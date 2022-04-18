Автопилот Tesla вызывает тревогу в США после стихийных бедствий

(Bloomberg) — Деррик Моне и его жена Дженна ехали по межштатной автомагистрали Индиана в 2019 году, когда их седан Tesla Model 3, работавший на автопилоте, врезался в припаркованную пожарную машину. Деррик, которому тогда было 25 лет, получил переломы позвоночника, шеи, плеч, ребер и ног. Дженна, 23 года, умерла в больнице.

Инцидент стал одним из десятков за последние четыре года, когда Tesla, использующая эту систему помощи водителю, столкнулась с автомобилями первой помощи, что вызвало сомнения в безопасности технологии, которую самая ценная автомобильная компания в мире считает одной из своих жемчужин.

Теперь регулирующие органы в Соединенных Штатах применяют более высокий уровень контроля к автопилоту. Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA), которая имеет право принудительно отзывать, начала два официальных расследования дефектов, которые в конечном итоге могут привести к тому, что Tesla Inc. придется адаптировать автомобили и ограничить использование автопилота в ситуациях, когда это еще не безопасно.

Преследование автопилота может очернить репутацию Tesla среди потребителей и напугать инвесторов, чья вера в добросовестность компании помогла сделать генерального директора Tesla Илона Маска самым богатым человеком в мире. Это может повлиять на доверие к технологиям, в которые другие автомобильные и программные компании инвестируют миллиарды долларов в развитие в надежде обратить вспять тревожную тенденцию роста числа смертельных случаев на дорогах в США.

Это также может усилить давнюю напряженность между Вашингтоном и Теслой. Иконоборческий Маск уже издевался над NHTSA как над «полицейским из партии» и был раздражен нежеланием президента Джо Байдена похвалить пионерскую компанию. Он не стесняется критиковать законодателей и регуляторов в Twitter - платформе социальных сетей, которую он предложил купить за 43 миллиарда долларов.

Tesla, которая публикует свои результаты позже на этой неделе, в последнее время обладает аурой непобедимости. Поскольку крупные конкуренты пострадали от глобальной нехватки микросхем и других сбоев, вызванных пандемией, производителю электромобилей удалось значительно увеличить производство. Скромно финансируемое и медленно функционирующее государственное учреждение является одним из немногих препятствий, которые угрожают изменить его курс.

Маск и Тесла не ответили на просьбы о комментарии. «Повышение безопасности наших транспортных средств имеет решающее значение для культуры нашей компании и того, как мы внедряем инновации с помощью новых технологий», — написал Рохан Патель, старший директор Tesla по государственной политике и развитию бизнеса, в мартовском письме конгрессменам.

Репрессии со стороны НАБДД последуют за неоднократными просьбами Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB), независимого агентства по расследованию аварий, усилить надзор за автоматизированными транспортными средствами. NTSB, который не имеет полномочий заставлять автопроизводителей следовать его рекомендациям, предложил Tesla принять меры безопасности автоматизированной системы вождения, которые General Motors Co. и Ford Motor Co. приняли для своих систем. Tesla не отреагировала на рекомендации NTSB и вместо этого продолжила свой более рискованный подход.

«По сути, у нас сейчас на дорогах старый запад», — сказала в интервью Дженнифер Хоменди, президент NTSB. Она описывает развертывание функций Tesla, продаваемых как автопилот и полное самовождение, как эксперименты с искусственным интеллектом с использованием неподготовленных операторов. «Это катастрофа, которая случится в любой момент».

Оригинальное примечание:

автопилот Tesla вызывает тревогу в США как «катастрофа, ожидающая катастрофы»

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