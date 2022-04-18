Медицинское консультирование в школах: специалисты из трех провинций объясняют, как они их реализуют и какие результаты получили

«Что такое сперма?».

— «Что такое менструация?».

— «Как мне не забеременеть?»

Те, кто со стыдом и почти шепотом поднимают эти сомнения, — старшеклассники. Те, кто их слушает, обретя уверенность в том, что они задают эти вопросы, являются профессионалами, которые составляют комплексное медицинское консультирование в этих школах.

Со временем, когда отношения с консультантом укрепляются, «подросткам рекомендуется рассказывать о проблемах с психическим здоровьем, от которых они страдают, о ситуациях насилия или домашнего насилия», говорит Лара Альварес, психолог, работающая в трех школах муниципалитета Чарата в провинции Чако.

Комплексное медицинское консультирование в средних школах (ASIE) было разработано в 2015 году Национальным министерством здравоохранения в ответ на отсутствие консультаций мальчиков и девочек по вопросам их здоровья. Школы являются местом, где их можно искать и гарантировать им доступ к своим правам.

Las asesoras chaqueñas enseñan cómo los y las adolescentes pueden cuidar su salud a través de juegos. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Затем, в координации с Министерством образования страны, его начали предлагать для реализации в различных провинциях и школах. В течение трех лет это предложение было частью Национального плана по предотвращению непреднамеренной беременности в подростковом возрасте, более известного под аббревиатурой ENIA, который действует в 36 департаментах в 12 провинциях. В этих рамках в некоторых школах Чако и Жужуя было организовано консультирование, хотя помимо предотвращения непреднамеренной беременности они направлены на решение многих других вопросов.

Между тем, в Неукене, который не входит в план, поскольку он не входит в число юрисдикций с самыми высокими показателями подростковой беременности, в том числе в тех, где есть план ENIA, были разработаны комплексные советы по охране здоровья подростков. Она началась около 20 лет назад не в том виде, в каком они сейчас известны, а как пространство в больнице, как и многие другие клиники для подростков в стране; затем она была перемещена в пространство, где можно было бы искать подростков: школы. Сегодня в 54 средних школах проводятся консультации.

Короче говоря, помимо названия и рамок, в которых они реализуются, консультационные или консультационные услуги представляют собой помещения в средних школах, предназначенные для того, чтобы учащиеся могли консультироваться о любом физическом или эмоциональном дискомфорте, который они испытывают, или задавать вопросы, которые у них могут возникнуть в отношении общего состояния здоровья. С профессионалами, готовыми помочь им и, при необходимости, направить их к специалисту, который выслушает их и предоставит им информацию.

В этих пространствах «здоровье рассматривается широко, не только из-за физических недугов или страданий, но и для того, чтобы обеспечить полноценное использование и удовольствие от среднего образования», объясняет Дора Недзвецки. Она учитель, психолог, магистр и доктор социальных наук, и она опубликовала — вместе с Камилой Риос Фернандес — книгу Содержание ESI в действии (Publishing Place).

Консультанты - это медицинские работники или специалисты по социальной работе, обученные предлагать междисциплинарное слушание и поддержку.

Эти пространства оказывают огромное влияние на жизнь мальчиков и девочек. В 2018 году, когда в Чарате начали внедряться консультации, «в каждой из средних школ, где я работала, было 4 или 5 беременных учащихся. Сегодня существует только одна из трех школ», — говорит Альварес. Она является консультантом в средней школе № 23 и Специальной № 19, которые работают в городе, а также в средней школе № 171, которая находится в сельской местности Трес-Эстакас, в 60 километрах от Чараты.

Estudiantes de la secundaria rural N.° 2 de La Almona, Jujuy, participan de una actividad de la asesoría de salud integral. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

В случае Жужуя, «с тех пор как в 2019 году была введена консультативная помощь, беременность среди подростков в провинции увеличилась с 19% до 8%», говорит Мариэла Риос, консультант по вопросам здравоохранения в сельской средней школе № 2 в Ла-Альмона, небольшом городке недалеко от столицы провинции.

Кроме того, последствия пандемии для мальчиков и девочек нашли свое отражение в этих пространствах. «В этом году, в первый день, когда я пошла в школу, из шести учеников, которые пришли поговорить со мной, один хотел узнать о менструации и основные сведения о функционировании женского организма, а пятеро вызвали чувство тоски и страдания, проблемы с отцами, матерями, сестрами, связанные с жизнью в заключении в условиях пандемии», - говорит Паула Жираудо, советник Провинциального центра среднего образования 55 в городе Неукен Плоттье. Она является социальным работником и временно руководит Управлением по делам подростков Министерства здравоохранения Неукена.

Как работает школа в Жужуе

Каждые 15 дней Риос выделяет два часа на то, чтобы добраться до школы, которую посещают 12 учеников. Вы садитесь на два автобуса и идете полтора километра по тропинке, которая обычно пересекает ручей, пересекающий его. «Вы должны планировать и носить одежду и обувь, чтобы переодеться, если вы знаете, что пойдет дождь. Мы всегда напоминаем детям, потому что они тоже ходят пешком», — говорит Риос.

Когда она приедет, в 13:00, мальчики и девочки заканчивают обед. «Я всегда беру кусочек фруктов, чтобы разделить с ними это время и, таким образом, вступаю в неформальные беседы, которые создают доверительные узы, которые позволяют мне увидеть, как у них дела», - говорит советник.

Риос также информирует их о днях посещения школы врачом общей практики и диетологом и сообщает медицинскому работнику — медсестре, которая постоянно руководит медицинским кабинетом, — к кому они могут обратиться за контрацепцией или другими лекарствами или в экстренных случаях.

«Когда дети беспокоятся, хотят получить информацию или нуждаются в контрацепции, они обычно спрашивают разрешения на посещение туалета во время занятий, когда другие их не видят, и идут за мной. Иногда они предлагают мне всей группе поиграть в игру с методами контрацепции или инфекциями, передаваемыми половым путем», - говорит Риос.

En una escuela de Jujuy, la asesora de salud Mariela Ríos explica a sus estudiantes cómo hacer un campo de látex con el que protegerse de las enfermedades de transmisión sexual. (Imagen: gentileza Mariela Ríos)

Многие студенты никогда не были в больнице, и когда им это нужно, они часто просят вас сопровождать их. Она пытается заставить их найти другого взрослого, который является их эталоном, чтобы они приобрели автономию, но если никого нет, она сопровождает.

Бдительный глаз также позволяет выявлять заболевания. Риос говорит: «Когда врач спрашивает их, они никогда ничего не причиняют. Но обычно мне говорят, потому что доверяют мне. Поэтому я предупреждаю врача, когда она посещает нас: «Несколько дней назад она упала и у нее болит колено», «Он плохо спит по ночам»».

Студенты, которые близки к окончанию средней школы, также спрашивают ее о том, что изучать и как они могут это сделать. Rios ищет информацию и дает рекомендации.

Во время пандемии он работал виртуально, общался с медицинским работником и (прежде всего) слушал. Он вспоминает: «Иногда мне звонили, чтобы поприветствовать меня, спросить, чем я занимаюсь, они искали меня, чтобы рассказать о своих эмоциях, своих семейных отношениях, они доверяли мне, что не могут связаться со школой. Они также спросили меня, как организовать видеозвонок или как они могут общаться друг с другом. Поскольку у них нет интернета, они иногда просили меня позвонить им, чтобы не тратить данные впустую».

Консультации в Чако

Ванина Чуччи — социальный работник, Лара Альварес — психолог, Фиорелла Мокка — диетолог. В свою очередь, все трое являются консультантами по вопросам здравоохранения и с 2018 года сформировали междисциплинарную группу в Чарате, из которой они сопровождают восемь городских и сельских средних школ.

«Мы начали с прохождения курсов и координации посещения студентами медицинского центра, где есть стоматология, педиатрия, контроль диабета и сестринское обслуживание. Затем мы связались с больницей, чтобы девочки, которые хотели установить ВМС или подкожный имплантат, могли получить к ним доступ. А во время вакцинации от COVID-19 мы организовали вакцинацию в школах», — говорит Чуччи.

Un equipo integrado por una nutricionista, una psicóloga y una trabajadora social asesora en salud integral a estudiantes de ocho escuelas rurales y urbanas de Charata, Chaco. (Imagen: gentileza Fiorella Mocca)

Консультант также подчеркивает важность того, чтобы быть рядом с мальчиками и девочками в нужное время: «Многие подростки могут получить имплант, и важно действовать, когда они решат, быть рядом, чтобы обеспечить доступ. Если мы пропустим этот момент, они решат не заботиться о себе. Как правило, уход ложится на девочек, поэтому мы настаиваем на двойной защите: метод контрацепции и презерватив для предотвращения заболеваний, передаваемых половым путем».

Среди основных трудностей при реализации консалтинговых услуг специалисты выделяют отсутствие частного пространства в некоторых заведениях. Иногда в прихожей есть только место, чтобы поставить небольшой столик. «В сельских школах, если у меня нет места, я иду на задний двор», — говорит Альварес.

В этих пространствах мальчики и девочки «хотят работать над всесторонним сексуальным просвещением (ESI), окружающей средой и психическим здоровьем, потому что учителей еще не поощряют говорить об этих проблемах», говорит Мокка.

В свою очередь, профессионалы сходятся во мнении, что контекст пандемии открыл возможность виртуального подключения и расширил поступление консультантов. «Многие мальчики и девочки, которые закончили школу и работают в сельской местности, продолжают виртуально связываться с нами или звонить нам по телефону, когда им нужна медицинская смена, получают подкожный имплантат или потому, что они забыли принять противозачаточные таблетки», - говорит Мокка.

Виртуальность также позволяет студентам, которые не осмеливаются рассказывать о ситуациях домашнего насилия или страданий лично, начать делать это через сообщения WhatsApp.

Советы Неукен

Жиродо подчеркивает, что в Неукене комплексное медицинское консультирование подростков работает в соответствии с определенными принципами (общими рекомендациями Чако и Жужуя): «Консультации носят добровольный характер и гарантируется конфиденциальность. Мы всегда говорим детям, что если их родители, учителя или наставники спрашивают нас, о чем мы с ними разговариваем, мы не можем ничего сообщить».

Иногда именно учителя «путают роль консультирования», говорит Жираудо. И он объясняет: «Они просят нас поговорить с мальчиком, потому что он гомосексуалист, потому что он носит зеленый шарф, потому что красит волосы. Мы объяснили им, что этот мальчик не имеет никакого отношения к консультированию, что если его преследуют, он должен делать групповые вмешательства и для этого есть три педагогических советника, которые работают очень хорошо».

También las consejerías de Neuquén se apoyan en juegos para asesorar sobre temas de salud a las y los adolescentes. (Imagen: gentileza Paula Giraudo)

Консультационные бюро занимаются вопросами, предлагаемыми молодыми людьми, связанными с их общим состоянием здоровья: жизненный проект, сексуальность и привязанность, еда и питание, физическая практика, употребление табака, алкоголя и наркотиков, профилактика травм от внешних причин и инфекций, передаваемых половым путем, среди прочего.

«Для популярных секторов школа является последним государственным учреждением, в которое они вступают», — подчеркивает глава Управления по делам подростков при правительстве провинции. Вот почему работа этих советов так важна: предоставлять своевременную и актуальную информацию простым языком, обращаться к медицинским услугам, которые существуют на территории, когда люди в ней нуждаются, и поддерживать их, чтобы они могли подумать о своей практике. Он также способствует самостоятельному принятию решений и самообслуживанию, а также способствует расширению прав и возможностей подростков вести здоровый образ жизни и осуществлять свои права.

В этом контексте расстройства пищевого поведения у мальчиков и девочек «являются проблемой, которая требует наличия квалифицированных врачей, пропавших без вести в провинции», говорит Жираудо.

Консультационные службы, которые работают один раз в неделю в течение четырех часов в каждой школе и открывают виртуальные каналы для тех, кто предпочитает их, являются одним из трех этапов проекта Неукен, направленного на улучшение общего состояния здоровья подростков. Существуют также дифференцированные комплексные медицинские клиники, которые работают по всей провинции, и с 2015 года проводится подготовка пропагандистов здоровья подростков, с тем чтобы донести эту информацию до сверстников. «Именно они проводят семинары или проводят мероприятия в школах», — говорит Жираудо.

Директор продолжает: «Зная свои права и учась их осуществлять и отстаивать их, мальчики становятся очень настойчивыми в своих действиях. Например, в некоторых школах они стали просить, чтобы в столовых предлагалось питание, подходящее для учащихся с целиакией, или для сопровождения тех, кому не рекомендуется обращаться к нам за абортом или у кого есть проблемы с питанием».

Когда это началось, «учителя и наставники обратились к нам за помощью, потому что они не знали, как работать с детьми, которые знали свои права». Мы также работали с ними над тем, что они могут сделать, когда увидели, как ребенок порезался, когда он курил или пил непосредственно перед поступлением в школу. Мы работали, например, чтобы они поняли, что эти дети просят о помощи», — рассказывает Жираудо.

По словам Недзвецкого, во многих средних школах до сих пор нет комплексного медицинского консультирования подростков, несмотря на то, что это «способ гарантировать доступ к правам, защищенным нашей национальной конституцией».

По этой причине он настаивает: «Вы должны знать, что в школах есть зародыш, чтобы достичь этого. Возможно, в вратаре, порождаемом сочувствием к подросткам, необходимы доверительные отношения, чтобы они могли рассказать, что с ними происходит, что они чувствуют, консультироваться о том, что их беспокоит. И это открывает возможность того, что взрослые могут сопровождать, направлять, не указывая, что делать, уважая их решения с помощью информации, скорректированной вправо».

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