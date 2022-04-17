«Tomandante Iberdrola»: Норонья напомнил, что частные компании производят 53% CO2 в Мексике

Херардо Фернандес Норонья, федеральный депутат PT, осудил работу оппозиционных скамеек и, по последним данным, напомнил, что экологический дискурс, с помощью которого они намерены отвергнуть Реформу электроэнергетики AMLO, является заблуждением и что они действительно хотят защитить интересы из нескольких бизнесменов в энергетическом секторе.

Во время дебатов по энергетической реформе в законодательном дворце Сан-Ласаро Фернандес Норонья выступил и потряс оппозицию с трибуны. Во время своей аргументации он заявил банкам PRI, PAN, PRD и MC, что со всеми деньгами, которые они получают от компаний, они не смогут сделать хорошо политически говоря.

Когда он начал свое участие, секретарь энергетической комиссии Палаты депутатов сказал ему, что за пределами Законодательного дворца идет бунт людей, защищающих инициативу AMLO, но их никто не защищает.

Noroña condenó la cercanía de Margarita Zavala, a través de Felipe Calderón, con Iberdrola (Foto: Cuartoscuro) Galo Cañas | Galo Cañas

Она вспомнила, что произошло с предполагаемым лоббистом Enel (итальянская энергетическая компания) и депутатом от PRD, а также напомнила о близости Маргариты Завалы к Iberdrola, поскольку ее муж и бывший президент Мексики работает советником дочерней компании испанской компании.

В этой связи он назвал Фелипе Кальдерона «Эль Томанданте Ибердрола», ссылаясь на его предполагаемую дипсоманию (алкоголизм) и должность, которую он занимал в частной компании после своего президентства. Затем он приступил к осуждению деятельности частных компаний в электроэнергетическом секторе.

Hasta el momento, las privadas contaminan más que la CFE (Foto: Cuartoscuro)

«Оппозиция - самопризнавшийся предатель», - настаивал он и выделил два жестких факта, которые противоречат аргументам банка Va por México относительно частного электроэнергетического сектора, поскольку, по данным PRI-PAN-PRD, частные компании производят чистую и дешевую энергию.

Однако по сей день это не так, поскольку в Мексике 83% энергии, производимой частными компаниями, производится нефтяными компаниями, а 53% CO2, производимого в республике, приходится на эти компании, в то время как Федеральная комиссия по электроэнергии (CFE) производит 16,76% своей энергии с помощью термоэлектрические установки (энергия, основанная на водных плотинах, которые не загрязняют окружающую среду).

Как будто этого было недостаточно, он напомнил, что компании подчиняются законам рынка, а не социальным интересам, потому что «за два года пандемии частные компании не дали нам киловатт» национальной электросети, которую они продолжают продавать. Следует также отметить, что с начала энергетической реформы шестилетнего срока Энрике Пенья Ньето расходы на предоставление этой услуги возросли.

Desde que llegó AMLO al poder, el PRI no ha ganado ni una gubernatura (Foto: Cortesía PRI)

Наконец, социолог УАМ заверил, что народ Мексики запомнит значение голосования оппозиционных законодателей и что если они достигнут своей позиции против реформы электроэнергетики AMLO, это будет означать конец ее политической значимости.

С этой точки зрения он указал, что «тот, кто предает один раз, предает 100 раз» и что частные компании знают, что, с тем, что он пришел к выводу, что после этого дня президентство 2024 года будет передано коалиции Juntos Hacemos Historia (Морена, ПТ и ПВЭМ). Поэтому он подчеркнул, что это не конец инициативы AMLO, а конец оппозиционных партий. В этой связи он напомнил, что ни PRI, ни PRD не смогли выиграть ни одного народного голосования в губернаторствах и что они достигнут 2024 года без губернатора.

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