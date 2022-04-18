Военные и полицейские резервы объявили о поддержке Федерико Гутьерреса

Крайне правые продолжают сближаться вокруг кандидата Федерико Гутьерреса. 17 апреля офицеры из действующего резерва Вооруженных сил генерал в отставке Хорхе Мора Ранжел заявили о своей поддержке кандидата в президенты.

Ранхель был одним из переговорщиков во время мирного процесса между государством и партизанами FARC, но в это воскресенье он решил сопровождать кандидата от команды в Колумбию и объявил об этом в заявлении.

Документ также подписал генерал активного резерва Фернандо Гонсалес, который заверил, что отставные военные будут активно участвовать в избрании Гутьерреса президентом.

В уведомлении правые военные заверили, что кандидат в президенты имеет решения проблем Колумбии, и воспользовался возможностью напасть на Густаво Петро, не упомянув об этом.

Во вторник, 29 марта, Колумбийская ассоциация дальнобойщиков (ACC) объявила о своей приверженности кампании бывшего мэра Медельина и кандидата в президенты от Команды Колумбии Федерико Гутьерреса через два месяца после проведения первого тура президентских выборов.

В письме АКК сообщил, что более 370 000 водителей грузовиков, входящих в эту ассоциацию, воспользовались страновым проектом, предложенным кандидатом от правых коалиций, который выступает в качестве претендента на выборах лидера оппозиции и кандидата в президенты от Исторического пакта, Густаво Петро, который возглавляет опросы о намерении голосовать в стране.

«Мы присоединились к президентской кампании Федерико Гутьерреса, поскольку здесь есть два типа стран на выбор: страна с правдой и демократией или страна лжи, которая будет управлять нами. Грузовые перевозки являются союзником демократии и законности для продвижения вперед», — заявил национальный президент профсоюза дальнобойщиков Альфонсо Медрано, который организовал пуджи против лидера оппозиции.

Это объявление было опубликовано в конце встречи между членами Национального совета директоров АКК и кандидатом от Группы по Колумбии, который превысил два миллиона голосов в ходе внутренней консультации, которая консолидировала его в качестве кандидата от правой коалиции, отметив, что он уверен в своей способности «не только объединиться, но и противостоять таким вызовам, как обеспечение безопасности, экономики и социальной стабильности» в стране.

В середине встречи, в которой приняли участие 18 участков национальной территории, они выразили свою основную обеспокоенность по поводу ситуаций, с которыми сталкивается профсоюз, связанных, в частности, с безопасностью дорожного движения в стране и сборами за проезд, некоторыми историческими вопросами водителей грузовиков, сектор, который генерирует больше более миллиона четырехсот тысяч рабочих мест и составляет 5 процентов ВВП.

«Я всегда буду работать, руководствуясь здравым смыслом, моя отрасль — Колумбия, что в стране все хорошо. Мы будем укреплять правовые сектора, я на стороне трудящихся страны. Спасибо за доверие», - сказал «Фицо» Гутьеррес со своей стороны, узнав о поддержке ассоциации.

ПРОДОЛЖАЙТЕ ЧИТАТЬ