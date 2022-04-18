Это была презентация Карола Джи в Coachella: «Я очень счастлив и горжусь тем, что представляю свою страну»

Singer Karol G attends the Billboard Women in Music Awards at YouTube Theater in Inglewood, California, U.S., March 2, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni





Колумбийка Кароль Джи показала себя в это воскресенье на фестивале Coachella 2022 в Индио, Калифорния, и оставила тысячи посетителей, которые наслаждались ее песнями, открытыми ртами, а также неожиданную дань колумбийца нескольким культовым исполнителям латинской музыки, включая Рики Мартина и его соотечественника. Шакира.

Колумбийка начала свое шоу с исполнения «El makinón» и «Mi cama», двух хитов, которые ознаменовали ее певческую карьеру и сделали ее известной международной аудитории. Позже он в восторге от песен «Bichota» и «Ahora me llama», над которыми он сотрудничал с Bad Bunny, одним из самых важных исполнителей на данный момент.

Тем не менее, температура фестиваля начала расти, когда DJ Tiësto неожиданно появился на сцене и сопровождал своего коллегу с коллаборацией «Не стесняйтесь», которую они выпустили пару месяцев назад.

Еще одним сюрпризом, который Кароль Джи приготовила для Коачеллы, было приглашение Бекки Джи, с которой она сыграла песню «Mamii», ставшую гимном для многих женщин, и что на самом деле несколько часов назад она выпустила свое официальное музыкальное видео на YouTube с Мией Халифой в качестве главной героини.

Именно тогда наступила ночь, и шоу «Бичота» полностью изменилось, потому что одетый в цвета колумбийского флага, он начал сердечную дань уважения, в которой участвовали известные исполнители латинской музыки.

Он также рассмотрел другие хиты, такие как «Мария» Рики Мартина, «La macarena» Los del Río, «Life is a carnival» Селии Крус, «Petrol» Дэдди Янки, «Бедра не лгут» Шакиры, «Despacito» Луиса Фонси и «Mi gente» Джей Балвина.

Кароль Джи Закрытая Коачелла с песней Шакиры

В то время как на закрытии своего шоу Кароль Джи и его поклонники, которые присутствовали с синими париками, спели песню «Tusa», чтобы «кричать травму», хит, который поставил Antioquia среди элиты музыкальной индустрии, потому что даже сверг Майкла Джексона с его количеством наград.

Дань уважения Карол Джи Селии Круз

С момента своего первого издания в 1999 году Coachella стала одним из самых важных событий в музыкальной индустрии. В отличие от других шоу, в нем участвуют не только звезды из США или Европы, но и латиноамериканские певцы в свой список.

В его последней версии посетители и поклонники также встретились с другими представителями региона, такими как Пабло Виттар, Анитта, Ники Николь и колумбийский композитор Эла Минус.

Однако подавляющее большинство испаноязычных артистов приехали из Мексики, в том числе Grupo Firme, Натанаэль Кано, MS Band, Чикано Бэтмен, Алайна Кастильо, Эд Маверик, Эла Минус, Джесси Рейес, Омар Аполло, Пако Осуна и Братья Мартинес.

Несмотря на аплодисменты, не все было радужно для латиноамериканцев в Coachella, так как несколько фанатов осудили «латинофобию» против «Grupo Firme», которая радовала участников фестиваля на сцене, но не транслировалась ни на одном из трех каналов.