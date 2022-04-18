Полицейские элементы охраняют транспортную компанию, где Дебанхи Эскобар был замечен в последний раз

В этот понедельник, 18 марта, через девять дней после исчезновения Дебанхи Эскобара, полицейские из Нуэво-Леона охраняли внешнюю часть грузовой транспортной компании, где он находился последний раз видели.

Это компания Alcosa, расположенная на дороге в Ларедо на высоте района Нуэва-Кастилья, куда Дебаньи вошел пешком, но так и не был пойман уезжающим.

В пять часов утра 9 апреля камеры видеонаблюдения отеля, расположенного на шоссе Монтеррей-Ларедо, запечатлели момент, когда молодая женщина вышла из такси из-за приложения, которое якобы доставило ее домой.

Выйдя на полпути вниз по дороге, Дебанхи была замечена переходящей на другую сторону дороги, когда она проехала 20 метров до транспортной компании.

Debanhi Escobar (Instagram / @debanhi.escobar)



