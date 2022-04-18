Члены семьи, футболисты, клубы и лиги по всему миру показали свою поддержку Криштиану Роналду в связи со смертью одного из близнецов, которых он ожидал с Джорджиной Родригес

В этот понедельник Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес обнародовали печальную новость о смерти одного из близнецов, которых они ждали. «С глубокой печалью мы должны объявить, что наш маленький сын скончался», - говорится в совместном заявлении пары в социальных сетях. «Это самая большая боль, которую может испытывать любой родитель».
Португальская футбольная звезда и его родившийся в Аргентине испанский партнер объявили в октябре прошлого года, что ожидают близнецов. «Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем... Детка, ты наш ангел. Мы всегда будем любить вас», — сказали они.
В свою очередь, Криштиану и Джорджина попросили уединиться в это трудное время, но не раньше, чем поблагодарить врачей и медсестер за их уход и поддержку. Пятикратный обладатель Золотого мяча, 37 лет, является отцом четверых детей, трое из которых родились суррогатным материнством до встречи со своим нынешним партнером.
Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, выиграв несколько трофеев с «Реалом» и «Ювентусом». Конечно, сотни сообщений о поддержке семьи были замечены в социальных сетях. Друзья, футболисты и товарищи по команде, футбольные клубы и высшие лиги мира, среди прочего, выразили свои соболезнования паре.
Например, «Реал Мадрид» испанский актерский состав, где блистал португалец, опубликовал официальное заявление на своем официальном сайте, которое гласит:
«Real Madrid C.F., его президент и его совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей, которые ждали нашего любимого Криштиану Роналду и его партнерши, Джорджины Родригес.
Реал Мадрид присоединяется к боли всей семьи и хочет показать им всю нашу любовь и привязанность».
Соболезнования Криштиану Роналду и Джорджине Родригес в связи со смертью одного из близнецов, которых ожидала пара:
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