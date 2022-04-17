Рабочим было предложено прочитать кредо отдыха в Страстную пятницу

На Пасху вы можете отправиться в путешествие и вернуться в свой родной город, где вы разделяете религиозные праздники, а также время отдохнуть от стресса на работе. Кроме того, некоторым удается попросить выходные, хотя не все работодатели уступают этому заявлению без предварительного прохождения теста. Это случай вирусного видео в TikTok, где сотрудникам, работающим на работе, было предложено спеть кредо, чтобы отдохнуть в Страстную пятницу.

Это произошло в Мексике, а в социальной сети оно уже стало вирусным. Клип показывает работодателя, который является гражданином Чарли Мартелл (@ charli_martell) и его работники просили выходной в пятницу. Однако Мартелл назвал тех, кто просил об отпуске, «атеистами», потому что они не хотели работать во время праздника.

ЭЛЬ-РЕТО-ДЕЛЬ-КРЕДО

Вот почему у него была гениальная идея: чтобы они декламировали вероучение письмом, не заикаясь, чтобы он знал, верующие ли они или знали, что празднуется в это время. Если задача прошла успешно, остался отдых. Однако он понял, что большинство не знали об этом предложении и тем более не могли сказать его бегом, до такой степени, что они начали смеяться над нервами.

Они не прошли ни групповой, ни индивидуальный тест. Некоторые остались в середине предложения, другие забыли о стихах. В результате они не прошли никаких тестов и считали, что должны работать на следующий день. Но все это было обманом, так как босс удивил их в пятницу, сказав им, что расслабление перед лицом ежедневного стресса на рабочем месте было динамичным.

Был перерыв для сотрудников, которые теперь пройдут стажировку для вероисповедания и начнут ценить то, что эти праздники представляют для других граждан.

Они предложили работникам на рабочем месте прочитать кредо Страстной недели об отдыхе в Страстную пятницу. Видео: ТикТок/ @charli_martell.

ЧТО СКАЗАЛИ ИНТЕРНАТЫ?

Этот метод, несмотря на то, что он был любопытным и вирусным, вызвал раскол в социальной сети, некоторые описывали использование вероисповедания как чрезмерное, в то время как другие восприняли его с юмором:

- «Я бы спел: «Куда бы вы ни пошли, я пойду с завязанными глазами», они не сказали, какое из вероучений они должны были сказать»,

- «Ты мое кредо, кусочек рая, обними меня крепче, мой клевер удачи»

- «Они бы выполнили их, и так оно и было. Я, на работе, они сказали нам, что это ваш родственник умер, я сказал: «Да, он отец всех»»

- «Но мой Иисус родился и умер на наши праздники. Почему бы мне не насладиться этим?» ,

- «Я атеист, но я являюсь кредо с 5 лет»

- «Бог не повод для издевательств, но это правда, что, как и Рождество, они используют эти праздники только как отдых».

ЧТО ТАКОЕ ВИРУСНОЕ ВИДЕО

Если вы не знакомы с этой концепцией, вирусное видео - это видео, которое становится популярным после того, как несколько человек делятся им и лайкают его через Интернет через социальные сети. сети, онлайн-сервисы или специализированные веб-сайты, такие как YouTube.

Причина, по которой им делятся и «нравится», заключается в том, что он вызывает ажиотаж и влияет на тех, кто его видит или отождествляет с ситуацией. Это заставляет их распространять его среди всех своих знакомых, а они, в свою очередь, со своими близкими кругами и так далее, пока клип не достигнет миллионов просмотров.

Вирусное видео может иметь различный контент, от юмористического, эмоционального до даже трагического. Хотя трагический контент часто может повредить восприимчивости, именно они получают наибольшее количество репродукций и акций за короткое время.

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