Реалити-шоу, которое готовит людей к смерти? Павлин сделает это

Многие реалити-шоу меняют жизнь людей, но The Gentle Art of Swedish Death Cleaning довольно специфичен и основан на бестселлере шведской писательницы Маргареты Магнуссон под тем же названием 2017 года. Однако на данный момент Пикок из NBC Universal заказал этот же сериал без сценария.

По словам Пикока: «В сериале будет сниматься «шведская уборщица», которая поможет людям организовать и демистифицировать свои дома, жизнь и отношения; позволит им готовиться к смерти, наслаждаясь жизнью».

Peacock es un servicio de video bajo demanda estadounidense por Internet. (NBC Universal)

The New York Times описала книгу как «руководство о том, как уменьшить количество вещей перед смертью, чтобы они не обременяли вашу семью».

«В этом сериале зрители отправятся в честное и эмоциональное путешествие, наблюдая, как обычные люди побеждают свои худшие страхи и узнают, кто они на самом деле внутри», - сказал Род Айсса, исполнительный вице-президент по ненаписанному контенту NBC Universal Television & Streaming. «Мы надеемся, что наш сострадательный и динамичный сериал вызовет разговор в каждом доме и сломает клеймо вокруг смертности и суровой реальности отпускания вещей», - сказал он.

Margareta Magnusson, autora del best seller “The Gentle Art of Swedish Death Cleaning". (Foto: suministrada)

«Нежное искусство шведской уборки смерти напоминает нам сосредоточиться на том, что действительно важно, и мы не смогли найти лучшую команду для этого путешествия, чем Павлин», — добавил Полер, который также расскажет о каждой серии.

Шведский очиститель смерти, которого еще не избрали, «перевернет каждый дом с ног на голову, обнаружив и уничтожив десятилетия коллекционирования. Обладая ярко выраженной шведской чувствительностью, они освобождают каждого человека от беспорядков в его жизни и позволяют им передать свои самые ценные воспоминания своим родственникам, друзьям или соседям. По пути зрители отправятся в путешествие с каждым человеком, помня, кем он был когда-то, узнают, кем они должны быть, и ориентируются, как они хотят, чтобы их запомнили», - заключил продюсер.

"El arte sueco de ordenar antes de morir", es un libro través del cual se aprende a dejar los asuntos en orden antes de la muerte. (Amazon)

Сериал совместно продюсируется альтернативной студией Universal Television. Полер и Кейт Аренд будут исполнительными продюсерами вместе с Коллинзом, Майклом Уильямсом, Робом Эриком и Ренатой Ломбардо. Магнуссон также будет исполнительным продюсером вместе с Джейн Магнуссон, Стивеном Моррисоном, Фэй Стэплтон и Сюзанной Ли.

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