«Это моя третья война»: пожилые люди, великие забытые о российском вторжении в Украину

Aleksandra Vassilchenko (L) from Kramatorsk recounts her story as she sits with her grandson, Roman (R), outisde a shelter for internally displaced people, in Dnipro on April 16, 2022. - The elderly are "often forgotten, very vulnerable" during conflicts, says Federico Dessi, the director for Ukraine of the NGO Handicap International, which is providing equipment and financial support to the Dnipro shelter. (Photo by Ed JONES / AFP)

«21 марта я вышла из дома курить. Снаряд упал. Я потеряла руку». 71-летний Владимир Лигнов олицетворяет трагическую судьбу украинских старейшин, невидимых жертв войны, опустошающей их страну.

Мужчина, бывший машинист поезда, медленно идет по коридору приемного центра в Днепре, городе в центральной Украине, который стал одним из главных гуманитарных центров страны.

Personas desplazadas por la guerra en Ucrania reciben cortes de pelo y manicura en un antiguo hospital de maternidad convertido en refugio para desplazados en Dnipro (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Левый рукав ее серого свитера сложен на высоте подмышки. Ему трудно объяснить, что с ним произошло. Он не знает, в какой войне он стал жертвой и кто запустил снаряд по Авдеевке, промышленному хабу в Донецкой области, который Москва сделала одним из своих приоритетов.

«Я не понимаю, что происходит. Через неделю мне нужно сменить повязку в больнице в Мирнограде [посреди зоны конфликта, где ему ампутировали]. Но мне говорят, что я должен уйти через три дня», - повторяет он раз за разом.

«Может, лучше пойти на кладбище. Я больше не хочу жить», - вздыхает она, когда рядом проходит старик, хромающий и одетый в сине-красную полосатую кепку.

El sufrimiento físico y mental es omnipresente entre los ancianos (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Физические и психические страдания, по-видимому, присутствуют повсеместно среди пожилых людей, с которыми АФП встречалась в приюте в Днепре, родильном доме, который вновь открылся в марте для временного размещения внутренне перемещенных лиц.

Un hombre entrega comida a un pariente internado en el centro de Dnipro (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Забытый»

Фургон только что прибыл с восточного фронта. Добровольцы пытаются вытащить пожилых людей из автомобиля и поместить их в инвалидные коляски, но некоторые из них стонут от боли.

Другие кажутся потерянными. Мужчина бежит хватать сигареты, как только наступит на землю. Сразу после этого он поспешно забирает свои вещи, как будто ему нужно быстро уйти, когда он только что прибыл в безопасное место после нескольких недель ада.

Según Handicap International, que cita cifras de las autoridades ucranianas, unas 13.000 personas ancianas o discapacitadas se instalaron en la región de Dnipró desde el inicio de la invasión rusa y más de medio millón pasaron por ahí. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Самые трудные — это те, кто много времени проводил в подвалах», — объясняет Ольга Волкова, директор центра, куда приехали 84 пенсионера. «Многие остались в полном одиночестве. До войны мы помогали им, но теперь они были брошены на произвол судьбы», - добавляет он.

Пожилые люди часто «забываются, очень уязвимы» во время конфликтов, подтверждает Федерико Десси, директор по Украине неправительственной организации Handicap International, которая предоставляет оборудование и финансовую помощь центру Днепра.

Los ancianos muchas veces “son olvidados, muy vulnerables”, durante los conflictos, según dijo el director para Ucrania de la ONG Handicap International, que ofrece equipos y ayuda financiera al centro de Dnipró. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Как правило, «изолированные от остальных своих семей» и «не способные пользоваться телефоном или общаться», они особенно «беспомощны» неопределенностями войны, подчеркивает он.

Zoia Taran, 85, originaria de Sloviansk, llora mientras cuenta su historia (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Александре Васильченко, 80-летней россиянке из Украины, повезло больше, чем в среднем. Как только она приехала домой в Днепр, ее искал внук.

"Me encarcelaron en mi casa”, dijo Aleksandra Vassilchenko, deseando “la muerte” de “Vladimir Vladimirovich” Putin “y sus hijos”. Su nieto vino a buscarla apenas llegó al hogar en Dnipró, algo que fue un evidente consuelo para ella. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Очевидное утешение для женщины, проведя недели «в одиночестве в [своей] трехкомнатной квартире» в Краматорске [на востоке], где в результате российского нападения на железнодорожный вокзал недавно погибли по меньшей мере 57 человек.

Восьмидесятник, опасаясь, что может случиться, сохранил немного еды. Но «Я всегда пряталась в ванной (...) Он постоянно плакал. Меня посадили в тюрьму в своем доме», - сказал он, пожелав «смерти» «Владимира Владимировича» Путина «и его детей».

Generalmente aislados del resto de su familia e incapaces de usar un teléfono o de comunicar, los ancianos están particularmente desamparados por las incertidumbres de la guerra. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Три войны»

По данным Handicap International, которая приводит данные украинских властей, около 13 000 пожилых людей или инвалидов поселились в районе Днепра с начала российского вторжения и более полумиллиона человек прошли через него.

“Si se crean diez nuevos establecimientos como el nuestro, se llenarán enseguida”, dijo Konstantin Gorchkov, que dirige el centro con su esposa Natalia. (Photo by Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Дом милосердия», бывший диспансер, превращенный в убежище для нуждающихся, с тех пор принимает эвакуированных из Мариуполя, города, который более месяца осаждали русские на юге, а также жители Востока.

Los voluntarios tratan se sacar a los ancianos del vehículos para colocarlos en sillas de rueda, pero algunos de ellos gimen del dolor. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

«Если будет создано десять новых заведений, подобных нашему, они сразу же заполнятся», — говорит Константин Горчков, который руководит центром вместе со своей женой Натальей.

Natashsa Sitnik (derecha) de Mariupol realiza una manicura en Olga Kulaga. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Тридцать новых жителей присоединились к сотне, которые уже проживали там. Одна из них — 83-летняя Юлия Панферова, прибывшая из Лисичанска, в Луганскую область на востоке.

Yulia Panfiorova, de 83 años, de Lysychansk, en su habitación del refugio Mercy House para personas necesitadas en Dnipro. "Esta es mi tercera guerra", dijo (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

Эта бывшая учительница экономики говорит, что три ракеты упали рядом с ней и разбили ей окна.

«Это моя третья война», - вспоминает он, имея в виду Вторую мировую войну (1939-1945) и конфликт, начавшийся в 2014 году на Донбассе, частью которого являются Луганск и Донецк.

Esta ex profesora de economía contó que tres misiles cayeron cerca de ella y rompieron sus ventanas. (Ed JONES / AFP) ED JONES | AFP

(Фото де Эд Джонс/AFP)

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