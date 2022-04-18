Maskatesta: ссоры и кадры на концерте с мелодиканами в Мехико

В это воскресенье в историческом центре Мехико состоялся концерт с такими группами, как Maskatesta, Melodycans, Jamaica Sonora, Gallo Rojo и Skapienz , однако завершились насильственными актами, в результате чего более двух человек получили ранения. После длинных очередей и изменений к участникам группа Melodycans вышла на сцену, когда раздавались взрывы огнестрельного оружия.

Францисканская терраса, расположенная на улице Хесус Мария номер 42 в историческом центре Мехико, объявила о концерте, объявленном событием «для всех возрастов». Перед мероприятием место объявило, что доступ к еде, напиткам, жевательной резинке, оружию, наркотикам, рюкзакам не будет разрешен, и предупредили, что те, кто был пойман с запрещенными веществами, позвонят в соответствующие органы.

Видео момента, когда вооруженные мужчины в капюшонах вышли на террасу, чтобы избить членов группы Maskatesta и участников головного убора Ска, было опубликовано в социальных сетях, и были слышны взрывы, чтобы люди, которые встретились, отступили и попытались защитить себя от агрессии.

Maskatesta объявила через Facebook, что несколько членов группы были госпитализированы и обратились за помощью к своим подписчикам, чтобы найти Алехандро Сервина, сотрудника, с которым они не могли общаться и пропали без вести, однако пост был удален.

Otras bandas de ska se solidarizaron con lo ocurrido. Fotos: Archivo web - Twitter

Аналогичным образом, спустя несколько часов они упомянули, что подвергшиеся нападению члены и члены их персонала восстанавливаются в своих домах. Единственный, кто остается в больнице и находится под медицинским наблюдением, это 40-летний Исраэль Вильянуэва, который получил различные ушибы и переломы лица, но, к счастью, находится вне опасности.

«Опять же, мы благодарим всех наших сторонников, особенно тех, кто даже пытался защитить нас, подвергая риску свою физическую неприкосновенность. Большое спасибо нашим коллегам-музыкантам, средствам массовой информации и широкой общественности за заботу и присмотр за нами. Музыка — это искусство, мир и жизнь, давайте бороться за то, чтобы насилие не попало в него и в нашу повседневную жизнь», — заявили они.

Со своей стороны, форум опубликовал в социальных сетях заявление: «На францисканской террасе мы против всех актов насилия. То, что произошло в сегодняшнем событии, чуждо францисканской террасе. События, произошедшие на мероприятии, будут обсуждаться с соответствующими органами власти, так как мы управляем семейной атмосферой и говорим: #NOALAVIOLENCIA».

Los integrantes de la banda Maskatesta se encuentran hospitalizados a causa de las agresiones. Fotos: Archivo web - Twitter

В социальных сетях несколько человек, которые являются поклонниками групп или музыки ска, выразили солидарность с произошедшим и попросили всю тяжесть закона найти виновных с хэштегом #FuerzaMaskatesta. Несколько групп Facebook, посвященных городской музыке, такие как Los Paches, поделились сообщением: «Мы просим самым внимательным образом ко всей нашей аудитории НЕ распространять изображения или видео деликатного контента из уважения к пострадавшим и их семьям».

En redes sociales se utilizó el #FuerzaMaskatesta en apoyo a la banda. Foto: Twitter/ @AndyRLocutor

На официальной странице Salón Victoria в Facebook также говорится: «Мы очень сожалеем о событиях, которые произошли вчера с нашими коллегами-музыкантами Maskatesta Oficial, мы знаем, что для них будут трудные времена, поэтому мы призываем мексиканское сообщество СКА присоединиться к большому токену для сбора средств. на медицинские расходы компаса Maskatesta!!!».

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