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понедельник 18 апрель 2022
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Россия

Члены семьи, футболисты, клубы и лиги по всему миру показали свою поддержку Криштиану Роналду в связи со смертью одного из близнецов, которых он ожидал с Джорджиной Родригес

Ее мать Долорес да Авейру, для своего нынешнего клуба «Манчестер Юнайтед» и Премьер-лиги, среди прочих, показала свою боль в плохой момент, который переживает пара.

Newsroom Infobae

18 апрель 2022
FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca
FOTO DE ARCHIVO: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez posan en una alfombra roja a su llegada a los MTV Europe Music Awards 2019 en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES en Sevilla, España. 3 de noviembre de 2019. REUTERS/Jon Nazca

В этот понедельник Криштиану Роналду и его партнерша Джорджина Родригес обнародовали печальную новость о смерти одного из близнецов, которых они ждали. «С глубокой печалью мы должны объявить, что наш маленький сын скончался», - говорится в совместном заявлении пары в социальных сетях. «Это самая большая боль, которую может испытывать любой родитель».

Португальская футбольная звезда и его родившийся в Аргентине испанский партнер объявили в октябре прошлого года, что ожидают близнецов. «Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем... Детка, ты наш ангел. Мы всегда будем любить вас», — сказали они.

El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos
El anuncio de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sobre el fallecimiento de uno de sus gemelos

В свою очередь, Криштиану и Джорджина попросили уединиться в это трудное время, но не раньше, чем поблагодарить врачей и медсестер за их уход и поддержку. Пятикратный обладатель Золотого мяча, 37 лет, является отцом четверых детей, трое из которых родились суррогатным материнством до встречи со своим нынешним партнером.

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в прошлом году, выиграв несколько трофеев с «Реалом» и «Ювентусом». Конечно, сотни сообщений о поддержке семьи были замечены в социальных сетях. Друзья, футболисты и товарищи по команде, футбольные клубы и высшие лиги мира, среди прочего, выразили свои соболезнования паре.

Например, «Реал Мадрид» испанский актерский состав, где блистал португалец, опубликовал официальное заявление на своем официальном сайте, которое гласит:

El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia
El ex club de Cristiano Ronaldo, Real Madrid, compartió un comunicado por la triste noticia

«Real Madrid C.F., его президент и его совет директоров глубоко сожалеют о смерти одного из детей, которые ждали нашего любимого Криштиану Роналду и его партнерши, Джорджины Родригес.

Реал Мадрид присоединяется к боли всей семьи и хочет показать им всю нашу любовь и привязанность».

Соболезнования Криштиану Роналду и Джорджине Родригес в связи со смертью одного из близнецов, которых ожидала пара:

El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo
El mensaje de la cuenta oficial del Manchester United, elenco inglés donde milita Cristiano Ronaldo
La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia
La Premier League, donde Cristiano Ronaldo brilla, le envió un sentido mensaje a Cristiano y su familia
El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia
El sitio oficial del Manchester United en Español envió fuerza a toda la familia
La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja
La Liga de España también le envió mensajes de condolencias a la pareja
El mensaje del Spartak de Moscú
El mensaje del Spartak de Moscú
Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter
Marcus Rashford, compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester United, dejó un sentido mensaje en Twitter
El mensaje del club Cadiz de España
El mensaje del club Cadiz de España
El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia
El futbolista ghanés Sadat Karim mostró su desazón al conocer la triste noticia
En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja
En Instagram, decenas de futbolistas mostraron su apoyo a la pareja
El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia
El club portugués, la futbolista brasileña Marta Silva y el ex atleta Usain Bolt reaccionaron de diferente manera ante la triste noticia
El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero
El futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez y la cuenta de Portugal también estuvieron presentes con mensajes enel Instagram del delantero

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