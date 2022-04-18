Альберто Гамеро защитил себя после поражения Миллонариоса от Перейры: «Болельщики должны чувствовать себя удовлетворенными»

CALI - COLOMBIA, 24-04-2021: Alberto Gamero técnico de Millonarios gesticula durante partido por los cuartos de final ida como parte de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 entre América de Cali y Millonarios F.C. jugado en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. / Alberto Gamero coach of Millonarios gestures during match between America de Cali and Millonarios F.C. for the quarterfinal first leg as part of Liga BetPlay DIMAYOR I 2021 played at Pascual Guerrero stadium in Cali city. Photo: VizzorImage / Gabriel Aponte / Staff

Мильонариос одержал четвертое поражение в Лиге BetPlay 2022-I в это воскресенье после 15-го матча с Депортиво Перейрой на стадионе Эрнана Рамиреса Вильегаса. Одинокий счет Сантьяго Монтойи, бывшего футболиста команды «Альбьязул», решил новый триумф для «Гранде Матеканья».

Несмотря на то, что «Амбассадоры» остаются на третьем месте (32 очка) и уже прошли в полуфинал, болельщики выразили свое недовольство результатом в социальных сетях. Одним из моментов, на котором они уделяли наибольшее внимание, была производительность команды в недавних обязательствах, учитывая, что Мильонариос потерпел третье поражение подряд в качестве гостя.

На пресс-конференции тренер Альберто Гамеро, вопреки критике, заявил, что доволен работой, проделанной во время матча: «Я благодарю людей по всей Колумбии за болельщиков, которые есть у Мильонариоса, но я не согласен с тем, что у нас есть череда плохих матчей. Мы проиграли игру против Америки и сегодня. Мы являемся вторым лучшим посетителем колумбийского футбола».

Кроме того, на цифровых платформах постоянно высказывались замечания по ротации команды, утверждая, что тренер не окупался в прошлом. «Идея состоит в том, чтобы дать несколько минут, но те, кто придет играть, не остановятся. В четверг и воскресенье у нас будут два важных матча, и мы постараемся привлечь к игре наибольшее количество игроков, которые играли», - ответил стратег Самарио.

«В футболе речь идет не только о победе и победе. Несмотря на то, что команда проиграла, сегодня болельщики должны быть довольны тем, что здесь предложили Millionarios, потому что инициатива была за нами. Этот контекст необходимо учитывать. Я рад всегда видеть людей на трибуне «Миллионеров», рад видеть, что люди сопровождают нас. Эта группа делает хорошие вещи и пытается играть с головой на стадионах, куда они идут», - добавил он.

Наконец, что касается главного недостатка Мильонариоса, Гамеро упомянул о недостаточной эффективности во время определения: «Ошибка заключалась в том, чтобы не материализоваться, потому что мы пришли искать сторону, оказывать сильное давление, атаковать Перейру и у нас это было, но мы не материализовались. Матчи выигрываются голами, мы стремимся, а не получаем. Дело не в том, что мяч не хотел входить, мы его не вложили, это другое дело».

Deportivo Pereira volvió a ganar en la Liga BetPlay luego de cuatro partidos. Foto: cortesía Dimayor

Результат имел особую составляющую, и это то, что Монтойя, автор победного гола, не сделал хорошего шага для Миллонариоса. Колумбийский флаер выступал в ансамбле «Embajador» в период с 2018 по 2020 год, что в свое время стало рекордным для учреждения переводом. Тем не менее, постоянные травмы не позволили ему добиться большей преемственности и в итоге вызвали некоторую критику со стороны болельщиков.

На 80-й минуте, когда казалось, что голу Мильонариоса ничего не угрожает, Монтойя получил мяч на краю большой площади, угрожал, как будто он собирается финишировать, а затем, формируя левой ногой, силой определил левую руку вратаря Альваро Монтеро. Футбол потряс сетку ворот, и антиокийский полузащитник смог забить свой первый гол с «Гранде Матеканья».

Мильонариос встретится с Ягуаресом де Кордоба в следующий четверг на стадионе «Эль-Кампин» в первом матче 16-го раунда Кубка Колумбии. Тем временем Депортиво Перейра посетит Депортес Толима на стадионе Мануэля Мурильо Торо, также в 1/8 финала Кубка (среда).

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