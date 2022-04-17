Кто такой венесуэльский командующий Украиной

Венесуэльский командующий Украиной

Хосе Дэвид Чапарро родился 55 лет назад в Сан-Кристобале, столице штата Тачира (Венесуэла), но поселился в Украине с момента обретения независимости в начале 1990-х годов. Жизнь привела его к тому, что он стал венесуэльским поверенным в делах в Москве и, теперь, он является «командиром» небольшой добровольческой дивизии, которая распределяет гуманитарную помощь тем, кто больше всего пострадал от российского вторжения.

Каждое утро он носит военную форму, фуражку и винтовку. Он встречается со своими коллегами по подразделениям, все из которых украинцы, и они загружают свои машины десятками ящиков с едой, водой, предметами первой необходимости и даже бензином для питания электрогенераторов деревень, которые были опустошены российскими бомбардировками.

Хотя он свободно владеет украинским и русским языками, его товарищи по-испански называют его «командиром», что вызывает улыбку на лице венесуэльца, женатого на украинке в течение 30 лет, которая в это время войны руководит небольшой группой добровольцев.

Все началось на второй день вторжения, когда Джозеф поступил добровольцем в Территориальную оборону Украины, агентство армейского резерва, также состоящее из гражданских лиц, проходящих военную подготовку с целью участия в боевых действиях или гуманитарных задачах.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРИЗЫВ

«Когда это началось, я почувствовал патриотический призыв (...) Я чувствовал, что это моя вторая родина и что я должен сделать для этого все, что в моих силах», — говорит Хосе в интервью Efe, делая перерыв после раздачи гуманитарной помощи в небольшом городке Рожевка, примерно в 40 километрах к северо-востоку от Киева.

Для него этот призыв был «сильнее», чем то, что он чувствовал в Венесуэле в 2014 году, во время протестов против режима Николаса Мадуро, в которых он участвовал.

«В Венесуэле мы не достигли цели восстановления демократии, и здесь я не собирался упускать этот шанс. Здесь я снова отдаю свою жизнь», — говорит Сан-Кристобаль, один из городов, наиболее сильно репрессированных во время протестов.

«У меня в Венесуэле не было ни оружия, ни униформы, и я не был готов к бою. Теперь я готова. Порто арма, я ношу форму, я нахожусь под гражданской и военной линией. И это довольно существенная разница», — утверждает Хосе.

Для него российское вторжение заставило его жизнь повернуть на 180 градусов, так как это дало ему «другую душу», узнало о духе сотрудничества, «понять человеческую боль» и, прежде всего, поделиться.

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Но жизнь Джозефа всегда менялась многими поворотами. Он поселился в Киеве в начале 1990-х годов для изучения международного права, движимого «желанием понять советскую систему».

«Это похоже на человека, который хочет сейчас поехать в Северную Корею, чтобы изучить свою экономическую и политическую систему», - говорит этот бородатый, добрый карибский смех.

В Украине Хосе открыл юридическую компанию, потому что «частной собственности не существовало», и вернулся в Венесуэлу, чтобы работать в Управлении стратегического планирования, где, среди прочего, координировал первый визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию.

Оттуда он был назначен поверенным в делах Венесуэлы в Москве, где проработал «значительное время», с 2001 по 2005 год, для развития политических и экономических связей между двумя странами, говорит он.

Однако, несмотря на то, что он был большим знатоком России и перешел в высшие эшелоны этой страны, он утверждает, что не понимает «истинной причины» этого вторжения, которое привело к гибели тысяч мирных жителей, что, по его мнению, является чем-то «варварским» и «невыразимым».

«Если вы скажете мне, что это произошло сто или 150 лет назад (...), это было более осуществимо. Но сейчас? Теперь, когда мы уже достигаем Марса, отправляем спутники, отправляем людей на другие планеты... мы теперь перерезаем горло и хладнокровно убиваем себя? », — недоумевает он.

После кружения по всей Украине, распределения всевозможной гуманитарной помощи, наблюдения за опустошениями и отчаянием, которые посеяла война, ему ясно только одно: «Надеюсь, это закончится сейчас».

(Карлес Грау Сивера - EFE)

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