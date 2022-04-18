Трюк для мобильного телефона Android, чтобы назвать имя звонящего

С приложением Google Phone пользователям больше не нужно смотреть на экран, чтобы узнать, кто звонит. Давным-давно технологический гигант включил новую функцию, которая позволяет людям слышать имя или номер звонящего.

Эта новая функция очень полезна, если вы обычно носите наушники, так как она избавит вас от необходимости доставать мобильный телефон из кармана, чтобы узнать, кто звонит. Если ваш мобильный телефон поставляется в стандартной комплектации с официальным приложением Google Caller App, Infobae объяснит в этой статье, как включить уведомления о новом идентификаторе звонящего.

Шаг за шагом для мобильного телефона Android, чтобы сказать имя звонящего

Оставлять телефон в постели, в гостиной, ванной или других местах вполне нормально. Наконец, бывают случаи, когда он остается вне досягаемости. Поэтому, если кто-то звонит, вы не будете знать, кто это, особенно если это важный звонок, поэтому вам придется остановиться и посмотреть, заинтересован ли вы в контакте, с которым вы хотите связаться.

Что ж, с этим трюк Android закончился, потому что в этой операционной системе есть очень интересная функция, которая говорит имя человека или компании, которая звонит.

Благодаря приложению «Телефон» в настройках приложения появилась опция «Объявление идентификатора звонящего».

По умолчанию он отключен, но когда вы нажимаете «Объявление идентификатора вызывающего абонента», вы можете всегда произносить идентификатор входящего звонящего вслух или только когда гарнитура используется.

Hacer que un celular Android mencione el nombre de la persona que está llamando. (foto: MuyComputer)

После активации объявления идентификатора вызывающего абонента при получении входящего вызова синтез голоса Google произнесет через динамик мобильного телефона или наушники фразу «входящий голосовой вызов от (контакт/номер)» рядом с нашей мелодией звонка. Он будет повторять фразу до тех пор, пока мобильный телефон не перестанет звонить.

Важно отметить, что в случае «странных» знаков вы не сможете перевести их так, как ожидалось, например, если у вас есть друг по имени «J (o) se», на мобильном телефоне будет написано «Джек, круглые скобки, O, круглые скобки, se». Чтобы принять это во внимание.

Как активировать фонарик со свистком на Android

Нечто простое, как фонарик на мобильном устройстве Android, хранит больше секретов, чем кто-либо может себе представить. Хотя вы должны быть осторожны с тем, какие приложения для фонарика вы устанавливаете, как только вы найдете то, которое работает лучше всего, вы сможете улучшить работу, установив его на быструю активацию, издавая шипящий звук.

Сначала у вас могут возникнуть сомнения относительно того, почему кто-то захочет активировать фонарик свистом, но правда в том, что это более удобная функция в определенных ситуациях, например, когда вы не можете найти свой мобильный телефон, а фонарик может помочь идентифицировать вас в темноте или ночью.

Flashlight by whistle. (foto: Google Play Store/Jose Arana)

В этом случае необходимо приложение Flashlight by whistle. С его помощью все, что вам нужно сделать, это свистеть рядом с мобильным устройством, и фонарик активируется даже при выключенном экране.

Его использование очень просто, а именно:

1. Установите приложение и войдите в него.

2. Активируйте указанные параметры. Возможно, потребуется предоставить определенные разрешения.

3. Попробуйте свистеть на мобильном телефоне. Фонарик должен включаться или выключаться.

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