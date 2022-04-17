Двенадцать тысяч заключенных спустя Найиб Букеле продолжает защищать главарей банд MS13

Vista de pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS) capturados en El Salvador, en una fotografía de archivo. EFE/Oscar Rivera

Кибер-тролли. Сам со своими аккаунтами в Twitter и Facebook. Все ваши должностные лица. Генеральный прокурор, которого он контролирует. Судебный орган, в котором он также руководит. Официальные средства массовой информации финансируются за счет государственных средств. Найиб Букеле поставил весь свой пропагандистский аппарат на поддержание повествования, согласно которому он является своего рода мстительным лидером, который раз и навсегда покончит с бандами MS13 и Barrio 18, основными преступными организациями в Сальвадоре, чьи уличные войны и бизнес стали причиной десятков тысяч смертей в стране за последние несколько десятилетий.

С последних выходных марта, когда бандитское насилие оставило 87 погибших за 72 часа на улицах и кварталах страны, Букеле и его аппарат приступили к своей самоописанной «войне против банд», которая, помимо циклической пропаганды, оставила ряд законодательных поправок и чрезвычайное положение который еще не закончился и что послужило правящей партии ограничить конституционные гарантии и вновь напасть на журналистов и ученых, критикующих президента и его политику.

15 апреля, в середине Страстной недели, президент обновил в своем Twitter количество задержанных, подсчитанное до этого дня. «Всего за 21 день захвачено более 12 000 террористов. Мы продолжаем», - написал Букеле в твите с хэштегом #GuerraContraPandilla, на котором появляются фотографии членов банды, татуированные по всему телу.

Если эта цифра соответствует действительности - независимую проверку невозможно провести: правительство Сальвадора закрыло все возможности для доступа к информации о своей пенитенциарной системе - Букеле добавило 12 000 заключенных в систему, в которой уже насчитывается около 40 000 заключенных, что уже превышает реальная вместимость сети тюрем. Сегодня, с учетом вновь поступивших, перенаселение составляет почти 22 000 человек.

Да, среди новых задержанных есть люди, которые демонстрируют типичные татуировки банд. Это те, которые обычно появляются на фотографиях правительственной пропаганды. Но есть и другие задержанные, которые появились в других социальных сетях, а не в правительственных; это молодые люди, о захватах которых их родственники или знакомые сообщают как произвольные действия.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla en una ceremonia de graduación de oficiales de policía en San Salvador, El Salvador. Lo acompaña su ministro de seguridad, Gustavo Villatoro. 4 de abril de 2022. REUTERS/Secretaría de Prensa de la Presidencia via REUTERS

С первой недели апреля несколько газет, которые правительство Найиба Букеле по-прежнему не контролирует, были заполнены жалобами на злоупотребления со стороны КНП. Например, в пятницу, 8 апреля, полиция, на которую распространяется режим чрезвычайного положения, утвержденный депутатами Букеле в конце марта, вошла в Сьюдад-Кредису, район среднего класса, и без объяснения причин приняла 21 человека. Родственники задержанных сообщили, что полиция сфотографировала их всех и обвинила в терроризме, как это делает президент в своих твитах.

«Я спросил, почему они собираются забрать их, пришел солдат, толкнул меня с пистолетом и сказал, что мы виноваты в том, что мы живем в маргинальном районе», - сказал один гражданин газете La Prensa Gráfica.

В ту же ночь полиция арестовала нескольких молодых людей, покидавших рабочую смену в столичном ресторане. Сразу же НГП опубликовала фотографии задержанных, у которых сняли рубашки, и денег, которые, по версии полиции, были выплачены за вымогательство. После сильной жалобы в социальных сетях стало ясно, что молодые люди не принадлежат к бандам и что деньги были коробкой, сделанной в тот день в ресторане.

Самые высокие требования поступили из-за рубежа, что кажется логичным, когда после почти трех лет правления Букеле удалось, с помощью судебных и административных преследований и постоянных преследований, заставить замолчать многие критические голоса страны.

8 апреля Вашингтонское отделение для Латинской Америки (WOLA), один из самых влиятельных аналитических центров по латиноамериканским вопросам в столице США, выпустило заявление, в котором безошибочно ставит под сомнение политику Букеле.

«Кризис безопасности в Сальвадоре требует срочного и решительного реагирования. Многие жертвы самых жестоких банд в мире имеют право на правосудие и на жизнь, не опасаясь преследований, нападений, вымогательств и убийств. Однако приостановление действия разделов Конституции страны не приведет к этому», — пишет WOLA.

Букеле ответил на критику WOLA личными нападками на ее президента Каролину Хименес Сандовал. Нападение на любого, кто критикует его или разоблачает его противоречия, уже является признаком Найиба Букеле. Он сделал это с сальвадорскими журналистами, с конгрессменом США Нормой Торрес или Тамарой Тарасюк Бронер, исполняющей обязанности директора Humans Rights Watch (HRW) по Северной и Южной Америке.

ОНОПЧ была еще одной организацией, которая критиковала недавние меры Букеле. «Вместо того, чтобы защищать сальвадорцев, это широкое чрезвычайное положение является рецептом катастрофы, которая ставит под угрозу их права», - говорится в заявлении организации.

В конце концов, однако, повествование президента, весь шум, порожденный вокруг него, и все принятые законодательные поправки не смогли скрыть самый важный недостаток его войны: Найиб Букеле, по причинам, которые ни он, ни все его послушники не могут объяснить, до сих пор не может экстрадировать 14 лидеров MS13 Соединенные Штаты предъявили обвинения в Соединенных Штатах за такие преступления, как убийства и терроризм. Таким образом, даже после 12 000 пленных Букеле субординация банды остается нетронутой.

Найиб Букеле имел пакты с бандами с тех пор, как он был избран мэром Сан-Сальвадора в 2015 году. Это объясняется судебными документами в Сальвадоре, расследованиями и судебным процессом в Соединенных Штатах, а также как минимум дюжиной журналистских расследований, основанных на официальных документах. Пакт остался в силе, и Букеле укрепил его с момента президентства республики.

Уже на посту президента, согласно расследованию сальвадорской прокуратуры о том, что назначенный правительством прокурор похоронен, Букеле продолжал управлять пактом через Осириса Луну, своего начальника тюрем, и Карлоса Маррокина, чиновника президента. Оба были названы Соединенными Штатами коррумпированными и антидемократическими субъектами, в том числе именно потому, что они управляют пактом от имени своего босса, президента.

В соответствии с этим пактом Найиб Букеле маневрировал своими должностными лицами, чтобы избежать экстрадиции в Соединенные Штаты 14 лидеров MS13, которые образуют так называемую национальную ранфлу, название, которое бандитский жаргон дает его совету директоров.

Эти лидеры, по словам Министерства юстиции США, «обвиняются в сговоре с целью предоставления и сокрытия материальной поддержки террористам, сговоре с целью совершения террористических актов, выходящих за пределы национальных границ, сговоре с целью финансирования терроризма и сговоре с целью наркотерроризма». По данным обвинения, эти преступления, включая несколько убийств, были совершены на территории США и заказаны национальной ranfla.

Eliú Melgar Díaz, alias Blue, es uno de los líderes de la MS13 al que Nayib Bukele ha protegido.

Фотографии этих лидеров, большинство из которых заключенные в Сальвадоре, не появились в аккаунте президента Букеле в Twitter рядом с ярлыком террористов, который он и его должностные лица без колебаний разместили рядом с портретами других сальвадорцев, не имеющих никакого отношения к бандам.

Пока режим чрезвычайного положения длился, генеральный прокурор Родольфо Дельгадо, пешка президента, не стеснялся писать в твиттере, что большинство задержанных (около 90% он говорит, хотя, опять же, эту цифру невозможно проверить самостоятельно) были укоренены мировым судьей, первым, кто действовал по обвинительному заключению прокуратуры, как это предусмотрено сальвадорским законодательством.

Дельгадо не говорит о трех вещах. Несколько судей, которые не приняли решения в соответствии с планами, установленными президентом в Twitter, Верховный суд, в котором также доминирует Букеле, в конечном итоге удаляют их. Сам он, Дельгадо, в прошлом был выделен за использование пыток для получения ложных признаний от предполагаемых членов банды. Генеральный прокурор также не упоминает, что именно он отказался от депортации одного из лидеров MS13 в США и сделал эту запись в Верховном суде.

Одним из случаев, которые в Соединенных Штатах участвовали в расследовании лидеров, является Объединенная оперативная группа Вулкано (JTFV), состоящая из агентов Министерства юстиции и Казначейства, директор которой, Сет Д. Дюшарм, был одним из тех, кто в январе 2021 года объявил обвинительное заключение против 14 лидеров MS13, которых Букеле не хочет экстрадировать.

Расследования JTFV также сыграли важную роль в уголовном расследовании Осириса Луны и Карлоса Маррокина, двух должностных лиц Букеле, расследованных в соответствии с пактом о бандах и против которых Южный судебный округ Нью-Йорка собирается предъявить официальное обвинение, подтвердили два федеральных чиновника в Infobae за последние дни.

El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha pedido a Bukele que extradite a 14 líderes de la MS13 acusados de varios delitos en Estados Unidos. REUTERS/Kevin Lamarque/Pool REUTERS

Фактически, JFTV участвовало в первых расследованиях пакта между Букеле и бандами, начиная с 2020 года. Большая часть этой информации была передана тогдашнему послу США в Сальвадоре Рональду Джонсону, который вместо того, чтобы углубить ее, уволил по крайней мере одного из участвовавших в этом американских следователей, как подтвердили Infobae по меньшей мере три офицера из администрации Байдена в Вашингтоне. Джонсон, бывший агент Центральной разведки (ЦРУ), приехал в Сальвадор как политик, назначенный политиком бывшего президента Дональда Трампа.

В контексте этого кризиса Букеле, как и раньше в другое время, вновь тоскливо апеллировал с ностальгией к той поддержке, которую он получил, когда Трамп был президентом.

11 апреля представитель Госдепартамента Нед Прайс призвал Букеле «защищать своих граждан, сохраняя при этом гражданские свободы, включая свободу прессы», ссылаясь на правовые ограничения, принятые во время режима чрезвычайного положения, которые наказывают тюремным заключением любого, кто ссылается на пакт о банде Букеле. Энтони Блинкен, государственный секретарь Байдена, также призвал уважать гражданские права сальвадорцев и еще раз напомнил Букеле: «Сейчас, как никогда, необходимо экстрадировать лидеров банд, чтобы предстать перед судом в Соединенных Штатах».

Букеле, отвечая в Twitter, не сказал ни слова о лидерах ранфлы, которые его правительство продолжает защищать. Он сказал так: «У нас была поддержка со стороны правительства США... но это было ВО ВРЕМЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТРАМПА (вот так, заглавными буквами)». Джонсон, посол Трампа, который преуменьшал расследование пакта о бандах, по сути, был одним из главных союзников президента Сальвадора.

Пакты, такие как Пакты Букеле и другие, заключенные сальвадорскими политиками в прошлом, изменили криминальную и политическую структуру банд и их руководства. Одним из ученых, которые больше всего изучали эту часть феномена, является Хуан Хосе Мартинес д'Обюиссон, антрополог, которого цитируют СМИ по всему миру. Например, в прошлом году Мартинес объяснил Infobae, что всплески насилия при убийстве во время администрации Букеле могут быть вызваны корректировками в пакте или тем, что лидеры банд используют мертвых для отправки политических сообщений.

11 апреля также в твиттере Букеле назвал Мартинеса «мусором». Затем, верные типичному сценарию, кибертролли, чиновники и пропагандисты обвинили антрополога в том, что он является сообщником банд и выступает за них, что сегодня в Сальвадоре карается тюремным заключением от 10 до 12 лет и что с поправками, внесенными в рамках режима чрезвычайного положения, Генеральный прокурор Родольфо Дельгадо может превратиться в уголовное обвинение без особых формальностей.

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