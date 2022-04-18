Реформа власти: депутаты PRI отвергают инициативу по нарушению международных соглашений

Alejandro Moreno of the opposition party PRI speaks as members of the opposition stand ad hold placards during the legislative session to vote on the constitutional reform of the electricity sector defended by Mexico's President Andres Manuel Lopez Obrador, who wants to strengthen state control of the electricity market at the expense of private operators, at the Mexican Congress, in Mexico City, Mexico April 17, 2022. REUTERS/Luis Cortes

Будучи частью делегации, которая поднялась на трибуну Палаты депутатов, а Алехандро Морено выступил с посланием от имени коллегии PRI, член парламентской группы Марко Мендоса выступил в защиту предложения партии, к которой он принадлежит.

В интервью Infobae Mexico, мультичленский депутат Партии институциональной революции, Марко Мендоса заявил, что инициатива по реформе электроэнергетики, представленная президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, нарушает различные международные правила, что является одной из причин, по которой его парламентский группа отказывается голосовать за конституционную поправку.

Одним из основных международных договоров, определенных законодателем, является Парижское соглашение, подписанное в декабре 2015 года, в котором члены Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата обязались принять меры, чтобы попытаться обратить вспять изменение климата, вызванное человеческим активность.

Законодатель заверил, что если конституционная поправка будет одобрена, будет сделан шаг назад в вопросах охраны окружающей среды, поскольку реформа предусматривает производство энергии с помощью процессов, сильно загрязняющих окружающую среду, в отличие от того, что было предложено законодателями Коалиции Going for Mexico.

El diputado señaló errores en la propuesta de Reforma Eléctrica (Foto: Marco Mendoza)

Марко Мендоса представил свою собственную инициативу по реформе электроэнергетики в марте прошлого года, которая была отмечена ее предполагаемым сходством с собственной президентом, что привело к тому, что Парламентская группа Институционно-революционной партии рассеялась от этого предложения.

«Парламентская группа Институционно-революционной партии (GPPRI) заявляет, что инициатива по реформированию и добавлению статей 25, 27 и 28 Политической конституции Мексиканских Соединенных Штатов по вопросам электричества, подписанная федеральным депутатом Марко Мендосой и опубликованная в Бюллетене Палата депутатов сегодня была в личном качестве и не представляет позицию этой коллегии или национального руководства этого политического института», - заявила Палата депутатов через свой официальный сайт, что заявление было обнародовано по указанию Алехандро Морено , президент PRI.

Законодатель отрицал, что внутри партии существуют репрессии в отношении тех, кто выражает идеологию, отличную от идеологии, представленной лидерами и лидерами PRI, однако он указал, что, будучи частью политической организации, он подчиняется предписанным ему уставам.

(Foto: Cuartoscuro) Daniel Augusto | Daniel Augusto

По этой причине депутат отрицал, что законодатели PRI проголосовали на основании санкций, которые они могут получить в рамках партии, таких как различные заявления против Карлоса Айсы, который высказался в поддержку реформы электроэнергетики и впоследствии был дисквалифицирован старшими руководителями PRI.

С другой стороны, депутата Марко Мендосу допрашивали по поводу обвинений в предполагаемом конфликте интересов в адрес двух депутатов от его союзных партий, Эдны Диас из НДР и Маргариты Завалы из ПАН.

Законодатель заверил, что обвинения в адрес женщин-депутатов были лишь стратегией отсрочки обсуждения и последующего голосования по реформе электроэнергетики, которых члены его коллегии не касались, поскольку они установлены вблизи Палаты депутатов.

Марко Мендоза прибыл в сопровождении скамейки PRI в помещение Законодательного дворца за день до голосования, так как партия заверила, что они будут надеты одеялами и подушками для сна на месте, что позволит избежать досрочного одобрения президентского предложения.

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