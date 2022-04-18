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Россия

«Эль Антигуо» из CJNG получил 34-летний срок за накопление запасов оружия

Юлий Цезарь «N» уже получил аналогичный обвинительный приговор, но унитарный суд распорядился о восстановлении дела против него

Newsroom Infobae

18 апрель 2022
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM
AGUILILLA, MICHOACÁN. 23ABRIL2021. Son cientos de personas que han salido de la comunidad del Aguaje, municipio de Aguililla, por la guerra entre dos grupos armados – Cártel Jalisco Nueva Generación y Carteles Unidos el apoderarse del territorio ha conllevado a que la localidad hoy sea considerada como “pueblo fantasma”. Si bien por parte del Gobierno de Michoacán se han realizado diversos operativos, ninguno ha sido exitoso debido a que los grupos delincuenciales desafían a las autoridades tumbando las acciones que realizan. Durante muchos meses, el Estado y la Federación han dejado en el olvido gran parte de Tierra Caliente, principalmente, Aguililla. FOTO: JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO.COM

Хулио Сесар «N», Эль Антигуо или Антони, член картеля нового поколения Халиско (CJNG), получил 34-летний тюремный срок за накопление оружия, поэтому он продолжит содержаться в Cereso #4 «Northeast», базирующемся в Тепике, штат Наярит.

В заявлении Генеральная прокуратура Республики (FGR) сообщила о приговоре, вынесенном во второй раз, поскольку унитарный суд отменил обвинительный приговор и, следовательно, распорядился о восстановлении процедуры.

«Генеральная прокуратура Республики (FGR) через Управление специализированного прокурора по организованной преступности (FEMDO) в координации с Управлением специализированного прокурора по региональному контролю (FECOR) получила наказание в виде 34 лет лишения свободы против лица за преступление сбора огнестрельного оружия», - сообщила иждивенцы.

Согласно информации, предоставленной ФГР, Хулио Сесар «N» был арестован в 2014 году, когда он ехал на транспортном средстве без номерных знаков на шоссе Гонсалеса Галло Тепатитлан-Яуалика, где ему было обеспечено 18 пистолетов, шесть длинных пистолетов, шесть гранат и 3379 полезных патронов.

(Foto: Cuartoscuro)
(Foto: Cuartoscuro)Margarito Pérez

Он также был застрахован на 4392 грамма гидрохлорида метамфетамина, 2572 грамма гидрохлорида кокаина и наличные деньги, что послужило доказательством в процессе, проведенном против члена CJNG.

В мае 2020 года четвертый окружной судья федеральных уголовных преследований штата Халиско приговорен к 34 годам тюремного заключения за преступление накопления огнестрельного оружия, хранение патронов для исключительного использования армией и вооруженными силами, а также ношение огнестрельного оружия без лицензии.

Он также получил еще один приговор за преступления против здоровья в виде владения для целей торговли, поскольку судья пришел к выводу, что намеревался коммерциализировать застрахованные наркотики.

Эти приговоры были отменены унитарным судом в ноябре 2020 года, в результате чего новый судья взял на себя новый судебный процесс против Юлия Цезаря, в результате которого было вынесено такое же решение в отношении ответчика.

(Foto: Reuters)
(Foto: Reuters)REUTERS

«Впоследствии, выполнив это восстановление, судья по делу вновь вынес обвинительный приговор Хулио «С» за его полную уголовную ответственность за совершение вышеупомянутого преступления, назначив наказание в виде 34 лет, восьми месяцев тюремного заключения, а также штрафа в размере двух тысяч 550 дней . Он был интернирован в Федеральном центре социальной реабилитации № 4 «Северо-Запад», расположенном в Тепике, Наярит», - сообщили в ФГР

ФГР также сообщила о восстановлении приговора, вынесенного в отношении субъекта по имени Марко «Н», который был приговорен к 53 годам лишения свободы за похищение людей и ношение огнестрельного оружия исключительно для использования вооруженными силами.

Считается, что Марко «Н» участвовал в незаконном лишении свободы человека в сентябре 2013 года в Тепоцотлане, штат Мехико, где жертва была спасена.

Как сообщает прокуратура, обвиняемый получил обвинительный приговор в мае 2020 года, но унитарный суд отозвал мандат в отношении субъекта, а также восстановил процесс.

«Как только ФГР выполнила это постановление, судья по этому делу вновь вынес обвинительный приговор в отношении Марко «Н» за его полную уголовную ответственность за совершение вышеуказанных преступлений, назначив 53 года тюремного заключения и штраф в размере 4050 дней», - сообщили в ФГР.

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