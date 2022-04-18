Россия и презрение к своим призывникам в Украине: сколько утонуло в Москве и почему не сообщают семьям

Crew members from the sunken missile cruiser Moskva line up for a meeting with the head of the Russian navy, Admiral Nikolai Yevmenov, in Sevastopol, Crimea, in this still image taken from a video released on April 16, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

«Нам нужны ответы. Ему было всего 19 лет, он был призывником. Они не сообщили мне больше ничего, никакой информации или времени похорон. Уверен, он не единственный». Отчаянная боль исходит из уст Юлии Цывовой, матери Андрея, одного из моряков, утонувших после гибели Москва, российский крейсер перед черноморским побережьем Одессы и что 13 апреля в него попали две украинские ракеты, предположительно типа «Нептун».

Москва быстро дала ложную информацию о том, что произошло . Одна из многих фейковых новостей, которые она распространяет во время кровавого вторжения в соседнюю страну. Он указал, что это был пожар в комнате с боеприпасами, что эвакуация была сложной из-за волн и штормов, которые затруднили спасение и тушение пожара. Тогда он отрицал, что он затонул.

Через несколько дней он исправил информацию: флагман флота Владимира Путина лежал на дне моря, непригодный для использования. С его помощью десятки — или сотни устремились к морскому дну? - моряков, которые не смогли бежать или погибли в результате взрыва. До сих пор нет официальных данных о количестве смертей, ранений и обстоятельствах, при которых произошла возможная хаотичная эвакуация .

Как сообщает The Guardian, Юлия получила звонок от руководства ВМС в понедельник. Через пять дней после того, как по всему миру появились невероятные новости. За это время женщина, отчаявшаяся, как и каждая мать, бесчисленное количество раз звонила, сколько людей обращалось к ней из министерства обороны, чтобы выяснить, что случилось с ее сыном, которого вызвала «Мадре Патрия» для якобы «специальной военной миссии», привело к вторжению и войне.

El Moskva severamente dañado y en proceso de hundirse en el Mar Negro, tras ser impactado presumiblemente por dos misiles Neptuno disparados por Ucrania. Rusia aún no informó la cantidad de muertos que se produjeron por el hundimiento y los familiares están desesperados.

Как Андрей, десятки тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет были вынуждены попасть в этот ад, не рассказывая о причинах миссии . До сих пор Россия признала гибель 21 тысячи солдат в Украине. Однако до сих пор нет официальной информации о том, сколько погибло при потоплении «Москвы». По меньшей мере 510 семей ждут ответов, чтобы узнать, какова была судьба их детей после кровавого удара Нептуна.

Эта цифра — унижение для России — остается абсолютной тайной. Пока что только смерть Андрея и еще одного призывника была подтверждена властями в этой украинской контратаке. Кремль, похоже, не заинтересован в дуэли своих солдат.

«Этот режим никогда не был очень прозрачным в отношении жертв. Многое из этого имеет прецеденты и не является чем-то новым или очень удивительным», — рассказал английской газете Александр Габуев из Центра Карнеги в Москве. В нем говорилось о военных операциях в Украине и Сирии или «расследованиях» терактов в Беслане и театре на Дубровке.

ARCHIVO: El crucero de misiles guiados de la Armada rusa Moskva navega de regreso a un puerto después de rastrear buques de guerra de la OTAN en el Mar Negro, en el puerto de Sebastopol, Crimea, 16 de noviembre de 2021 (Reuters) REUTERS

У Дмитрия Шкребеца в бою пропал сын. Он работал поваром в Москве. Ему сказали, что его сын «потерялся в действии». «Как это может быть? », — недоумевает он. «Они сказали, что весь экипаж был эвакуирован. Это ложь! Жестокая и циничная ложь! ».

«Мы ищем всех сгоревших детей», — рассказала Ирина — жена Шкребеца — российскому СМИ Insider, одному из немногих выживших независимых. Он увидел изображение по меньшей мере 200 раненых, чтобы узнать, сможет ли он найти своего сына. «Не могу сказать, насколько это было сложно, но я не смогла найти свою. На борту круизного лайнера было всего 200 человек, а на борту круизного лайнера было более 500 человек. Где остальные? Мы обыскали Краснодар и везде обзванивали все места, но не смогли найти».

Страшные отзывы

Заявление моряка срочной службы, который был свидетелем нападения на Москву, было раскрыто Новой газетой, ведущим российским следственным агентством, которое теперь работает из-за пределов страны после того, как Путин заткнул кляп.

Анонимный выживший рассказал матери в слезах, что по меньшей мере 40 членов экипажа погибли в результате нападения, «многие пропали без вести» и были изуродованы с потерянными конечностями. «Впервые я услышала от него 15 апреля, через два дня после инцидента», - сказала мать.

«Мой сын сказал, что круизный лайнер был поражен с суши, с украинской стороны, потому что пожар на борту не начался бы без причины», - добавил он. «Есть люди убитые, раненые и пропавшие без вести», - сказал он. «Мой сын позвонил мне, как только они раздали всем телефоны [после того, как их спасли]. Их собственные документы и телефоны находились на [затонувшем] круизном судне».

«Он позвонил мне и плакал из-за увиденного. Это было ужасно. Очевидно, что не все выжили».

Женщина заявила: «У большинства раненых оторваны конечности из-за взрывов ракет и взорванных боеприпасов. Он сказал: «Мамочка, я никогда не думал, что попаду в такой беспорядок в якобы мирное время. Я даже не буду рассказывать подробности увиденного, это было ужасно».

«Я не хочу называть его имя, потому что боюсь причинить вред сыну», — отчаянно добавила женщина. «Они подписали соглашения о конфиденциальности перед посадкой в круиз. Пожалуйста, поймите меня, я в ужасе. Я окаменела и не знаю, как я буду ждать возвращения сына».

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