АНО финансирует забастовку местных жителей, которая требует ухода мэра и занимает место мэра, заключенного в тюрьму за наркоторговлю

Когда 27 января 2022 года мэр муниципалитета Семпрум Кейринет Селеня Фернандес Эпию (35 лет, из PSUV) была арестована в автомобиле с семью пакетами кокаина, между партизанами, использующими коренное население, возник серьезный спор между партизанами, которые используют коренное население, требуя контроля над мэрией. 26 ноября 2021 года АНО финансировала и защищала свой сомнительный триумф на выборах, требуя возвращения нарко-мэра или назначения родственника или близкого родственника. Кампания нынешнего мэра Вуйсманса Рамона Гонсалеса Саласа финансировалась FARC и народной торговлей.

Проникновение АНО в последние годы было головокружительным. «Никто не противостоит им, потому что у них есть оружие, много денег, политические отношения, а также они финансируют различные сектора, в том числе зарплаты в некоторых учебных заведениях, включая самый важный лицей в Касигуа, поддерживаемый Элиной Брачо, бывшим главой муниципальной образовательной зоны и нынешним советник», — сообщил Infobae свидетель в регионе.

Ровно неделю назад, в воскресенье, 10 апреля, Национально-освободительная армия (АНО), используя группу коренных жителей народов вайю и бари, при участии политической команды арестованного мэра заблокировала шоссе Troncal 6, Мачикес-Колон, на высоте сектора Эль-Крусе, приход Бари, Муниципалитет Хесус Мария Семпрум, штат Сулия, примерно в 45 минутах езды от Касигуа-эль-Кубо и муниципалитета Мачикес-де-Периха. Со временем он даже простирался до дороги между Касигуа и Ла-Фрией, панамериканским муниципалитетом Тачира.

Партизаны начали с закрытия пиков границы, используя некоторых лидеров коренных народов из секторов Вуайкайпуро 5 июля, Сан-Бенито, Анамия Лючия, Уаю-Боконо, чтобы возглавить акцию протеста вместе со своими женщинами и детьми.

Протесту считается с много флагами из PSUV и аллюзивы баннеров A Чавес

Это район, где партизаны приобрели большое количество земли, сумели навязать финансовую систему, гарантирующую лояльность мелких производителей, многим из которых, наконец, пришлось передать свое имущество кредиторам.

Оплатить ELN

Свидетели сообщили Infobae, что все очень хорошо организовано АНО, которое называет себя «крестьянской общиной». «Они возглавляют протест, и самые заметные вожди носят черные рубашки, черные резиновые сапоги и короткокалиберное оружие; некоторые ходят в шортах, путаясь с любопытными людьми, которые приезжают. Они открыто говорят, что Кейринет должна вернуть или заменить её членом семьи или другом их». Муниципалитет Хесус Мария Семпрум является воротами к югу от озера Маракайбо и оси Периха.

Власти Объединенной социалистической партии Венесуэлы (ПСВ), к которой принадлежал мэр и окружающие ее люди, были смещены, но остались чиновники, которые отвечают интересам партизан и наркоторговли, которые стоят за забастовкой и которые требуют смещения мэра Гонсалеса Саласа. Более серьезная проблема может возникнуть из-за картеля Сабанас Альтас, который будет связан с мэром и задержанными депутатами.

Несколько человек из Семпрума согласны с тем, что «партизанское финансирование очень велико для тех, кто сделал безработицу, включая детские подгузники, питание, жилье и транспорт для всех тех, кто сосредоточился в транке, многие из которых были переведены из Мачикеса. Двенадцать автобусов и четыре микроавтобуса мобилизуют протестующих, которым предоставляется ночлег».

Parte de las camionetas usadas como transporte en el paro

Президентом муниципальной палаты Семпрума является советник Джоан Стив дель Валле Сауль, который очень близок к АНО, живет в Эль-Крусе и является одним из организаторов забастовки.

Производители в этом районе сообщили в беседе с Infobae, что они получали угрозы от партизан и наркоторговцев, потому что они отказались выходить на акцию протеста. «Подъездные дороги для нас закрыты из-за места, где выращивается сельскохозяйственное и животноводческое производство».

Участие партизан, которые используют новые роскошные фургоны, не принадлежащие коренным жителям, участвующим в захвате Эль-Крусе, очевидно. Логистика была в изобилии и привлекла людей, желающих получить экономическую прибыль. «Здесь много еды, транспорта и жилья, поэтому я осмотрелся», — говорит один житель Семпрума.

Сила Кейнейрета

Задержанный мэр поддерживался не только ее связями с Национально-освободительной армией (АНО), партизанскими деньгами и наркоторговлей, но и ее очень близкими отношениями с Алохой Хоселин Нуньес Гутьеррес, заместителем, бывшим министром, вице-президентом по коренным народам PSUV и генеральным координатором Объединенное движение Венесуэлы, которое также повлияло на назначение Росиде Вирджинии Гонсалес министром по делам коренных народов.

La ex ministra Aloha Núñez. entre la alcaldesa Keyrineth González y la diputada Taina González

Хотя мэр Кейринет Селения Фернандес Эпиэйю была арестована, согласно официальному объявлению, в автомобиле с наркотиками, в котором, как было установлено, было замешано несколько депутатов Национального собрания, никакого имущества конфисковано не было, и лицо, которое она представила как ее «правую руку», было разрешено, Йенни Розилен Оберто Камарго, но что на самом деле именно на чье имя были его активы, что он сбежал в Колумбию, где владеет собственностью. Есть также имущество на имя семьи, которая также была заключена в тюрьму вместе с мэром в Пириту, штат Фалькон.

Национальное управление по борьбе с наркотиками под командованием генерал-майора (GNB) Ричарда де Хесуса Лопеса Варгаса не было осведомлено о том, что мэр Фернандес Эпиейу накопил большое состояние, что Оберто Камарго, не имевший должности в мэрии, действовал как человек власти, всегда с мэром и который богатства неизвестного происхождения, и в настоящее время она находится в Кукуте со своим мужем, который скрывается от правосудия, в связи с делом о наркоторговле, в котором упала Кейринет: среди активов будет пять домов, 12 роскошных автомобилей, среди прочего.

В Касигуа они указывают, что мэр за последние годы проростил большое количество объектов недвижимости, один на ее имя, а другой у родственников и Оберто: ночной клуб Eclipse, три дома, супермаркет Eclipse и большое количество транспортных средств. В селе осталось очень мало семьи от мэра, потому что большинство из них ушли после ее ареста. В его доме почти десяток родственников, которые вывозят и продают большое количество товаров, которые были в супермаркете, а также в ночном клубе.

El presidente de la Cámara Municipal, Yenny Rosilen Oberto Camargo y Añuely Montiel Machado

Некоторые упали

В этой сети наркоторговцев заместитель Джейкар Перес из Организации подлинного обновления (ORA), захваченный неделями ранее, сообщает о мэре Кейринет Гонсалесе, который падает с двумя родственниками: Кельвином Эпиэйю Мачадо и Рендером Хосе Вильялобосом Эпиэйю. Также депутаты: Жан Карлос Сильва (Законодательный совет Тачиры) и депутат Тайна Гонсалес Рубио (PSUV Zulia); также Полисулия Грегорио Франсиско Амарис Мелендес и колумбиец по прозвищу El Compa. Среди первых задержанных был колумбиец Виктор Хулио Кано Паес, который связался с государственными чиновниками, чтобы обслуживать наркоторговлю.

Прокурор Тарек Уильям Сааб заявил, что было установлено, что «в караване из трех высококлассных автомобилей будет перевозиться тайник с наркотиками», которые находились в муниципалитете Пириту штата Фалькон: сначала фургон Toyota Tacoma с секретными отделениями и шестью пакетами кокаина, арестовывающий два человека, которые были в ней. В то же время они остановили фургон Toyota Prado, куда направлялись мэр Кейнирет и заместитель Тайна Гонсалес, вместе с тремя мужчинами. В лесистой местности они находят третий фургон с секретными отделениями и одеждой с опознавательными документами, указывающими на мэра.

Власти обнаружили в связи с этим событием три скоростных катера, которые находились на берегу пляжа и которые должны были использоваться для перевозки кокаина.

La protesta en la entrada a El Cruce el domingo pasado

С момента ареста Кейринет Гонсалес бразды правления мэром переходит к Аньюэли Монтьелю Мачадо, который утверждал, что является двоюродным братом мэра, и который сначала отрицал факты и призывал сотрудников продолжать работу, не обращая внимания на то, что говорилось в средствах массовой информации. «Все не так, мэр выйдет через несколько часов», - наконец осмелилась сказать она. Монтиэль взял PDVAL и доставил еду, отвечал за управление офисом мэра, пока продолжалась путаница вокруг скандального события.

С раннего утра вчерашней субботы они должны были появиться на месте, где были заблокированы пути в Семпруме и Перихе, комиссии, где будут присутствовать несколько заместителей, старшие военные начальники Сулии и глава PSUV Жаклин Фариас.

Продолжайте читать: