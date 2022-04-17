Они нашли подсказку, которая поможет найти Иоланду Мартинес, женщину, пропавшую без вести две недели в Нидерландах

Иоланда Мартинес, 26-летняя женщина и мать ребенка в возрасте до 6 лет, исчезла 31 марта. Последний раз ее видели в колонии Конституентес де Керетаро, в Сан-Николасе, Нуэво-Леон, с того дня ее семья искала знаки, которые могли бы указывать на ее местонахождение.

Согласно заявлениям, которые отец дал СМИ, последнее, что он знал о своей дочери, это то, что он остался ночевать в доме бабушки, а затем отправился искать работу.

Отец указал, что одно из его первых впечатлений заключается в том, что молодая женщина ушла оставить заявление о приеме на работу в компанию в районе Сан-Николас и Аподака.

Дело может дать подсказку, которая может помочь найти его: при поддержке родственников, знакомых и людей, которые присоединились к поиску, они получили видео с камер наблюдения в районе исчезновения Иоланды, на котором молодая женщина идет по улице около 11 утра.

(Foto: Captura de pantalla/Facebook)

«У меня есть наблюдение в течение нескольких часов, потому что есть несколько видеороликов о том, где она покидает дом своей бабушки, а соседка, которая предоставила нам учреждение, есть два снимка, где она выходит», - сказал г-н Мартинес.

Отец Иоланды находится в постоянном поиске дочери самостоятельно, отправляясь по возможным местам и маршрутам по пути, которые могла пройти пропавшая девочка.

Нуэво-Леон стал одним из штатов с наибольшим числом пропавших без вести женщин за последние дни. За последние недели 22 женщины были объявлены пропавшими без вести.

Власти также сообщают, что 10 из них уже были найдены без жизни, что свидетельствует о том, что они продолжают поиски еще 12 женщин.

Учитывая перспективы, губернатор штата Самуэль Гарсия объявил 14 апреля, что будет продлено бюджет на 50 mdp, чтобы дать учреждениям больше возможностей для поискового анализа и координировать весь протокол, который уже существует в законе о Комиссии по поиску.

Boletín de búsqueda de Debanhi Escobar. Foto: Gobierno de Nuevo León

В то же время он добавил, что протокол Альбы будет реализован в условиях растущей волны исчезновений женщин, зарегистрированных в этом учреждении.

Этот механизм для немедленного поиска пропавших или оставшихся без вести женщин и девочек начал действовать в 2012 году в Сьюдад-Хуаресе, штат Чиуауа.

В то же время была создана специальная группа по поиску убийств женщин и оказанию помощи в связи с ними, которая будет доступна для общественности и Генеральной прокуратуры штата Нуэво-Леон.

Следует отметить, что только в первом квартале 2022 года было выпущено не менее 18 предупреждений об исчезновении молодых людей в организации, список которых включает несовершеннолетних в возрасте от 12 до 15 лет, из которых не менее 10 были идентифицированы.

Одним из последних зарегистрированных случаев является случай Дебанхи Эскобара, по которому продолжают проводиться расследования. На данный момент известно, что в пятницу, 8 апреля, студент юридического факультета вместе с двумя друзьями отправился в Кинту в муниципалитете Эскобедо, расположенный недалеко от ГРР, которые вернулись в свои дома и оставили там молодую женщину.

По словам друзей, которые присутствовали на вечеринке с молодой женщиной, они сначала покинули встречу и заказали такси с «доверенным контактом» для Дебанхи, сказали, что контакт работает на туристических платформах, но работа была проделана вне платформы, а водитель был последним, кто контактировал с ней.

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