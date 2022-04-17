Иоланда Мартинес пропала после того, как отправилась искать работу в Нуэво-Леон

Иоланда Мартинес, 26 лет, исчезла с 31 марта после того, как ее в последний раз видели в колонии Конституентес-де-Керетаро в Сан-Николасе, Нуэво-Леон.

Согласно заявлениям его отца Херардо Мартинеса, последнее, что было известно о деятельности Иоланады, это то, что он остался ночевать в доме своей бабушки в Сан-Николасе, а оттуда отправился искать работу.

Ее отец утверждал, что Иоланда была заинтересована в приеме на работу, но сказал, что не знает, находится ли компания в регионе Сан-Николас или в другом регионе.

Однако новая подсказка о Иоланаде вышла в эфир, когда с помощью семьи и знакомых они нашли видео, на котором ее поймали на прогулке по улице.

В этом видео вы можете увидеть фигуру Иоланды, идущую в 11:00 утра по улицам колонии Конституентес де Керетаро. Однако до сих пор неизвестно, куда он отправился и что произошло после этого события.

Yolanda buscaba un trabajo (foto: Captura de pantalla)

В поисковой форме указано, что молодая женщина на момент исчезновения была в черной полосатой блузке, черных джинсовых штанах и кроссовках.

Херардо Мартинес в видеоролике «Граждане в поддержку прав человека», AC (CADHAC), сказал, что он хочет, чтобы они «серьезно отнеслись к моему поиску, восприняли меня серьезно и чтобы за мной последовали, ожидая ее возвращения».

Сестра Иоланды также выразила свое недовольство и возмущение властями, потому что, несмотря на наличие высоких технологий и ресурсов, необходимых для проведения обыска, именно она нашла два видео без помощи правительства образования.

«Невозможно, чтобы человек без машины, без очень современного мобильного телефона только сердцем моей сестры, ищет доказательства, которые могли быть от моей сестры (...), а вы столько технологий, роскошных автомобилей со всеми копилками, у которых так много камер безопасности (...), ничего не можете найти», написала сестра Иоланды.

Дело в том, что штат Нуэво-Леон переживает трудные времена из-за серии исчезновений женщин в этом образовании, поскольку только в первом квартале 2022 года было выпущено по меньшей мере 18 предупреждений об исчезновении молодых людей в этом учреждении, включая несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет возраст, из которых нам удалось обнаружить не менее 10 лет.

Los casos de desaparición en Nuevo León han indignado a la sociedad (Fotos: Instagram / @debanhi.escobar // Twitter/@barbsmakeupac)

Из них было перенесено два случая: с Марией Фернандой Контрерас Руис и с Дебанхи Сусана Эскобар Базалдуа.

27-летняя Мария Фернанда, выпускница Tecnológico de Monterrey, была объявлена пропавшей без вести 3 апреля в районе Ла-Альгамбра, Монтеррей, когда после встречи с друзьями сказала своей семье, что заедет в Аподаку, чтобы сопровождать предполагаемого друга, который хочет купить машину. После этого ничего не было известно о его местонахождении.

К сожалению, к 7 апреля его тело было обнаружено, когда сотрудники государственной прокуратуры вошли в дом в том же районе, о котором уже сообщала семья, и обнаружили безжизненное тело Марии Фернанды с тяжелыми ударами по голове.

Что касается Дебаньи Эскобара, то она пропала без вести с 9 апреля после того, как посетила вечеринку с группой друзей в муниципалитете Эскобедо в Нуэво-Леоне.

Пока мало что известно о расследовании, которое провела FGE, несмотря на то, что его отец заявил, что губернатор региона Самуэль Гарсия следит за его прогрессом.

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