Компании придется заплатить 450 тысяч долларов бывшему сотруднику за сюрприз на день рождения

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Думаете устроить вечеринку-сюрприз для коллеги? Подумайте еще раз, потому что, как говорится, «ни одно доброе дело не обходится без наказания». Так, должно быть, чувствовали себя бывшие работодатели мужчины в Кентукки (США), когда они получили иск от человека, который утверждал, что перенес паническую атаку во время своей вечеринки-сюрприза.

29-летний Кевин Берлинг работал лаборантом в Gravity Diagnostics в Ковингтоне, штат Кентукки, когда его коллеги решили отпраздновать свой день рождения в обеденное время однажды в августе 2019 года.

Берлинг рассказал, что после празднования он перенес паническую атаку из-за нежелательного внимания и на следующий день, после напряженного эпизода, его уволили из Gravity Diagnostics. Позже он подал иск о компенсации против компании, говорится в юридических документах, увиденных The New York Post.

«Менеджеры начали давать ему трудные времена из-за его реакции на празднование дня рождения», - рассказал местному телевизионному новостному каналу WKRC адвокат Берлинга Тони Бучер. «На самом деле, они обвинили его в том, что он украл радость своих коллег».

Берлинг якобы попросил офис-менеджера не устраивать ему день рождения, когда он впервые присоединился к компании в 2018 году.

Однако менеджер «забыл» свою просьбу и офисные гуляния продолжились, что привело к панической атаке в Берлинге. Мужчина говорит, что был вынужден бежать к своей машине, где провел час, пытаясь прийти в себя.

Kevin Berling había pedido a sus compañeros y jefes que no le festejaran su cumpleaños cuando entró en la empresa

На следующий день начальники компании провели встречу с Берлингом, чтобы спросить его о его поведении. Этот инцидент вызвал вторую паническую атаку.

Берлинг был уволен из Gravity Diagnostics менее чем через неделю, и боссы сказали ему, что «беспокоятся, что он разозлится и, возможно, станет буйным».

Впоследствии лаборант упустил возможность участвовать в быстром росте гравитационной диагностики, который произошел во время пандемии COVID. По данным The Independent, в то время некоторые сотрудники получили увеличение на 300%.

Затем уволенный работник подал иск в округ Кентон, требуя возмещения убытков и компенсации за недополученный доход.

Бухер сказал WKRC, что нет никаких шансов, что его клиент станет жестоким, сказав, что он просто «использовал методы совладания, чтобы успокоиться» во время своих двух панических атак.

В прошлую пятницу жюри из 12 человек единогласно согласилось с Берлингом, и таким образом компания должна присудить ему 450 000 долларов США.

По данным суда, эта сумма включает 120 000 долларов в виде потерянной заработной платы и пособий, 30 000 долларов в будущем заработной платы и 300 000 долларов за «прошлые, настоящие и будущие душевные страдания и страдания, душевные страдания, стыд, унижение, унижение и потерю самоуважения». Решение в пользу Берлинга.

Компания, которая отрицает какую-либо дискриминацию и заявляет, что не была проинформирована о проблемах, связанных с беспокойством сотрудника, подаст апелляцию, пояснила Мэли.

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