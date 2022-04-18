США и их союзники хотят усилить экономическое давление на Россию

FOTO DE ARCHIVO: Gente pasando por delante de la sede del Banco Central en Moscú, Rusia, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

Министр финансов США Джанет Йеллен, которая представляет Соединенные Штаты на этой неделе на встрече министров финансов G20, будет бойкотировать некоторые встречи, если Россия примет в них участие, сообщил в понедельник высокопоставленный чиновник в ее портфеле.

Однако Йеллен планирует принять участие в первом заседании G20, посвященном мировой экономике.

В среду в виртуальном формате примут участие министры финансов и руководители центральных банков этих стран, частью которых является Россия.

Соединенные Штаты не хотят, чтобы присутствие российских официальных лиц в G20 препятствовало работе группы, заявил чиновник, подчеркнув, что эта встреча не может быть такой же встречей, как другие для России.

Министр финансов России практически примет участие в некоторых сессиях, добавил он.

Несколько стран G7 могут покинуть заседание G20, когда выступит Россия, сообщило в пятницу министерство экономики Франция.

Кроме того, Соединенные Штаты и их союзники «продолжат свои усилия» по усилению экономического давления на Россию, говорится в заявлении Министерства финансов США. Представитель министерства заявил, что они будут нацелены на тех, кто пытается уклониться от санкций против Москвы.

Foto de archivo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen Mar 11, 2022. Jason Connolly/Pool via REUTERS/ REUTERS

Министр финансов США встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, но дата пока не объявлена.

Джанет Йеллен также выступит с пресс-конференцией в четверг в 11:00 (15:00 по Гринвичу).

Министр финансов США «укрепит приверженность Америки многосторонности и продвинет политические приоритеты США для всеобъемлющего восстановления экономики», говорится в заявлении Министерства финансов.

Основные темы Вашингтона также включают глобальное цифровое налогообложение, борьбу с глобальным потеплением и «растущий глобальный кризис продовольственной безопасности, вызванный жестокой и незаконной войной России против Украины».

Финансы G20 пройдут в среду, в рамках недели весенних встреч МВФ и Всемирного банка, для которых ожидается проведение небольших делегаций из стран в Вашингтоне, а пресс-конференции будут проводиться только в виртуальном формате.

Пресс-конференция G20 состоится в среду в 15:30 (19:30 по Гринвичу).

Западные страны хотят исключить Россию из G20. Но Индонезия, которая председательствует в группе в этом году, хочет оставаться «беспристрастной».

G20 состоит из США, Европейского Союза, Китая, Великобритании, Франции, Италии, России, Японии, Южной Кореи, Германии, Канады, Бразилии, Мексики, Аргентины, Индии, Австралии, Саудовской Аравии, Индонезии, Южной Африки и Турции.

(С информацией от AFP)

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