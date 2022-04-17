Университарио против Альянса Лима LIVE GOALПеру минута за минутой на монументальном стадионе Перуанская классическая дата 10 лиги 1 сводка результатов составов

Университарио де Депортес и Альянса Лима встретятся друг с другом в это воскресенье, 17 апреля, в десятом туре турнира по апертуре Лиги 1.

Обе команды живут по-разному, но у них есть общая цель: победить. Обязательство будет разыграно на стадионе Монументаль де Ате и будет включать передачу сигнала GOLPERU, а также ПРЯМУЮ ТРАНСЛЯЦИЮ на Movistar Play и веб-сайте Infobae.

Новости университета спорта

Universitario de Deportes достигает этого обязательства в полном боевом духе после возвращения и часового избиения Аякучо со счетом 2:1 на стадионе Сьюдад-де-Кумана. Голы Эрнана Новика и Энди Поло заставили всех поклонников «U» вибрировать. Кроме того, они набрали 16 очков и до сих пор живы в борьбе за первое место турнира.

«Мы оцениваем, какой тип системы мы собираемся использовать. Я всегда говорил, что стараюсь адаптироваться к характеристикам своих игроков и соперника. К счастью, мы играли с разными системами и даже различались в ходе матча по разным тактическим темам. И иногда это сработало для нас», - сказал тренер меренг Альваро Гутьеррес в пре-классике.

«Я думаю, что «Альянца» — большая команда с отличным составом. И хотя его сила не отражается в турнирной таблице, в классике, которая полностью рассеивается. Я впервые снимаю классику в Перу, но я не в первый раз режиссирую классику», - добавил тренер Университарио де Депортес на пресс-конференции.

Новости Альянса Лима

Со своей стороны, Альянса Лима сталкивается с двойной конкуренцией как в Лиге 1, так и на Кубке Либертадорес де Америка, где они выигрывают два подряд против Ривер Плейт (1:0) и Коло Коло (2:1). Однако в Лиге 1 они вернули себе путь с триумфом с малейшей разницей против UTC благодаря голу Эрнана Баркоса. Таким образом, сине-белые добавили 8 очков и заняли 13-е место в турнире

«У нас все в порядке, у меня болит, но ничто не может помешать мне играть. Боль в ноге, неважно где, потому что позже меня будут искать, но я надеюсь, что смогу хорошо добраться до матча», — заявил на пресс-конференции нападающий Эрнан Баркос.

«Нам нужно работать немного усерднее, особенно от головы, чтобы поверить, что в это воскресенье мы сможем провести хорошую игру и добиться хорошего результата. Момент, который мы провели, неудобен, потому что мы знаем, что можем дать больше, но мы не можем этого сохранить», — добавил сине-белый нападающий.

Колледж против Альянса Лима: расписание по всему миру

Перу: 15:00

Эквадор: 15:00

Колумбия: 15:00

Мексика: 15:00

Аргентина: 17:00

Чили: 17:00

Соединенные Штаты (Флорида): 16:00

Испания: 22:00

Колледж против Альянса Лима: возможные составы

Университет: Хосе Карвалло; Альдо Корсо, Федерико Алонсо, Нелиньо Кина, Иван Сантильян; Герсон Баррето, Анхель Кайетано, Пьеро Киспе; Энди Поло, Эрнан Новик и Алекс Валера.

Альянс Лимы: Анджело Кампос; Ренато Рохас, Джефферсон Порталес, Пабло Мигес, Йорди Вильчес; Хосепмир Бальон, Хайро Конча, Эдгар Бенитес; Пабло Лавандейра, Кристиан Бенавенте и Эрнан Баркос.

Где посмотреть Университарио де Депортес против Альянсы по телевизору в Лиге 1?

Матч между Университарио против Вы можете увидеть Алансу Лиму на экране Gol Perú, каналы 14 и 714 HD от Movistar. Вы также можете следить за каждой минутой на веб-сайте Infobae.

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