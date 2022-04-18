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Россия

Военные и полицейские резервы объявили о поддержке Федерико Гутьерреса

Группа отставных солдат воспользовалась заявлением, чтобы напасть на Густаво Петро

Newsroom Infobae

18 апрель 2022

Крайне правые продолжают сближаться вокруг кандидата Федерико Гутьерреса. 17 апреля офицеры из действующего резерва Вооруженных сил генерал в отставке Хорхе Мора Ранжел заявили о своей поддержке кандидата в президенты.

Ранхель был одним из переговорщиков во время мирного процесса между государством и партизанами FARC, но в это воскресенье он решил сопровождать кандидата от команды в Колумбию и объявил об этом в заявлении.

Документ также подписал генерал активного резерва Фернандо Гонсалес, который заверил, что отставные военные будут активно участвовать в избрании Гутьерреса президентом.

В уведомлении правые военные заверили, что кандидат в президенты имеет решения проблем Колумбии, и воспользовался возможностью напасть на Густаво Петро, не упомянув об этом.

Во вторник, 29 марта, Колумбийская ассоциация дальнобойщиков (ACC) объявила о своей приверженности кампании бывшего мэра Медельина и кандидата в президенты от Команды Колумбии Федерико Гутьерреса через два месяца после проведения первого тура президентских выборов.

В письме АКК сообщил, что более 370 000 водителей грузовиков, входящих в эту ассоциацию, воспользовались страновым проектом, предложенным кандидатом от правых коалиций, который выступает в качестве претендента на выборах лидера оппозиции и кандидата в президенты от Исторического пакта, Густаво Петро, который возглавляет опросы о намерении голосовать в стране.

«Мы присоединились к президентской кампании Федерико Гутьерреса, поскольку здесь есть два типа стран на выбор: страна с правдой и демократией или страна лжи, которая будет управлять нами. Грузовые перевозки являются союзником демократии и законности для продвижения вперед», — заявил национальный президент профсоюза дальнобойщиков Альфонсо Медрано, который организовал пуджи против лидера оппозиции.

Это объявление было опубликовано в конце встречи между членами Национального совета директоров АКК и кандидатом от Группы по Колумбии, который превысил два миллиона голосов в ходе внутренней консультации, которая консолидировала его в качестве кандидата от правой коалиции, отметив, что он уверен в своей способности «не только объединиться, но и противостоять таким вызовам, как обеспечение безопасности, экономики и социальной стабильности» в стране.

В середине встречи, в которой приняли участие 18 участков национальной территории, они выразили свою основную обеспокоенность по поводу ситуаций, с которыми сталкивается профсоюз, связанных, в частности, с безопасностью дорожного движения в стране и сборами за проезд, некоторыми историческими вопросами водителей грузовиков, сектор, который генерирует больше более миллиона четырехсот тысяч рабочих мест и составляет 5 процентов ВВП.

«Я всегда буду работать, руководствуясь здравым смыслом, моя отрасль — Колумбия, что в стране все хорошо. Мы будем укреплять правовые сектора, я на стороне трудящихся страны. Спасибо за доверие», - сказал «Фицо» Гутьеррес со своей стороны, узнав о поддержке ассоциации.

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