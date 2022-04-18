«Это моя третья война»: пожилые люди, великие забытые о российском вторжении в Украину

«21 марта я вышла из дома курить. Снаряд упал. Я потеряла руку». 71-летний Владимир Лигнов олицетворяет трагическую судьбу украинских старейшин, невидимых жертв войны, опустошающей их страну.
Мужчина, бывший машинист поезда, медленно идет по коридору приемного центра в Днепре, городе в центральной Украине, который стал одним из главных гуманитарных центров страны.
Левый рукав ее серого свитера сложен на высоте подмышки. Ему трудно объяснить, что с ним произошло. Он не знает, в какой войне он стал жертвой и кто запустил снаряд по Авдеевке, промышленному хабу в Донецкой области, который Москва сделала одним из своих приоритетов.
«Я не понимаю, что происходит. Через неделю мне нужно сменить повязку в больнице в Мирнограде [посреди зоны конфликта, где ему ампутировали]. Но мне говорят, что я должен уйти через три дня», - повторяет он раз за разом.
«Может, лучше пойти на кладбище. Я больше не хочу жить», - вздыхает она, когда рядом проходит старик, хромающий и одетый в сине-красную полосатую кепку.
Физические и психические страдания, по-видимому, присутствуют повсеместно среди пожилых людей, с которыми АФП встречалась в приюте в Днепре, родильном доме, который вновь открылся в марте для временного размещения внутренне перемещенных лиц.
«Забытый»
Фургон только что прибыл с восточного фронта. Добровольцы пытаются вытащить пожилых людей из автомобиля и поместить их в инвалидные коляски, но некоторые из них стонут от боли.
Другие кажутся потерянными. Мужчина бежит хватать сигареты, как только наступит на землю. Сразу после этого он поспешно забирает свои вещи, как будто ему нужно быстро уйти, когда он только что прибыл в безопасное место после нескольких недель ада.
«Самые трудные — это те, кто много времени проводил в подвалах», — объясняет Ольга Волкова, директор центра, куда приехали 84 пенсионера. «Многие остались в полном одиночестве. До войны мы помогали им, но теперь они были брошены на произвол судьбы», - добавляет он.
Пожилые люди часто «забываются, очень уязвимы» во время конфликтов, подтверждает Федерико Десси, директор по Украине неправительственной организации Handicap International, которая предоставляет оборудование и финансовую помощь центру Днепра.
Как правило, «изолированные от остальных своих семей» и «не способные пользоваться телефоном или общаться», они особенно «беспомощны» неопределенностями войны, подчеркивает он.
Александре Васильченко, 80-летней россиянке из Украины, повезло больше, чем в среднем. Как только она приехала домой в Днепр, ее искал внук.
Очевидное утешение для женщины, проведя недели «в одиночестве в [своей] трехкомнатной квартире» в Краматорске [на востоке], где в результате российского нападения на железнодорожный вокзал недавно погибли по меньшей мере 57 человек.
Восьмидесятник, опасаясь, что может случиться, сохранил немного еды. Но «Я всегда пряталась в ванной (...) Он постоянно плакал. Меня посадили в тюрьму в своем доме», - сказал он, пожелав «смерти» «Владимира Владимировича» Путина «и его детей».
«Три войны»
По данным Handicap International, которая приводит данные украинских властей, около 13 000 пожилых людей или инвалидов поселились в районе Днепра с начала российского вторжения и более полумиллиона человек прошли через него.
«Дом милосердия», бывший диспансер, превращенный в убежище для нуждающихся, с тех пор принимает эвакуированных из Мариуполя, города, который более месяца осаждали русские на юге, а также жители Востока.
«Если будет создано десять новых заведений, подобных нашему, они сразу же заполнятся», — говорит Константин Горчков, который руководит центром вместе со своей женой Натальей.
Тридцать новых жителей присоединились к сотне, которые уже проживали там. Одна из них — 83-летняя Юлия Панферова, прибывшая из Лисичанска, в Луганскую область на востоке.
Эта бывшая учительница экономики говорит, что три ракеты упали рядом с ней и разбили ей окна.
«Это моя третья война», - вспоминает он, имея в виду Вторую мировую войну (1939-1945) и конфликт, начавшийся в 2014 году на Донбассе, частью которого являются Луганск и Донецк.
(Фото де Эд Джонс/AFP)
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