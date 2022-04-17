«Sneakerella»: новая версия «Золушки» выходит на Disney Plus

«Sneakerella»: новый фильм Disney Plus, который переосмысливает историю «Золушки». (Дисней Плюс)

В Disney Plus выходит новый мюзикл: это Sneakerella, фильм с участием Эля (Chosen Jacobs), начинающего дизайнера кроссовок (отсюда начинается слово названия, кроссовки на английском, кроссовки на испанском языке), который живет в Квинсе в Нью-Йорке. Но пока он идет за этой мечтой, он работает в обувном магазине его матери, которая умерла несколько лет назад, и у него есть художественный талант, который он скрывает от Трея, своего отчима (Брайан Террелл Кларк) и двух его ненавистных сводных братьев: Зелли (Колтон Стюарт) и Стейси (Хейворд Лич) .

Но жизнь этого молодого человека изменится, когда он случайно пересечет свой путь с Кирой Кинг (Лекси Андервуд), дочерью Дариуса, одного из лучших баскетболистов в истории спорта, а также одного из магнатов в мире кроссовок. Кира известна как голубая принцесса Манхэттена, и тогда она начнет эту историю любви, достойную Золушки (ее зовут Золушка по-английски, отсюда и последние буквы названия этого фильма).

Sneakerella - мюзикл, отмеченный хип-хопом и попом, который пытается придать изюминку классической истории любви La Cinderella. Но теперь, что будет после встречи между Эль и Кирой? Главный герой сделает все, что в его силах, чтобы воссоединиться с молодой женщиной, и для этого он будет сотрудничать с Сами (Девин Некода). Вместе и с помощью магии им удастся найти в себе смелость использовать свой талант и мечтать о достижении поставленных целей.

Выпуск этого фильма дважды откладывался по разным причинам. Первоначально его планировалось выпустить в прошлом году, затем дата была отложена до 18 февраля 2022 года, пока его релиз не будет окончательно подтвержден на 13 мая следующего года на Disney Plus.

К избранным Джейкобсу и Лекси Андервуд присоединяются Джон Салли, Девин Некода, Хуан Чиоран, Робин Аломар и Ивонн Сенат Джонс. Режиссер фильма Элизабет Аллен Розенбаум, которая также является исполнительным продюсером. Этой задачей занимаются Джейн Старц и Рэйчел Ватанабе-Бэттон. Сценарий был оставлен David Light & Joseph Raso, Тамаре Честной (она также является исполнительным продюсером) и Mindy Stern & George Gore II, которые были основаны на рассказе Stern & Gore и Light & Raso.

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