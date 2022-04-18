Правильная обувь необходима для пеших прогулок

Выбор подходящей обуви очень важен для пеших прогулок.

Эксперты специализированного журнала «Outdoor-Magazin» объясняют наиболее важные моменты, которые следует учитывать при примерке обуви для этого активного отдыха.

Носок не должен давить ни вверх, ни по бокам. Кроме того, пальцы ног никогда не должны сталкиваться с передней частью. Это также применимо, если при ходьбе нога ударяется о что-то.

Согласно публикации, каблук должен хорошо сидеть на задней части обуви, предотвращая скольжение стопы в стороны или вверх, так как в противном случае это может повлиять на безопасность на ступеньке.

Простой совет: посадку каблуков можно легко проверить, поднявшись по лестнице или положив носок обуви на ступеньку лестницы.

Подъем и язычок обуви должны быть мягкими и не ощущаться при ходьбе. Он также не должен быть слишком широким, особенно для туристов с тонкими ногами.

Когда шнурок тугой, язычок не должен давить на подъем. Шнурки ни в коем случае не должны прощупываться через подкладку языка.

Чтобы выбрать подходящую обувь, вам нужно время. В идеале нужно ходить от пяти до десяти минут, когда темп меняется, иногда медленнее, иногда быстрее, или резко бегать и тормозить.

Ударя носком о землю, вы можете убедиться, что пальцы ног не сталкиваются с передней частью обуви.

Лучшее время для примерки обуви — полдень. «Это когда ноги уже немного опухли от дневных усилий, как и после прогулки», - объясняет эксперт по оборудованию Outdoor-Magazin Фрэнк Ваккер.

Согласно публикации, эти аспекты также должны быть приняты во внимание:

становится ли обувь мягкой после использования? Существуют более узкие или более широкие модели? Можно ли поменять подошву? Существуют ли шаблоны для лучшей поддержки?

С другой стороны, покупая походные ботинки, вы также должны выяснить, какие кошки подходят к обуви.

дпа