Члены семьи, футболисты, клубы и лиги по всему миру показали свою поддержку Криштиану Роналду в связи со смертью одного из близнецов, которых он ожидал с Джорджиной Родригес

FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

В этот понедельник Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес обнародовали печальную новость о смерти одного из близнецов, которых они ждали. «С глубокой печалью мы должны объявить, что наш маленький сын скончался», - говорится в совместном заявлении пары в социальных сетях. «Это самая большая боль, которую может испытывать любой родитель».

Португальская футбольная звезда и его родившийся в Аргентине испанский партнер объявили в октябре прошлого года, что ожидают близнецов. «Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем... Детка, ты наш ангел. Мы всегда будем любить вас», — сказали они.

El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos

В свою очередь, Криштиану и Джорджина попросили уединиться в это трудное время, но не раньше, чем поблагодарить врачей и медсестер за их уход и поддержку. Пятикратный обладатель Золотого мяча, 37 лет, является отцом четверых детей, трое из которых родились суррогатным материнством до встречи со своим нынешним партнером.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, выиграв несколько трофеев с «Реалом» и «Ювентусом». Конечно, сотни сообщений о поддержке семьи были замечены в социальных сетях. Друзья, футболисты и товарищи по команде, футбольные клубы и высшие лиги мира, среди прочего, выразили свои соболезнования паре.

Например, «Реал Мадрид» испанский актерский состав, где блистал португалец, опубликовал официальное заявление на своем официальном сайте, которое гласит:

El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia

«Real Madrid C.F., его президент и его совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей, которые ждали нашего любимого Криштиану Роналду и его партнерши, Джорджины Родригес.

Реал Мадрид присоединяется к боли всей семьи и хочет показать им всю нашу любовь и привязанность».

Соболезнования Криштиану Роналду и Джорджине Родригес в связи со смертью одного из близнецов, которых ожидала пара:

El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo

La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia

El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia

La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja

El mensaje del Spartak de Moscú

Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter

El mensaje del club Cadiz de España

El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia

En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja

El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia

El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero

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