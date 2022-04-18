США раскритиковали китайский режим за то, что он не осудил «жестокое» вторжение России в Украину

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

Соединенные Штаты раскритиковали в понедельник, что китайский режим до сих пор не осудил «жестокое» вторжение России в Украину, и что некоторые высокие обвинения Китая повторяют «пропаганду, исходящую из Кремля».

Об этом заявил на пресс-конференции официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, говоря о позиции Пекина, союзника Москвы.

«Мы не только не видели, чтобы Китай осудил, как и положено каждой стране, жестокость, которую российские войска применяют в Украине против украинского народа», — сказал Прайс.

«На самом деле, — сказал он, — мы слышали, как некоторые высокопоставленные чиновники в Китае попугают самую опасную пропаганду, исходящую из Кремля».

Соединенные Штаты неоднократно предупреждали Китай о последствиях предложения военной или экономической поддержки России и призывали азиатского гиганта играть более активную роль в сдерживании военного вторжения России в Украину, продолжавшегося два месяца.

Представитель США подчеркнул, что «настало время», когда «каждая ответственная страна» обязана «четко указать, где она позиционирует себя по вопросам, где нюансы не подходят», таких как «массовые убийства гражданских лиц и необоснованные нарушения прав человека» российскими войсками в Украине.

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

На прошлой неделе президент США Джо Байден сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что направит дополнительный пакет военной помощи в размере 800 миллионов долларов, с более смертоносным оружием, для борьбы с Россией в Новая фаза вторжения больше сосредоточена на Донбассе на востоке Украины.

Со своей стороны, в прошлую среду Соединенные Штаты предупредили, что не останутся «равнодушными» к странам, которые подрывают экономические санкции, введенные против России вторжением в Украину, и считают ошибкой, что есть те, кто хочет избавиться от ситуации. По словам министра финансов Джанет Йеллен, китайский режим уже давно хвастается соблюдением «священных» принципов суверенитета и территориальной целостности, но, проявляя благодушие по отношению к России, он рискует, что международное сообщество больше не будет уважать его призывы к этим принципам в будущее.

«Какими бы ни были геополитические стратегии и цели Китая, мы не видим никакой возможной доброкачественной интерпретации российского вторжения или его последствий для международного порядка», - сказал он.

Согласно последним данным, собранным ООН, уже подтверждено, что в войне на Украине погибли 2072 мирных жителя, из которых 169 были детьми; в то время как более 4,2 миллиона человек бежали в поисках убежища в соседние страны.

Неделю назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба спросил своего китайского коллегу Ван И, что азиатская страна играет важную роль в достижении прекращения огня с Россией и заявила, что Украина надеется достичь мира и стать «воротами в Европу».

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

Диалог между ними состоялся всего через три дня после того, как Китай и Европейский союз (ЕС) провели телематический саммит, на котором Брюссель попросил Пекин отказаться от «равноудаленности» к войне в Украине и использовать свое влияние на Россию для прекращения агрессии. «Все, чего хочет Китай, - это мир в Украине», - заверил Кулеба главу дипломатии азиатского гиганта, сообщает официальное информационное агентство Синьхуа.

С самого начала конфликта Китай занимает двусмысленную позицию, призывая уважать территориальную целостность всех стран и избегая использования слова «вторжение» для обозначения российского наступления, вновь заявляя о своем несогласии с санкциями против Москва.

По словам Синьхуа, министр иностранных дел Украины проинформировал Вана о ситуации, заявил, что его страна хочет поддерживать связь с Китаем и надеется, что он продолжит играть важную роль в достижении прекращения огня.

Китай — «великая страна, которая играет ключевую и активную роль в сохранении мира», сказал Кулеба, который также поблагодарил гуманитарную помощь, направленную Пекином, и настаивал на том, что Киев хочет найти долгосрочное решение путем диалога с Россией и «готов стать воротами в Европу».

(С информацией из EFE)

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