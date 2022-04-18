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понедельник 18 апрель 2022
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Россия

Реалити-шоу, которое готовит людей к смерти? Павлин сделает это

«Нежное искусство шведской чистки от смерти» изменит наш взгляд на смерть

Newsroom Infobae

18 апрель 2022

Многие реалити-шоу меняют жизнь людей, но The Gentle Art of Swedish Death Cleaning довольно специфичен и основан на бестселлере шведской писательницы Маргареты Магнуссон под тем же названием 2017 года. Однако на данный момент Пикок из NBC Universal заказал этот же сериал без сценария.

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По словам Пикока: «В сериале будет сниматься «шведская уборщица», которая поможет людям организовать и демистифицировать свои дома, жизнь и отношения; позволит им готовиться к смерти, наслаждаясь жизнью».

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)
Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

The New York Times описала книгу как «руководство о том, как уменьшить количество вещей перед смертью, чтобы они не обременяли вашу семью».

«В этом сериале зрители отправятся в честное и эмоциональное путешествие, наблюдая, как обычные люди побеждают свои худшие страхи и узнают, кто они на самом деле внутри», - сказал Род Айсса, исполнительный вице-президент по ненаписанному контенту NBC Universal Television & Streaming. «Мы надеемся, что наш сострадательный и динамичный сериал вызовет разговор в каждом доме и сломает клеймо вокруг смертности и суровой реальности отпускания вещей», - сказал он.

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)
Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

«Нежное искусство шведской уборки смерти напоминает нам сосредоточиться на том, что действительно важно, и мы не смогли найти лучшую команду для этого путешествия, чем Павлин», — добавил Полер, который также расскажет о каждой серии.

Шведский очиститель смерти, которого еще не избрали, «перевернет каждый дом с ног на голову, обнаружив и уничтожив десятилетия коллекционирования. Обладая ярко выраженной шведской чувствительностью, они освобождают каждого человека от беспорядков в его жизни и позволяют им передать свои самые ценные воспоминания своим родственникам, друзьям или соседям. По пути зрители отправятся в путешествие с каждым человеком, помня, кем он был когда-то, узнают, кем они должны быть, и ориентируются, как они хотят, чтобы их запомнили», - заключил продюсер.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)
"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

Сериал совместно продюсируется альтернативной студией Universal Television. Полер и Кейт Аренд будут исполнительными продюсерами вместе с Коллинзом, Майклом Уильямсом, Робом Эриком и Ренатой Ломбардо. Магнуссон также будет исполнительным продюсером вместе с Джейн Магнуссон, Стивеном Моррисоном, Фэй Стэплтон и Сюзанной Ли.

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