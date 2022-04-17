Видео: «Да, но если они сохранят меня», ответ Матео Карвахаля на вопрос о его браке

Матео Карвахаль стал известен после участия в «Super Humans» Challenge, состоявшемся в Кап-Кана в 2017 году, где он выиграл как реалити-шоу, так и сердце ведущей этой версии Мелины Рамирес. Однако отношения пары закончились в 2019 году вскоре после того, как они родили сына, которого назвали Сальвадором.

Паиса пробуждает комментарии в социальных сетях из-за своей внешности, которая очень поражает некоторых женщин, однако другие критикуют его за количество татуировок на теле и за воспитание, которое он дает первенцу, демонстрируя, что любовь, которую он испытывает к ребенку, несравненный и неисчислимый.

Через два года после прекращения отношений с Мелиной Рамирес спортсмен подтвердил свои отношения со Стефани Руис 26 октября 2021 года, в то время он пытался скрыть свои отношения от СМИ, но разные посты, опубликованные в его социальных сетях, показали его новую любовь к бизнесвумен.

23 февраля было подтверждено, что пара закончилась, однако это длилось недолго, и они решили дать себе новый шанс.

В раунде «вопросов и ответов» фитнес-модель разрешила некоторые опасения его последователей, среди которых они задали ему вопрос, думал ли он жениться на своем новом партнере, на что он ответил, что сделает это при одном условии.

«Если они собираются держать меня, да, иначе - нет», - сказал влиятель через свои «Истории».

Другой ответ, на который он ответил, был о том, как Сальвадор ладит со Стефани Руис, вопрос, который повторяется во взаимодействиях со своими последователями и с большим энтузиазмом он ответил:

«Просто тощий парень более кокетливый, он видит ее, целует ее и смотрит на нее, но мы установили определенные ограничения и отдаем папам место пап», - раскрыл генератор контента.

Вот ответы Матео Карвахаля :

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Вскоре реакция появилась в социальных сетях, поскольку развлекательный портал Rechismes отвечал за тиражирование того, что было выражено paisa, публикацией, которая уже превышает 240 000 просмотров и набрала более 6000 лайков, а также сотни комментариев, которые вызвали насмешки, потому что они считают, что он не нуждается в этом и вопреки тому, что он думает, ему нравится, когда ему задают такого рода вопросы, потому что он находит их смешной стороной.

Другие комментарии: «хахаха, вы думаете, что Матео нуждается в вас, чтобы удержать его, очевидно, что он не хочет жениться, и вы страдаете»; «он наслаждается всеми вопросами, он следует за веревкой, чтобы выйти из коробок»; «парень знает, как включить донью Марту и донью Ампаро»; «они не задерживают оставьте старушек камандулерам, чтобы дать ему жезл»; «по крайней мере, он искренен и не похож на других»; среди прочего.

В августе 2021 года паиса начал общаться в своих историях в Instagram под названием «О чем я думаю...», позже он ответил на сообщение пользователя, в котором говорилось: «Этим Сальвадор делится с парнем своей матери».

Именно тогда спортсмен подчеркнул, что у него нет проблем, так как он уважает своего сына. «Здесь до тех пор, пока к вашему сыну относятся с уважением, потому что все хорошо, а у папы есть только один, но с этим у меня нет проблем».

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