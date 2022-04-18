Джон Милтон Родригес назвал Густаво Петро «лицемером» и попросил его сложить с себя кандидатуру

Colombian right-wing presidential candidate John Milton Rodriguez, of the Colombia Justa Libres (Free Fair Colombia) party, speaks during a presidential debate at the Externado University in Bogota, Colombia March 29, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez





Кандидат в президенты от партии Колумбия Хуста Либрес Джон Милтон Родригес попросил коллегу начинающего главу государства Густаво Петро отказаться от своего правительственного притязания из-за скандалов, в которых он был замешан в последние дни. Его допрашивали не только из-за его предложения о «социальном прощении» и визита его брата, Хуана Фернандо, в тюрьму Ла-Пикота, но и потому, что он принял в свою кампанию таких политиков, как Пьедад Кордова, Рой Баррерас и Армандо Бенедетти.

«Победа в любом случае уродует любого. Господин Густаво Петро, вы все равно начали эту безумную гонку за победу, пригласив в свою группу известных деятелей политической распущенности в Колумбии, таких как Рой Баррерас, г-н Армандо Бенедетти, госпожа Пьедад Кордоба и другие», - сказал Родригес, который после этих обвинений назвал Петро лицемер.

«В заключение вы оказались лицемером со своими собственными последователями, ваша кандидатура, следовательно, неустойчива, потому что колумбийский народ уважают, немедленно уходите в отставку», - добавил Родригес на фоне своих претензий к также бывшему мэру Боготы. Родригес был не единственным, кто выступил против Густаво Петро, напротив, к нему присоединился Энрике Гомес, из движения «Национальное спасение». Политик, как и его сверстник, считает, что Петро должен отойти от гонки за колумбийское президентство.

«Это не ошибка, это что-то преднамеренное, и это часть коррупции. Если бы это произошло со мной или другим кандидатом, нас бы сожгли на Пласа-де-Боливар. Давайте вспомним эпизод с серебром в мешках, он принял его, и это очень серьезно», - сказал он, со своей стороны. «То, что произошло в Ла-Пикота с Морено (Иван и Самуэль), не должно иметь никакого социального прощения. Петристы должны иметь возможность признать, что кампания, проводимая лордом Больсов, не соответствует минимальному моральному духу для должности, на которую он баллотируется», - добавил Энрике Гомес в своем аккаунте в Twitter.

«Petro - это коррумпированная гонка, вы не можете забыть: мусоровозы, фундаменты-призраки, машина тапауэко, пешеход седьмой гонки. Каким будет кабинет джентльмена? Что они собираются отдать Морено? Это пещера Али-Баба (...) Мы не можем позволить Петру встряхнуть дело: его поймали с поличным, покупая голоса у вождей, осужденных за коррупцию. Он хочет власти любой ценой», - продолжил Энрике Гомес.

Утром этого понедельника, 18 апреля, для W Radio, Франклин Херман Чапарро, бывший мэр Вильявисенсио, приговоренный к 39 годам тюрьмы за убийство своего предшественника Омара Лопеса Робайо, объяснил, что это «ложь всей лжи», что брат Густаво Петро отправился в тюрьму Ла-Пикота, чтобы предложить наказание сокращения или реформы. Напротив, по словам задержанного, Хуан Фернандо Петро отправился в эту тюрьму в качестве гостя, чтобы поговорить о гуманитарном праве и что, несмотря на разговоры о мире и примирении, никогда не было разговоров о том, что осуждается.

«Они уже слышали это в тюрьмах и спрашивали меня, что означает понятие социального прощения. Это было частью беседы и центральной темой разговора о правах человека. И, конечно, это тема, которая их интересует, потому что эти два слова означают второй шанс, мирное примирение между всеми колумбийцами. Вот о чем идет речь, Густаво расскажет об этом шире», — сказал Хуан Фернандо Петро в интервью журналу Semana.





Продолжайте читать: