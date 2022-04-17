Шокирующие подробности заявления сына Пола Остера о смерти от передозировки его 10-месячного ребенка





Дэниел Остер, сын известного американского писателя Пола Остера, дал показания в это воскресенье перед полицией после ареста в прошлую пятницу за смерть от передозировки Руби, её 10-месячного ребёнка. 44-летний мужчина предоставил шокирующие подробности последних часов жизни маленькой девочки.

По данным властей , 1 ноября он ввел героин в свой дом в Парк-Слоуп - жилом районе Бруклина, штат Нью-Йорк, - после того, как его жена Зузан Смит ушла на работу. Выпив, он вздремнул с маленькой Руби.

Когда она проснулась, десятимесячный ребенок был «с синими губами и жесткими глазами». Прежде чем позвонить в 911, он дал ей Наркан, назальный спрей, используемый для устранения передозировки опиоидами, «на случай, если девушка была подвержена воздействию наркотиков», согласно документам.

В конце концов фельдшеры прибыли в дом и обнаружили малышку без сознания и перевели ее в методистскую больницу, где позже она была объявлена мертвой.

Медицинские эксперты города определили, что Руби умерла от передозировки фентанила и героина, с достаточным количеством наркотиков в ее теле, чтобы «стукнуть взрослого без сознания», заявил заместитель прокурора Тьен Тран на появлении Дэниела в Бруклинском уголовном суде.

Однако местная полиция пока не определила, каким образом ребенок употреблял наркотики.

Daniel Auster y su hija Ruby, fallecida por sobredosis

Прокурор Трэн добавил, что Остер, которого арестовали в пятницу вечером и обвинили в непредумышленном убийстве и убийстве по неосторожности, признал, что у него в тот день были «пачки героина», которые он держал в ванной.

Подсудимый также признался властям, что в тот день принимал героин, хотя первоначально заявил, что не употреблял наркотики.

Во время воскресной презентации, на которой Остер не выступал, прокурор Трэн попросил судью Джона Хехта заключить подсудимого под стражу до суда. Адвокат Дэниела, Джон Годфри из Общества правовой помощи, попросил установить «разумный залог» и сообщил судье, что его клиент детоксифицировался.

Судья выдал постановление о психиатрическом лечении Дэниела и установил его залог в 250 тысяч долларов страховки, или 100 тысяч долларов наличными.

«Есть крайнее безрассудство, это риск бегства из-за употребления им наркотиков», - сказал Хехт.

Ни один из членов семьи Остера не присутствовал на слушаниях в это воскресенье.

Двое соседей Дэниела рассказали The New York Post, что после смерти ребенка он забрал несколько вещей и вещей ребенка на улицу, чтобы любой мог взять. «Все, детская одежда, книги, игрушки... это было душераздирающе», - сказал один из жителей, который не назвал бы своего имени.

Будучи подростком, Остер часто посещал клубы Нью-Йорка и занимался наркотиками. В возрасте 18 лет, в 1996 году, когда ему было 18 лет, Дэниел стал свидетелем убийства наркоторговца по имени Андре 'Ангел' Мелендес Club Kid Killer Майклом Алигом, который был промоутером ночного клуба.

Según la prensa local, el escritor estadounidense Paul Auster no tenía contacto con su hijo Daniel en el último tiempo (EFE/J.P.Gandul) EFE

Затем Даниэль получил 3000 долларов из денег Мелендеса в обмен на свое молчание. Позже он признал себя виновным в хранении украденного имущества и получил пять лет испытательного срока.

Он был арестован и по другим поводам, в том числе несколько раз за хранение наркотиков в 2008 и 2010 годах. В 2009 году ему было предъявлено обвинение в мелкой краже и хранении украденного имущества.

Пол Остер — известный писатель, написавший такие произведения, как «Человек во тьме», «Книга иллюзий», Нью-Йоркская трилогия» или «Левиафан» и получил множество наград, в том числе премию принца Астурийского в области литературы в 2006 году.

В «Ночи оракула», вышедшей в 2003 году, рассказчик — писатель, чей сын — наркоман.

Мать Дэниела, первая жена Пола Остера, — писательница Лидия Дэвис.

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