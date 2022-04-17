Три лесных пожара были зарегистрированы в Сан-Кристобале на юге Боготы в выходные

Во время Страстной пятницы и субботы на юго-востоке Боготы сообщалось о трех пожарах на холмах города Сан-Кристобаль, в которых, к счастью, никто не пострадал, хотя растительный слой этого района пострадал.

Как сообщается в Twitter-аккаунте местной мэрии, в пятницу днем вспыхнул первый пожар, который потребовал поддержки машин для управления пламенем.

«Лесной пожар, происхождение которого, по-видимому, было вызвано естественными причинами, контролировался в районе Киндио», - тринировали они в тот день.

Однако в воскресенье поступили сообщения о еще двух пожарах, которые будут вызваны досугом, проводимым людьми в это время Страстной недели.

«У нас обычно случаются случаи сжигания леса в этом районе, особенно когда дети и мальчики находятся в отпуске, поскольку они выходят на прогулку, и внезапно их пренебрегают и вызывают пожар», - заявил в телевизионных новостях лейтенант Хаиро Боланьос из Управления пожарной охраны столицы Колумбии. программа «Городские уведомления».

По словам того же чиновника, пламя затронуло 800 квадратных метров холма в окрестностях района Альтос-дель-Зуке.

«Растительный покров примерно в 2 километрах друг от друга, поэтому мы предсказываем, что они были преднамеренными. Около 500 квадратных метров было сожжено, а в другом месте - около 300 квадратных метров», - сказал спасатель на телеканале Bogotá City T.V.

В этих СМИ они объяснили, что пожар повлиял на растительный покров, из которого состоят колючие ретамо, и местные растения колумбийской столицы. Сообщалось, что в обоих случаях никто не пострадал, и для тушения пламени потребовались три машины и автоцистерна.





План возврата

Именно в это воскресенье заканчивается Страстная неделя, а вместе с ней и праздники многих жителей столицы Колумбии, покинувших город в последние дни. Как обычно, в эту субботу начинается возвращение путешественников в Боготу, и власти уже готовятся к продвижению плана возвращения.

По данным окружного секретариата мобильности, почти 800 000 автомобилей покинули столицу страны в другие муниципалитеты, чтобы насладиться этим перерывом. Аналогичным образом, последний отчет мэрии показывает, что более 400 000 автомобилей уже вернулись в город.

Ожидается, что самый высокий поток трафика в Боготу произойдет в период с субботы 16 по воскресенье, 17 апреля, при разработке плана возвращения.

Людям, отправляющимся в Боготу в эти выходные, следует учитывать действующие перекрытия дорог, например, дорогу, ведущую из Жирардо в столицу страны. Также важно отметить, что въезд в город не может быть сделан в любое время, так как там будет пиковая и региональная плита.

В пасхальное воскресенье до полудня все транспортные средства смогут въехать в город, с 12 до 16 часов в столицу страны будут въезжать автомобили с четными номерами. С 16:00 до 20:00 автомобилям, номерной знак которых заканчивается нечетными номерами, будет разрешен въезд.

С 20.00 проезд снова будет разрешен для всех транспортных средств, желающих въехать в Боготу, независимо от номера, на котором заканчивается их номерной знак.

Следует отметить, что параллельно с ограничением въезда в город местные власти будут проводить реверсивный забег Седьмой гонки с 245-й улицы и 180-й улицы с 14:30 до 20:00.





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