США и Южная Корея начали военные маневры в период особой напряженности на полуострове

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

Соединенные Штаты и Южная Корея начинают совместные военные маневры сегодня в период особой напряженности на полуострове, отмеченной эскалацией вооружений Северной Кореей и неоднократными ракетными испытаниями, которые, похоже, также готовят ядерное испытание.

«Республика Корея (официальное название Южной Кореи) и Соединенные Штаты решили провести объединенную командно-штабную подготовку (CCPT) в первой половине 2022 года в течение 9 дней, начиная с 18 апреля», - поясняется в заявлении Объединенного комитета начальников штабов (JCS) Южной Кореи.

Обучение, основанное на компьютерном моделировании, начинается всего через день после того, как Пхеньян объявил об испытании нового снаряда, предназначенного для оснащения тактического ядерного оружия.

В дополнение к этому испытанию в этом году было проведено еще 12 испытаний (рекордное число), включая испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), первое в своем роде с 2017 года.

Очевидно, что в ответ на это испытание Вашингтон впервые за пять лет решил отправить один из своих авианосцев для выполнения маневров вблизи полуострова.

В свою очередь, ожидается, что 25 апреля режим отметит основание своей армии военным парадом, в ходе которого он сможет продемонстрировать новые возможности, в то время как спутники продолжают обнаруживать активность, указывающую на то, что Пхеньян готовится к своему первому ядерному испытанию чуть более чем за четыре года.

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares 朝鮮通信社 | AP

Учитывая этот сценарий, некоторые аналитики считали, что CCPT, начиная с сегодняшнего дня, также может включать развертывание сил на местах, чтобы продемонстрировать военную мощь.

Но JCS уточнила, что CCPT «является оборонительным командно-штабным учением, в котором используются компьютерные симуляции и не будут включать фактические тренировочные маневры с солдатами».

Пхеньян обычно осуждает эти учения, направленные на выполнение оперативных процедур в случае войны (включая отражение вторжения и контратаки), утверждая, что они являются испытанием на вторжение на его территорию.

Столкнувшись со сценарием, который все больше напоминает пики напряженности, достигнутые в 2017 году, когда Пхеньян и Вашингтон угрожали друг другу вооруженными нападениями, посол США по ядерным переговорам Сунг Ким прибыл сегодня в Сеул с пятидневной поездкой.

Ким встретится с южнокорейскими властями, чтобы обсудить ситуацию в то время, когда Северная Корея остается полностью изолированной из-за рубежа из-за пандемии и не проявляет желания возобновлять заблокированный диалог с 2019 года.

(С информацией из EFE)

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