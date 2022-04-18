Мигель Эррера похвалил команду «Тигрес»: «Самый большой, что мне когда-либо приходилось руководить»

Nicolás López (d) y el entrenador Miguel Herrera de Tigres celebran un gol ante Juárez, hoy, durante un partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2021 disputado en el Estadio Universitario, en Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

За три дня до окончания регулярного раунда Liga MX Clausura 2022 команда «Тигрес» обеспечила себе лидерство в общем зачете и приблизится к автоматической квалификации в лигу чемпионата. Работа Мигеля Эрреры в техническом направлении клуба шла, как и ожидалось, и до этого Пьохо Эррера признавал всю команду.

На пресс-конференции Эррера заверил, что «Тигрес» стал клубом его мечты, и высоко оценил качество состава, который у него есть в настоящее время, так как заверил, что это «самый большой», которым он когда-либо управлял за всю свою карьеру футбольного тренера.

Он пояснил, что с самого начала своей карьеры тренера он стремился быть рулевым больших клубов, и с прибытием в команду Нуэво-Леона он будет выполнять эту цель, поэтому он разделил гордость, порожденную тем, чего он достиг до сих пор, с региомонтанами, как он подробно рассказал:

(Foto: EFE/Miguel Sierra) EFE

«Чтобы мечтать о такой огромной команде, то есть мне придется руководить самыми большими командами. Мне приходилось возглавлять самые важные команды, Америку, Монтеррей, сегодня Тигрес; я очень горжусь тем, что нахожусь здесь с очень большой командой, без сомнения, самой большой командой, которую мне приходилось возглавлять».

С другой стороны, Эррера повторил цели, которые он поставил перед собой, прежде чем стать известным мексиканским тренером, потому что в первые дни он преследовал цель, чтобы клуб, которого он достиг, прислушался к нему с его указаниями и чтобы они отражались в игровой зоне.

«Когда я начинал работать тренером, я мечтал, чтобы команда слушала меня и запечатлела то, что я делаю на корте. Я хотел видеть команду, которая делала бы все, что я хотел видеть на корте в наступательной части, на оборонительном конце, на курсах, игре с мячом, сет-боле, всем, что у вас есть в голове, и пытаться захватить их изо дня в день еженедельной работой», - сказал он.





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