Джуниор из Барранкильи поддержал свой «Тибуронас» для эпизода мачизма во время матча Лиги Femenina

После инцидента, представленного в матче женской лиги BetPlay, в котором женщины-юниоры осудили отношение мачо к ним, учреждение выпустило новое заявление, в котором оно поддерживает свои цифры перед лицом очевидного жестокого обращения и преследований, которым подверглись во время этой встречи.

Как сообщал EL HERALDO, клуб барранкильеро опубликовал первое заявление, в котором не будет больше ничего говорить об «этой неудобной теме», намекая на матч в прошлый вторник, но получив резкую критику со стороны болельщиков, учреждение уточнило, что оно действительно поддерживает женский компонент в в дополнение к отправке официального письма протеста Димайору.

«Джуниор выражает широкой общественности и средствам массовой информации, что всегда поддерживал своих игроков и членов тренерского штаба женской команды, участвующей в Лиге. Поэтому после прискорбных событий последнего матча в Нейве уже был подан официальный протест Димайору, отвергая поведение четвертого чиновника по отношению к нашему техническому директору, помощнику команды и игрокам», - говорится в новом заявлении, опубликованном Джуниором де Барранкилья в минувшее воскресенье.

Эти условия отличаются от того, что было опубликовано 48 часов назад, когда клуб выбрал дипломатический канал, который не удовлетворял своих подписчиков в социальных сетях, а также тех, кто поддерживает работу игроков на игровом поле:

«Юниорскому клубу разрешено информировать широкую общественность и средства массовой информации о том, что в отношении поведения четвертого должностного лица по отношению к нашим игрокам и членам тренерского штаба во время матча между Атлетико Уила и Джуниор, о чем заявили технический помощник Химена Борха и игрок Эстефания Картахена на пресс-конференции станет единственной публичной демонстрацией на эту неудобную тему».

Столкнувшись с изменением отношения, учреждение «Тибурона» добавило, что:

«Junior всегда будет обеспечивать честную игру, здоровую конкуренцию и использование регулярных каналов, уважая институциональность нашего профессионального футбола», - заключил он.

Следует отметить, что упомянутые события произошли в матче, сыгранном в прошлый вторник, в котором Атлетико Уила Феменино обыграл «Тибуронас» со счетом 0:2.

После окончания матча на пресс-конференции юниоры осудили акт мужского шовинизма со стороны четвертого официального Эдинсона Кальдерона. Ответственной за подачу жалобы была Эстефания Картахена, которую сопровождал помощник технического директора.

«Мы хотим подать публичную жалобу на обращение с женщинами. Четвертый чиновник Эдинсон Кальдерон, как это возможно, что с ним любезно говорят, что он сотрудничает с центральным судьей, и как это возможно, что он как человек делает это и говорит нашему технику: «Не трахайся, прекрати трахаться» и он дает ему пощечину, а наш помощник стоит впереди. Кто этим занимается? Мы устали», — сказал юниорский игрок.

Затем юниорская футболистка добавила: «Это потому, что она женщина. Давайте возьмем карты, так не может продолжаться, почему это равно женщине, а не мужчине? , тренер Уила молчал. Вот где можно увидеть мужское мужество. Мы не собираемся опускать голову, мы публично осуждаем».

С другой стороны, технический директор Junior Инарис Гарсия также сообщила через свой аккаунт в Twitter сообщение, в котором она принимает поражение, но заявила, что они не примут неуважение или оскорбительные выражения от четвертого чиновника.

«Мы несем полную ответственность за поражение, это был худший матч, но мы поднимемся и пойдем дальше. Чего мы не примем, так это неуважение, оскорбительные выражения четвертого чиновника, где он использует свои провокации и правонарушения мачо, чтобы позже манипулировать решением централа (изгнать меня в конце игры). Клубы улучшили свои инвестиции, уровень лиги вырос, но это, безусловно, аспект, который также должен расти и улучшаться», - можно прочитать в трели тренера.





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