«Аталанта» вместе с Затапой и Мюриэль попали в «Хеллас Верону» и вышли на европейские турниры

Soccer Football - Europa League - Quarter Final - Second Leg - Atalanta v RB Leipzig - Stadio Atleti Azzurri, Bergamo, Italy - April 14, 2022 Atalanta's Duvan Zapata REUTERS/Daniele Mascolo

После поражения от РБ Лейзипга в четвертьфинале Лиги Европы «Аталанта» хотела вернуться на путь победы в Серии А против «Эллас Верона» в 33-м туре.

Те, кого возглавляет Джан Пьеро Гасперини, не выигрывали итальянскую лигу с 20 марта, когда они победили Болонью с малейшей разницей в 30-м туре со счетом Мустафы Сиссе.

С этого момента команда Бергамо уступила итальянскому чемпионату два поражения подряд против «Наполи» со счетом 3:1 и 2:1 против Сассуоло в качестве гостя.

Кроме того, «Аталанте», у которой с самого начала был Дуван Сапата, а Луис Фернандо Мюриэль стартовал на скамейке запасных, нужно было сложить, чтобы не потерять европейские позиции.

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В первые минуты обе команды были очень активны и за пятерку после передачи Дувана Запаты Руслана Малиновского, который стрелял влево, но Лоренцо Монтипо старался избежать падения своего портика.

Минуту спустя Дуван Сапата подошел близко после прострела с левой стороны Хосе Луиса Паломино, которого колумбиец первым подключил, но футбол разразился.

За 24 минуты игры «Эллада Верона» имела четкий выбор голов после того, как Маркос Фараони разбил мяч на клюшку после прострела Дарко Лазовича.

На 26-й минуте «Эллада» была близка к первому матчу после удара Джанлуки Каприари со штрафного справа, который врезался в горизонталь. 10 посетителей снова станут главным героем после паса для Джио Симеоне, который ударил его влево на уровне земли, но Хуан Муссо спас Аталанту.

Однако, прежде чем отправиться в раздевалку, Эллада открыла счет через Федерико Чеккерини, который направился после прострела Джио Симеоне. Цель должна была быть пересмотрена VAR, проанализировать позицию центрального защитника.

Во время пополнения у Дувана Сапаты был выбор после правого удара, который отклонил вратаря от «Эллады», но судья не подал угловой.

Второй гол «Эллады Вероны» произошел на 54-й минуте после автогола Теуна Купмейнерса после удара Ивана Илича, футбол попал в живот голландца, чтобы попасть в ворота.

После двух голов в матче Гасперини отправил на поле Луиса Фернандо Мюриэля, который мало что мог сделать в оставшиеся минуты, где «Эллада Верона» была ближе к третьей, чем Аталанта по дисконту.

Однако через 82 минуты Джорджо Скальвини лидировал со счетом 2:1 после прострела в зону Давиде Заппакосты, чтобы вернуть Аталанту в матч.

После этого поражения «Аталанта» занимает восьмое место в Серии А с 51 очком на пять очков после «Лацио», который в следующем сезоне занимает шестое место в Лиге конференций Европы.

В следующую субботу команда Дувана Сапаты и Луиса Мюриэля сыграет с Венецией на 34-й день Серии, где им придется победить, чтобы покончить с плохой серией.

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