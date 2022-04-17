Университарио против Альянса Лима: вакцинация на эспланаде стадиона Монументаль будет проходить только с 7 до 11 утра для классического футбола

14/09/2020 Campaña de vacunación contra la gripe en Perú, en el marco de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

В заявлении Социальное обеспечение здравоохранения (EsSalud) сообщило всему сообществу, что вакцинация эспланады стадиона Монументаль в районе Ате изменит часы работы в это воскресенье, 17 апреля, для Классический перуанский футбол между Университарио де Депортес и Альянса Лима.

Государственное учреждение уточнило, что внимание за пределами стадиона «Монументаль» будет работать с 7 до 11 утра.

Несмотря на это небольшое изменение, он указал, что вакцинация возобновится в понедельник, 18 апреля, по обычному графику с 7 утра до 7 ночи.

В том же ключе учреждение напомнило населению, что бесплатная телефонная линия 107 позволяет отвечать на любые вопросы, касающиеся изменений и процесса вакцинации в этом месте.

La comuna busca impulsar el cumplimiento del Esquema Nacional de Vacunación y sensibilizar a la población sobre la importancia de las vacunas. ANDINA/ Municipalidad de Lima

ВАКЦИНАЦИЯ В ДРУГИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СОХРАНЯЕТ ОБЫЧНЫЙ ГРАФИК

Ранее из Эссалуда указывали, что прививки Плайя Миллер (Хесус Мария), Сан-Исидро Лабрадор (Санта-Анита), Пласа-Норте (Индепенденсия), Муниципальный стадион Суркильо, Альховин (Серкадо-де-Лима), Спортивный центр Сан-Борха и муниципальный спортивный центр Сан-Исидро Комплекс будет посещать в воскресенье с 7 утра до 7 вечера.

Стоит отметить, что в девяти прививках четвертая доза вакцины от COVID-19 будет применена к людям старше 70 лет и пациентам с ослабленным иммунитетом, которым исполнилось не менее 5 месяцев после получения третьей дозы.

Для детей в возрасте от 12 до 17 лет они смогут завершить график трех доз, в зависимости от обстоятельств, в то время как население в возрасте 18 лет и старше может начать или завершить вакцинацию.

В этом же контексте Эссалуд проинформировала сообщество о том, что дети школьного возраста в возрасте от 5 до 11 лет смогут пройти вакцинацию для получения первой или второй дозы вакцинации в зависимости от случая. Все лица должны иметь при себе удостоверение личности для проведения соответствующей регистрации.

Nuevo centro de vacunación en Surco. Foto: ANDINA

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В ЦЕЛОМ

Эссалуд проинформировала сообщество о том, какие моменты необходимо проводить для вакцинации против COVID-19. Для этого он представил список центров, которые проводят иммунизацию в часы работы. Среди них:

Jockey Plaza (Сантьяго-де-Сурко), спортивный центр Villa El Salvador (VES), Кампо-де-Марте (Хесус Мария), зональный парк Уиракоча (Сан-Хуан-де-Луриганчо), зональный парк Синчи Рока (Комас), муниципальный стадион Ольянтайтамбо (Ате), муниципальный стадион Пачакутек (Чаклакайо) и стадион Чанкас-де-Андауайлас (Санта Анита).

Лима:

IPD Сан-Хуан-де-Мирафлорес (Сан-Хуан-де-Мирафлорес), стадион Луиса Гальвеса Чипоко (Барранко) и на площади Жокей (Сантьяго-де-Сурко), спортивный комплекс Андреса Авелино Касереса (Вилла Мария дель Триунфо) и другие.

Северная Лима:

Парк Майта Капак (Сан-Мартин-де-Поррес), зональный парк Синчи-Рока (Комас) и спортивный комплекс Пуэнте Пьедра (Пуэнте-Пьедра), Пласа Норте (Индепенденсия) и Университет Сесара Вальехо (Лос-Оливос).

Окруженный Лимой:

Кампо-де-Марс (Хесус Мария), Видена (Сан-Луис), зональный парк Уиракоча (Сан-Хуан-де-Луриганчо) и в Университете Сезара Вальехо (Сан-Хуан-де-Луриганчо).

Восточная Лима:

Муниципальный стадион Ольянтайтамбо (Ате), стадион Чанкас-де-Андауайлас (Санта-Анита), стадион Пачакутек (Чаклакайо), казармы Barbones (Эль-Агустино), приход Сан-Андрес (Ate), Национальный аграрный университет (Ла-Молина) и многое другое.

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