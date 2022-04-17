Возможности нового заключения в Колумбии из-за covid-19

Учитывая панораму, наблюдаемую в некоторых городах Китая в связи с увеличением числа случаев COVID-19 и возвращением в заключение, есть опасения, можно ли снова ввести строгую изоляцию в Колумбии, учитывая, что вирус оставил более 6 миллионов инфекций и 139 000 умерли из-за болезни.

Согласно информации Министерства здравоохранения, было отмечено, что в эту субботу, 16 апреля, четыре колумбийца умерли от болезни в последний день, и эта цифра произошла 25 марта 2020 года.

Несмотря на ситуацию в Китае, эпидемиолог Карлос Сааведра исключил такую возможность для Колумбии. «Страны, которые подвержены высокому риску заражения, - это Новая Зеландия и Австралия, потому что, как и в Китае, они ввели строгое заключение, в котором не было значительной циркуляции вируса, но полагались на вакцины», - сказал также профессор медицинского факультета Национального университета.

Спустя два года после начала пандемии Сааведра объяснил, что страх перед вирусом в этих странах все еще очень силен. «По-прежнему существует паника по поводу наличия инфекции, и именно поэтому принимаются решительные меры, такие как убийство домашних животных и установление строгого содержания под стражей, которые в настоящее время действительно не оправданы, потому что вирус находится в стадии миграции из пандемии в эндемический», - сказал он.

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Врач говорит: «В Колумбии могут быть стабильные процессы рециркуляции и небольшие сезонные пики, связанные с климатом, и снова будут пики инфекции, но тяжелые формы будут редкими и редкими, потому что высокий процент населения вакцинирован и уже пострадал от болезни».

Со своей стороны, врач Хорхе Альберто Кортес Луна, специалист по внутренним болезням, инфекционист и профессор Национального университета, говорит, что «в Китае насчитывается 1,4 миллиарда человек, из которых, вероятно, один миллион заболели COVID-19».

Врач также заявил, что в азиатской стране «проблему можно резюмировать в том, что ее население очень велико, и поскольку передачу инфекции от человека человеку невозможно контролировать, все равно будет вероятность того, что сотни и сотни людей умрут, если страна не будет закрыта, как она это делает».

Два специалиста сходятся во мнении, что все представленные в мире варианты попадут в страну, но на данный момент по всей планете существует высокая способность реагировать на вирус.

В последнем отчете Министерства здравоохранения также указывается, что по состоянию на субботу, 16 апреля 2022 года, в Колумбии уже было применено 81 956 379 доз вакцины против covid-19.

Согласно тому же докладу, число колумбийцев с полным графиком вакцинации, то есть тех, кто уже получил две дозы биологического препарата, в настоящее время составляет 28 784 074 человека, а 6 395 050 человек были иммунизированы разовыми дозами. Аналогичным образом было применено 11 023 334 бустерных дозы.

Суммируя все цифры, Колумбия достигла в общей сложности 6 089 540 случаев инфицирования, из которых 3 273 являются активными случаями и 5 922 819 соответствуют положительным случаям, которым уже удалось преодолеть болезнь. За последний день было применено 9814 вакцин, из которых 2323 были сделаны для второй инъекции, а еще 484 были однодозовыми.

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