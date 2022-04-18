Гражданин Швеции должен заплатить штраф за прогулку голышом по улицам Иерихона, Антьокия

Как и в голливудских романтических фильмах, пары часто бегают под дождем, предпочтительно в замедленном темпе; однако то, что произошло в муниципалитете Антьокия в Иерихоне, далеко не будучи актом любви, произошло посреди ливня.

Через социальные сети стал известен момент, когда мужчина ходил голым посреди наводнения по улицам муниципалитета. Экскурсия по объекту включала в себя часть муниципального парка и фасад церкви. Учитывая это, несколько граждан, находившихся недалеко от этих мест, помимо смеха сообщили властям, что этот инцидент может вызвать, и позже и полиция, и собравшиеся там граждане поняли, что он гражданин шведского происхождения.

Иностранец был доставлен в городской полицейский участок, где он заявил, что не намерен нарушать общественный порядок или спокойствие его жителей, учитывая, что инцидент произошел на Пасху. Напротив, он заявил, что такой акт «эксгибиционизма» является обычаем в его стране: бегать голым, когда начинается дождь.

Однако, несмотря на это обоснование, власти подали жалобу именно на эксгибиционизм, и штраф придется отменить, прежде чем он покинет страну. С другой стороны, личность гражданина не была раскрыта, равно как и его возраст.

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В сетях реакция не заставила себя долго ждать, и хотя некоторые согласились с тем, что шведа следует выслать из страны, другие говорят, что его действия не были серьезными по сравнению с другими проблемами, которые возникают в стране.

«Жаль, что он не втирал его в церковь, это стоило бы штрафа»; «Голый человек скандализирует и расправляет и нарушает права человека нет!! Какое лицемерие»; «Изгоните его или посадите в тюрьму. Конечно, в серьезной стране, где сторожевые псы уважают свою страну, они поступили бы так» и «Надеюсь, они это обвиняют, а не целуют вам ноги, потому что вы иностранец» - вот некоторые из реакций, разоблаченных в Twitter.

Гражданин Швеции получил штраф за эксгибиционизм ВИДЕО: Через твиттер 0 (@45segundosCO)

Но следует помнить, что это был не единственный случай эксгибиционизма. Похожий случай произошел в январе, но на пляжах Санта-Марты.

Это было в курортном поселке Таганга, в Санта-Марте; там женщина ходила полностью обнаженной. По сообщениям местных СМИ, все это произошло в минувшие выходные. Этот факт не только вызвал смех и взгляды самых любопытных, но также вызвал оскорбления и признаки неприятия. Сотрудники национальной полиции и гражданской обороны в форме присутствовали на месте, чтобы вытащить ее из района, который также был полон туристов и местных жителей.

В свою защиту, согласно версии туриста, представленной газете El Universal, он является частью Международного раэлянского движения, которое в рамках своей философии защищает права человека и равные условия для всех. Эта организация продвигает акцию под названием «День готоплесс», или «Топлесс», которая предлагает женщинам свободно жить своим телом.

«Мы собираемся утверждать, что статьи 13 и 43 Конституции Колумбии гласят, что мы имеем равные права мужчин и женщин, но когда мы собираемся сделать это, выясняется, что существует кодекс, который стоит выше Конституции Колумбии и прав человека, и мы, женщины, не можем воспользоваться этим правом быть наверху», - сказала женщина в разгар этого спора.

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