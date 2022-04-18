Силы самообороны Гайтанисты объявили о плане оружия в Барранкабермехе

18 апреля общественный лидер Оскар Сампайо осудил в своем аккаунте в Twitter новую угрозу со стороны военизированных формирований в адрес нескольких граждан Барранкабермехи, Сантандер. Политолог показал брошюру, которая уже распространяется на улицах этого района и объявляет о плане распространения террора.
Согласно брошюре с угрозами, Гаитанские силы самообороны Колумбии объявляют о плане пистолета против наркоторговцев, «венесуэльских воров» и людей, которые предположительно являются пособниками других преступных группировок.
Текст содержит длинный список людей, которым военизированная и террористическая группа угрожает смертью, и обвиняет их в совершении актов насилия в Барранкабермехе.
Но они не только угрожают другим преступникам, но и AGC объявил войну полиции, служащим Сиджина и CTI. По данным радио RCN, из-за серьезности обвинений полиция Магдалены Медио начала поиск людей, которые распространили заявление.
В брошюре военизированные формирования дают 48 часов тем, кому угрожали покинуть Барранкабермеху, поскольку они считались военной целью.
В своем заявлении CRY-GEAM и Комитет по социально-экологическому участию и консультациям Магдалены Медио отвергли и осудили акты насилия, произошедшие в Барранкабермехе.
Подписавшие организации заявляют, что существует озабоченность по поводу увеличения числа убийств в различных муниципалитетах Магдалена Медио.
Они также осудили обвинения, выдвинутые против сотрудников полиции и SIJIN, важно, чтобы учреждение отреагировало на эти обвинения».
«Мы призываем власти и учреждения колумбийского государства выполнить свои обязательства и обязанности по защите жизни и прав человека. Мы не хотим больше войны в Магдалене Медио и Барранкабермехе, больше не хотим убийств, похищений, перемещений и изгнаний», — заявили в общественных организациях.
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