлено в ветеринарный центр, где у него обнаружили внутреннее кровотечение, которое не было своевременно обработано. «Учитывая тяжесть его состояния, специалисты подвергли его эвтаназии», — добавили в прокуратуре.

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Таковы правовые последствия жестокого обращения с животными в Колумбии

Животные, будь то домашние или дикие, подвергаются нарушениям своих прав в Колумбии. Столкнувшись с этим, те, кто совершает эти нападения, подвергаются со стороны Генеральной прокуратуры множеству правовых последствий, которые препятствуют этой практике.

Судебный орган пояснил, что существует возможность обжалования Закона 1774 от 6 января 2016 года. Этот регламент гарантирует, что отношение между людьми и животными основано на «уважении, солидарности, сострадании, этике, справедливости, заботе, предотвращении страданий, искоренении неволи и оставления», говорится в документе.

С другой стороны, благополучие живых существ, в свою очередь, заключается в том, что их владелец должен соблюдать пять минимальных принципов: они не должны страдать от голода, жажды, физического дискомфорта или боли; что они не вызваны халатностью или небрежностью, чтобы они не подвергались страху или стрессам и что они могут проявлять свое естественное поведение.

Лицам, которые приводят к смерти или травмам, серьезно ухудшающим здоровье или физическую неприкосновенность животного, грозит тюремное заключение на срок от 12 до 36 месяцев. Кроме того, им грозит особая инвалидность сроком от одного до трех лет в связи с занятием профессией, торговлей или владением животными.

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