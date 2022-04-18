Оппозиция попросит председателя Палаты представителей определить вотум недоверия Диего Молано на этой неделе

Colombia's Defense Minister Diego Molano stands during a start of a special operative as a measure to increase security and combat criminal groups at the border between Colombia and Venezuela, at a militar base in Arauca, Colombia February 12, 2022. Picture taken February 12, 2022. REUTERS/Nathalia Angarita

В этот вторник, 19 апреля, оппозиционные партии, которые подали вотум недоверия министру обороны Диего Молано, требуют, чтобы спикер Палаты представителей Дженнифер Ариас дала зеленый свет тому, что может стать одним из определяющих моментов политики в Колумбии.

В общей сложности 30 представителей просят Ариаса отметить эту дату как начало очередного импульса между правительством и оппозицией, на этот раз из-за противоречивых результатов военной операции, которая прошла в Пуэрто-Легуизамо 24 марта.

Запрос имеет свой шанс, учитывая, что законодатели вернутся к работе с понедельника, поэтому они считают целесообразным принять предложение до того, как избирательный ландшафт снова перевернет стол переговоров, начиная с мая.

По мнению Кэтрин Миранда, одного из самых требовательных представителей в этом процессе политического контроля: «Серьезная ситуация, которая наблюдалась в Путумайо, делает абсолютно необходимым, чтобы спикер Палаты представителей определил дату дебатов по вотуму недоверия как можно скорее возможный. Я лично надеюсь, что вторник будет определен так, как это день, когда у нас будет наше пленарное заседание», - сказал он.

Estas balas fueron presentadas como resultado de la operación conjunta que dejó 11 presuntos integrantes de la Segunda Marquetalia fueron dados de baja en inmediaciones del caserío Alto Remanso en zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo. (Colprensa-Externos).

Следует отметить, что Ариас должен в течение следующих нескольких часов решить вопрос о вынесении этого вотума недоверия в соответствии с положениями пятого закона для такого рода процедур.

Представитель Хорхе Гомес: «Колумбийское общество не может не пройти эти серьезные события. На этой первой неделе Пасхи должно состояться заседание дебатов по вотуму недоверия, а затем через два-три дня сессия должна быть вызвана для голосования порицания министра, что, как мне кажется, и происходит», - сказал он.

Следует отметить, что Диего Молано указал, что он столкнется с этим политическим контролем в рамках своих обязанностей государственного должностного лица, по этой причине: «Как министр обороны, мы всегда будем присутствовать на этих сессиях политического контроля, как мы должны в нашей роли, с уверенностью, что у нас есть в Колумбии военные сил и полиции, что его основная цель заключается в борьбе с этими врагами страны, чтобы гарантировать жизнь и спокойствие в любом уголке территории», - заявил министр в ходе военных операций 13 апреля.

Чиновник продолжил аргументацию в отношении спорной операции, проведенной Национальной армией, настаивая на том, что это была законная акция против вооруженной группы вне закона и что, кроме того, она порождает насилие против населения южной Колумбии.

Глава портфеля заверил, что операция была запланирована пять месяцев назад, прежде чем дать зеленый свет ее развитию.

Молано пояснил, что разведка ВМС располагает информацией о присутствии на территории незаконных группировок, которые осуществляют деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков. Он также отметил, что цель операции заключалась в том, чтобы исполнить ордер на арест и в ходе этого процесса «были соблюдены все протоколы международного гуманитарного права».

Утверждения министра были поддержаны командующим вооруженными силами генералом Луисом Фернандо Наварро, который утверждал, что операция пыталась повлиять на незаконную сеть, совершавшую преступления в регионе.





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