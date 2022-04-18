Полиция Эквадора обнаружила 2,4 тонны кокаина в контейнере с бананами, направляющимся в Бельгию

Полиция Эквадора изъяла 2,4 тонны кокаина, который был спрятан в контейнере с переработанными бананами, который должен был быть отправлен в Бельгию, сообщило министерство внутренних дел. Согласно полицейским источникам, алкалоид будет оценен в 5 миллионов долларов на местном уровне и 92 миллиона долларов за рубежом.

Во время процедур контроля сотрудники по борьбе с наркотиками отделили груз для досмотра и при осмотре с помощью обученной собаки обнаружили 31 мешок с эмблемой чучела животного, спрятанный в полиэтиленовых пакетах. В этих упаковках хранился 2461 пакет кокаина. Учреждение сообщило в своем аккаунте в Twitter, что его собака Иро нюхала груз, который позволил конфисковать 2,4 тонны кокаина в прошлое воскресенье.

Обнаружение произошло во время проверки партии обработанных бананов, которая готовилась к экспорту из порта в Гуаякиле к юго-западу от Кито с выходом в Тихий океан. После операции один человек был арестован. Он является законным представителем компании по производству чифле (жарка, приготовленная с бананами и подаваемая в качестве гарнира или закуски в Эквадоре). Пакеты с кокаином были спрятаны в мешках для чифле. Компания chifles находится в Гуаякиле.

Препарат был упакован в 2461 упаковку, спрятанную в картонные коробки с бананами, которые являются одним из важнейших сельскохозяйственных экспортных продуктов Эквадора. По данным Национальной полиции Эквадора, в общей сложности 24 миллиона доз не смогли добраться до пунктов назначения на международных рынках после посадки в Антверпене в Бельгии.

До сих пор в 2022 году было изъято 34 тонны алкалоидов, в то время как за тот же период в 2021 году было секвестрировано 18 тонн, что составляет почти половину. Только по морю было изъято 25 тонн, что вдвое превышает 12 тонн, зафиксированных в то же время в прошлом году.

Национальная полиция также обнаружила склад для хранения наркотиков в районе Санта-Марта-1, к югу от Гуаякиля. Было обнаружено 150 упаковок кокаина, а также беспилотник, два пистолета, три ингибитора сигнала, боеприпасы, пистолеты и весы. Гражданин Эквадора был арестован.

Эквадор географически расположен между Колумбией и Перу. Однако сегодня производство в Колумбии и Перу остается в регионе, согласно Международному консорциуму по наркополитике (IDPC). Производство в Мексике и Гватемале увеличилось в последние годы и лидирует в региональных показателях.

Эквадор сталкивается с массовым оборотом наркотиков и насилием, связанным с наркотиками. Страна закрылась в прошлом году с числом погибших 14 на 100 000 жителей, что почти вдвое больше по сравнению с 2020 годом.

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