Командир и его жена были застрелены в Сьюдад-Хуаресе: убиты четыре чиновника

В это воскресенье боевики застрелили командира группы тактических операций Государственного следственного агентства в северной части Чиуауа Эсекьеля Эммануэля Ортиса Фьерро и его жену Марию Вианней Гальван Сандовал в Сьюдад-Хуаресе, штат Чиуауа, сообщает прокуратура штата.

«Генеральная прокуратура (FGE) осудила коварное нападение, в ходе которого командир тактических операций Государственного агентства расследований Эммануэль Эсекьель О.Ф. был убит сегодня утром, когда он собирался сесть на свой автомобиль», - говорится в заявлении агентства.

Согласно представленной информации, события произошли сегодня утром в воскресенье примерно в 06 ч. 40 м. на улицах Кананеа и Исла-Седрос в колонии Фронтериса, где «командир Ортис был убит пулями».

«Офицер был оставлен на борту белого Silverado (фургона), в котором было несколько пулевых ранений», - говорится в бюллетене, в котором также указывалось, что третья жертва нападения, женщина, была ранена.





Аналогичным образом, прокуратура сообщила, что после событий и совместной операции с муниципальной общественной безопасностью была достигнута поимка трех предполагаемых лиц, причастных к этим событиям, и заверила, что она будет действовать до «окончательных последствий», чтобы поймать всех причастных к этим событиям и доставить их ответственный перед правосудием».

Буквально в субботу в результате еще одного вооруженного нападения на шоссе в этом штате погибли пять человек, двое из которых были министерской полицией и одним делегатом НИМ.

Согласно официальным источникам, группа вооруженных наемников выстрелила прямо в автомобиль, в котором командир Государственного агентства расследований (AEI) в Нуэво-Касас-Грандес Алехандро Домингес Кабриалес, три агента и представитель Национального института миграции Лоренсо Габриэль Пико Эскобар путешествовал.

Инцидент произошел около 18 часов. В FGE уточняют, что агенты отразили агрессию, однако этого было недостаточно, потому что они были убиты. Государственное агентство расследований, Государственный секретариат общественной безопасности, Национальная гвардия и Мексиканская армия провели операцию по установлению виновных.

Таким же образом полицейские следователи, сотрудники прокуратуры, эксперты и аналитики начали работу и разбирательство по этому делу с целью выяснения коварного преступления.

«Генеральная прокуратура глубоко сожалеет об этом факте и примет необходимые меры для того, чтобы он не остался безнаказанным. Кроме того, он выражает свою солидарность с семьей, друзьями и коллегами в связи с такой прискорбной утратой».

В 2021 году после двух самых жестоких лет в истории Мексики было зарегистрировано 33 315 убийств под руководством Лопеса Обрадора. 34 690 жертв в 2019 году и 34 554 в 2020 году. За первые два месяца года в стране было зарегистрировано 4697 преднамеренных убийств, 282 из которых произошли в Чиуауа.

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