«Они заслуживают того, чтобы их распяли»: депутат от ПТ выступил против оппозиции за реформу электроэнергетики

Во время дебатов по реформе электроэнергетики Маргарита Гарсия Гарсия, депутат от Лейбористской партии (ПТ), попросила слова, чтобы сделать соразмерное заявление со Страстной неделей с просьбой «распять» законодателей оппозиционного блока за то, что они выступают против предложения, выдвинутого президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (PT).

В один момент в ходе заседания петиста попросила слова, чтобы напасть на своих политических соперников, которых она обвинила в неуважении к председателю Палаты депутатов, который в то время был членом Национального движения возрождения (Морена).

«Там они показывают свое небольшое образование, и так как он был секретарем Пеньи Ньето, ему там больно, потому что они больше не наполняли его сумки деньгами. Ты гнусный, женоненавистнический парень, неуважительно относился к нашей коллеге-президенту. И там, если депутаты от ПАН, ПНР, Гражданского движения и PRI не плачут», — заявил законодатель.

Позже, чтобы сослаться на предательство, которое они делали против страны за то, что они выступили против этой законодательной поправки, он заверил, что они «заслуживают того, чтобы их распяли» - фраза, вызвавшая смех его коллег-законодателей, которые были близки к ней.

«Еще раз доказано, что они лицемеры, предатели, иуды, продают родину и невоспитанные. Они заслуживают того, чтобы их распяли», — заявил Гарсия Гарсия.

(Foto: Twitter)

После того, как этот фрагмент обсуждения был опубликован в социальных сетях, несколько пользователей, включая персонажей оппозиции, начали критиковать; однако петиста использовала свой аккаунт в Twitter, чтобы дать показания об этом.

Маргарита Гарсия заявила, что движение «Четвертое преображение» (IV квартал) и его союзников никогда не будут называть «продажей родины», поскольку они не сделают шаг назад от знаки и стратегии Va X Мексика.

«Они смогут говорить все, что хотят о нашем движении, но никогда не смогут позвонить нам или допросить нас, поскольку предатели продают родину. С циниками и лжецами ни шагу назад!» », - написал он.

Голосование по реформе электроэнергетики началось в 10:00 утра в это воскресенье, 17 апреля, но участие было продлено более чем на 12 часов. Около 22:00 закончился первый блок из 12 депутатов (шесть за и шесть против), которые воспользовались сценой, чтобы изложить свою позицию.

AMLO envió Reforma a la Ley Minera para su pronta aprobación (Foto: Twitter)

Сессия могла бы быть более гибкой, но правящий блок (Morena-PT-PvEM) задал каждому из спикеров несколько вопросов, наряду с другими выступлениями, чтобы «отложить» момент саммита. Сейчас, примерно с 22:30, началось участие еще 12 ораторов по этому президентскому предложению.

Неизвестно, сколько времени может занять завершение этой дискуссии, но президент уже выдвинул возможный негативный результат против своей реформы в вопросах электричества, поэтому он отправился в социальные сети на чтобы предупредить их следующий шаг в случае этого неблагоприятного сценария.

«Я уже говорил об этом в своем докладе во вторник: что бы ни случилось, мы уже защищены от измены. Завтра я объясню это еще раз», — написал он в социальных сетях.

Через час координатор Морены в Палате депутатов Игнасио Миер объявил, что президентская инициатива по внесению поправок в Закон о горном деле достигла законодательного дворца Сан-Ласаро для обсуждения и одобрения, вероятно, в понедельник.

По этой причине и в целях реализации стратегии Лопеса Обрадора Политический координационный совет (Jucopo) согласился провести пленарное заседание, чтобы не было больше препятствий для этого нового проекта, и сразу перейти к пленарному заседанию.

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