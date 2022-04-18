Силы самообороны Гайтанисты объявили о плане оружия в Барранкабермехе

Bogotá, marzo 18 de 2015.- Con un fuerte rechazo, el Centro Democrático en Norte de Santander, lamentó el atentado contra el candidato al Concejo de Cúcuta, por esa colectividad, Diego Villamizar Salinas, registrado el 11 de marzo a las 10:00 de la noche. (Colprensa)

18 апреля общественный лидер Оскар Сампайо осудил в своем аккаунте в Twitter новую угрозу со стороны военизированных формирований в адрес нескольких граждан Барранкабермехи, Сантандер. Политолог показал брошюру, которая уже распространяется на улицах этого района и объявляет о плане распространения террора.

Согласно брошюре с угрозами, Гаитанские силы самообороны Колумбии объявляют о плане пистолета против наркоторговцев, «венесуэльских воров» и людей, которые предположительно являются пособниками других преступных группировок.

Текст содержит длинный список людей, которым военизированная и террористическая группа угрожает смертью, и обвиняет их в совершении актов насилия в Барранкабермехе.

Amenazas Barrancabermeja

Но они не только угрожают другим преступникам, но и AGC объявил войну полиции, служащим Сиджина и CTI. По данным радио RCN, из-за серьезности обвинений полиция Магдалены Медио начала поиск людей, которые распространили заявление.

В брошюре военизированные формирования дают 48 часов тем, кому угрожали покинуть Барранкабермеху, поскольку они считались военной целью.

В своем заявлении CRY-GEAM и Комитет по социально-экологическому участию и консультациям Магдалены Медио отвергли и осудили акты насилия, произошедшие в Барранкабермехе.

Подписавшие организации заявляют, что существует озабоченность по поводу увеличения числа убийств в различных муниципалитетах Магдалена Медио.

Они также осудили обвинения, выдвинутые против сотрудников полиции и SIJIN, важно, чтобы учреждение отреагировало на эти обвинения».

«Мы призываем власти и учреждения колумбийского государства выполнить свои обязательства и обязанности по защите жизни и прав человека. Мы не хотим больше войны в Магдалене Медио и Барранкабермехе, больше не хотим убийств, похищений, перемещений и изгнаний», — заявили в общественных организациях.

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