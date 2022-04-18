Роскошная помощь Хуана Фернандо Кинтеро, которая принесла Ривер Плейт победу в аргентинской лиге

Ривер Плейт продолжает хорошо себя вести после десятого раунда аргентинской профессиональной лиги. Команда во главе с Марсело Гальярдо выиграла в это воскресенье со счетом 2:1 против Банфилда на стадионе Флоренсио Сола при звездном участии колумбийца Хуана Фернандо Кинтеро.

Команде «Миллионер» пришлось поработать, чтобы принести ему три очка во время визита на «Дрель», так как с первой минуты матч стал фрикционным, не позволяя Риверу генерировать коллективные действия. У «Crusader Band» были опасные подходы, однако они не могли сделать их конкретными.

Первое празднование матча произошло на 23-й минуте после ошибки вратаря Франко Армани. Он пошел искать кросс, но сбросил мяч, с которым нападающий «Бэнфилда», Амос Джеремиас Пералес, воспользовался преимуществом и забил свой первый гол в качестве профессионала. В оставшейся части первого тайма Риверу было трудно найти равенство, и местный житель стал сильным от порядка в защите.

Счет ничьей (54) был получен после неоднозначного пенальти. Защитник Франко Кинтерос из Банфилда прыгнул и пропустил головой, однако, когда он упал, футбол ударил его в руку. Местные жители утверждали, что конечность находится в естественном положении, но центральный судья обратился к VAR и в итоге назначил максимальное наказание. Аргентинский руль Энцо Фернандес отвечал за сбор и равенство на табло.

Флаер сборной Колумбии вышел на 59-ю минуту и не заставил себя долго показывать свои качества. В 66' Кинтеро объединился с Фернандесом и, мобилизовавшись с мячом в полумесяц большой области, слил пас за Матиаса Суареса, который бежал на высоте штрафного. Выиграв некоторое пространство, нападающий «Ривер Плейт» мощно определил костюм правой руки вратаря Энрике Болоньи.

Местные СМИ дали хорошие оценки работе руля «Антьокии», чтобы команда могла восстановить циркуляцию мяча и создать пространство на поле Банфилда. «Таладро» не смог вернуться на рельсы, и даже за 10 минут до конца матча защитник Лучано Лолло был исключен.

После помолвки тренера Марсело Галлардо спросили, почему Quintero не является новичком, я понимаю, что в нескольких случаях это было решение, исходящее от альтернативного банка. Что касается этого вопроса, тренер сказал, что требует от него больше усилий, чем у других игроков, из-за технических условий, которые у него есть:

««Juanfer» для нас является игроком франшизы определенных ролей. В непростом матче, что даже с лишним мужчиной мы не могли контролировать партию... Теперь гений, который он сделал в голе Суареса, отмечает, что это такое. Но я требую от Хуанфера большего, потому что он наш другой, другой игрок», - сказал он.

«Если он покажет мне, что может делать то, что делает с большей преемственностью, он был бы игроком, который ставит себя в одиночку, чтобы играть дольше. А иногда мне нужно, чтобы ты играла дольше. Когда он поймет, что это будет иметь все большее значение, и берет на себя непрерывность игры как большую ответственность, я вообще не исключаю, что он сможет войти в команду и играть дольше», - заключил Галлардо на пресс-конференции.

После победы Ривер Плейт остается второй в аргентинской профессиональной лиге с 22 очками, что на два меньше, чем лидер Расинг де Авельянеда. Кроме того, он одержал третью победу подряд после падения против «Бока Хуниорс» 20 марта. В следующий день группа «Миллионер» встретится с Таллерес де Кордоба в качестве посетителя (среда, 20 апреля).

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ: