МВФ предложил временно повысить налоги на компании с чрезмерной прибылью

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo

Международный валютный фонд (МВФ) намерен продолжать помогать компаниям, пострадавшим от пандемии, но жизнеспособным в будущем, и разгрузить что-то общественное усилие предполагает временное повышение налогов на компании, которые имеют «чрезмерную» прибыль.

В одном из документов, представленных в первый день весеннего заседания, посвященном долгам и проблемам, стоящим перед частным сектором, МВФ также рекомендует правительствам «оценить темпы финансовой консолидации».

Таким образом, он понимает, что наиболее восстановленные экономики могут начать сокращать помощь «быстрее», но предупреждает, что те, кто не находится на этом этапе, все еще могут страдать от долгосрочных сбоев и проблем.

В этом отчете Фонд излагает различные способы, с помощью которых правительства могут помочь компаниям, пострадавшим от пандемии.

Таким образом, он считает, что такая поддержка должна ограничиваться обстоятельствами, в которых произошел «провал рынка», но также предупреждает, что в секторах, наиболее пострадавших от пандемии, которая может затянуть остальную экономику, лучше поощрять реструктуризацию или конверсию.

En este informe el Fondo expone diversas formas en las que los Gobiernos pueden ayudar a las empresas afectadas por la pandemia (EFE/Yahya Arhab) EFE

Признавая, что принятие решения о том, каким предприятиям, вероятно, будет жизнеспособным помочь, сложно, Фонд рекомендует правительствам «уменьшить бремя» государственной помощи, рассмотреть вопрос о временном повышении налогов на компании с «чрезмерной» прибылью.

«Это помогло бы вернуть часть переводов», которые были предоставлены подписям, которые «не нуждались в них», добавляется в документе.

В любом случае, в докладе напоминается, что влияние пандемии на финансовое положение домашних хозяйств и компаний было неравномерным в мире, и это также во многом зависит от структуры экономики по секторам каждой страны.

Очные услуги снизились, в то время как производство и экспорт товаров и услуг, заменяющих личные, улучшились.

Кроме того, рынок труда в сфере туризма и гостиничного бизнеса все еще не восстанавливается через два года после пандемии, в то время как условия труда в логистике и строительстве улучшились, особенно заработная плата.

Кроме того, война в Украине в большей степени повлияла на цепочки поставок и цены на энергоносители и продукты питания, цены на которые также повлияют на вместимость домашних хозяйств.

(С информацией из EFE)

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