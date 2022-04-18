Оппозиция отпраздновала неудачу в реформе AMLO с национальным гимном: «Поражение для популизма»

CIUDAD DE MÉXICO, 17ABRIL2022.- Da inicio la sesión ordinaria en la Cámara de Diputados donde los legisladores discutirán el dictamen de la Reforma Eléctrica enviada por el ejecutivo. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Оппозиционные партии, PAN, PRI PRD и даже Movimiento Ciudadano объединились, чтобы снять квалифицированное большинство Морены во время голосования по реформе электроэнергетики. Набрав 223 голоса против 275 голосов за, инициатива президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора была отклонена.

Первая реакция депутатов была на самом Конгрессе Союза, где они праздновали в ритме скоординированного пула своим голосом: «Мексика, Мексика, Мексика». Затем все вместе они спели национальный гимн, а некоторые, подняв кулак, закончились «Viva México».

«Национальный гимн в честь победы над популизмом», - написал Габриэль Квадри, например, в своих социальных сетях вместе с видео момента.

Голосование оппозиции прокатилось красными точками на экране Палаты депутатов, то есть против нее. Кроме того, к ним присоединились Гамино Гарсия Росио Алексис и Пинтос Кабальеро Андрес из Партии зеленых экологов Мексики (ПВЭМ).

И, как и обещали в своих социальных сетях, Карлос Мигель Айса Дамас из Институционно-революционной партии (PRI) проголосовал за реформу электроэнергетики, вопреки всей ее скамье, возглавляемой также национальным президентом партии Алехандро Морено Карденасом, Алито.

La oposición festejó con el himno nacional la derrota de AMLO FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Но празднование продолжилось через социальные сети, где они не только публиковали моменты, узнав результат, но и одержали различные победы, как личные, так и групповые.

«Нам удалось остановить ненормальную контрреформу Лопеса в области электроснабжения (...) Это исторический момент, историческое поражение для популизма, для президента и поворотный момент в его неправильном правлении», - опубликовал пианист Габриэль Квадри.

Мариана Гомес дель Кампо из того же оппозиционного блока опубликовала фотографию из палаты, на которой его можно увидеть, неся мексиканский флаг с поднятым кулаком, и заверила, что закон Бартлетта умер.

«Это фото говорит само за себя, и самое главное, что объединенная ОППОЗИЦИЯ никогда не потерпит поражение. Продолжить борьбу за Мексику. Впервые мы останавливаем вредную конституционную реформу, направленную президентом республики...», - написал он в своем официальном Twitter.

A pesar de los 275 votos a favor, al no obtener mayoría calificada, la reforma de AMLO fue desechada FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

Виктор Перес Диас присоединился к празднованию, который разместил новое видео в своих социальных сетях. В нем видно, что депутаты со скамьи ПАН собрались, чтобы с большой радостью исполнить гимн своей партии, обнимаясь, здороваясь и улыбаясь друг другу.

Алехандро Морено, депутат и национальный президент PRI, сделал то же самое в своих социальных сетях, где он поздравил всех членов своей коллегии с результатом, предложенным и достигнутым во время голосования по безоговорочным статьям.

«Я признаю верность и мужество оппозиционных депутатов, особенно 70 PRI, за то, что они с честью сдержали свое слово. Сегодняшний вечер войдет в историю, всегда продвигаясь на стороне граждан. Мексика на первом месте!» », - написал он.

Movimiento Ciudadano se unió a la coalición PAN-PRI-PRD durante la votación FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM Daniel Augusto | Daniel Augusto

А депутаты Партии демократической революции (ПРД) также присоединились к групповой публикации через официальные сети Перредистов в Конгрессе:

«#México победил, победила чистая энергия, победила молодежь, победила ваша семья, победили ваши дела, вы победили. Благодаря вам сегодня мы стали родиной, мы отбросили #LeyBartlett, причины #PRD - это причины людей», - написали они в своем аккаунте в Twitter.

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