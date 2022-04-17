Город Халиско, где очень древние фигуры Христа «смотрят»

Фигуры Христа, которым четыре века, были «завуалированы» рано утром в субботу в городе Сан-Мигель-Идальго, штат Халиско, десятками семей, которые рассматривают эту традицию как способ укрепить свою веру и поклониться смерти Иисуса Христа.

Ночь Страстной пятницы в деревне становится праздником, в котором праздник сочетается с католической святостью.

Верующие и туристы кружатся вокруг так называемой «лжи Христа», алтарей, привлекающих 57 изображений Иисуса Христа, которые считаются реликвией и художественным наследием и передавались из поколения в поколение.

Семьи приглашают своих близких на «бдительность», день, который начинается в Страстную пятницу в 15:00 дня, в это время, согласно Библии, Иисус умер на кресте, до 05:00 утра следующей субботы, когда гости молятся, поют хвалу, благодарят за полученные чудеса и делитесь едой.

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ

(Foto: EFE)

Альфредо Герреро, который в течение 70 лет посвящал Страстную неделю подготовке «укладки», рассказал агентству EFE, что начал помогать одному из своих дядей, унаследовавшему в 1951 году образ так называемого Христа Мескита, скульптуру из дерева мескита, датируемую 1747 годом и который имеет глубоко укоренившуюся религиозную легенду.

Когда его родственник умер, Герреро стал «человеком» образа, то есть ответственным за уход за ним, размещение на нем нового «цендала» или набедренную повязку, организацию того, чтобы «укладка» имела все необходимые элементы, приглашала друзей и семью, направляла молитвы и хвалила и обеспечивала еду для гостей и любопытно.

Народный летописец Серхио Сепеда Наварро объяснил EFE, что бдительность — это символический способ, которым семьи должны ждать момента воскресения Иисуса.

«Это проявление веры семей перед лицом этого очень важного события в учении католической церкви, в том смысле, что они могут иметь присутствие тела Иисуса и, в частности, заботиться и сохранять (образы), пока они ждут этого момента, который, как они надеются, является воскресение Господа», — сказал он.

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТУРИЗМ

(Foto: EFE)

Улицы Сан-Мартин-де-Идальго снова были заполнены туристами, которые хотят узнать больше о традиции «лежания Христа», которая отражает синкретизм между верованиями католической религии и обычаями коренных общин, населявших этот город четыре века назад.

57 домов, которые защищают изображения Христа, наполнены ароматами копала, розмарина и зажженных свечей. С полудня пятницы семьи организуют и готовят очереди в самой заметной части своих домов.

По словам Сепеды Наварро, в наиболее заметной части семьи устанавливают «линии» с различными природными и религиозными элементами, смысл которых вызывает аспекты страсти и смерти Иисуса и использовался для евангелизации коренных народов.

Он объяснил, что у тендидо есть ветви дуба и ивы в голове, которые представляют собой Масличный сад, где Иисус удалился молиться; гвоздики, подобные тем, которые были надеты ему на руки и ноги, чтобы подняться на крест, а также голубей, символизирующих Святого Духа и звук которых имитирует крик Дева Мария.

Христов надевают на «сумку» или пальмовый ковер, на котором коренные жители делали плащаницу перед погребением. Вокруг него лавровые листья и дюжина свечей, изображающих апостолов, которые зажигаются во время «бодрствования».

В центре находятся скульптуры из различных размеров и материалов, таких как тростниковый или кукурузный лист, керамика, дуб, сосна и мескит, названные в соответствии с историей или легендой их происхождения.

Марсела Герреро - одна из женщин, которая защищает так называемого «Христа койотов», который пришел в ее семью семь поколений назад. Он заверил, что происхождение образа имеет две версии в семье, но наиболее рассказанным является то, что некоторые мужчины оставили его прабабушке с обещанием позже вернуться за зарплату.

Мужчины не вернулись, и считается, что они были католиками, бежавшими от военных во время войны Кристеро — которые были против решения правительства запретить участие духовенства в политике — и что они были убиты на некоторых близлежащих холмах.

Для семьи защита этого образа имеет религиозное значение, а также имеет значение для семейного союза.

«Для нас это большое удовлетворение и удовольствие, потому что это гораздо больше, чем традиция, иметь Христа — это всегда семейный союз, анекдоты и прекрасные моменты», — подчеркнул он.





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