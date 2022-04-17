Региональный Pico y Placa: так это будет работать в плане возвращения на это воскресенье

В это воскресенье, 17 апреля, заканчивается Пасхальный мост, а вместе с ним и возвращение сотен людей в свои дома. По этой причине въезд пассажиров на частных транспортных средствах в Боготу будет осуществляться в соответствии с ограничениями Регионального Пико и Пласа, которые будут введены в третий раз для въезда в город с момента издания Указа 002 от 7 января 2022 года.

Таким образом, в пасхальное воскресенье с 12 до 16 часов в город будут въезжать автомобили с четными номерными знаками, а с 16:00 до 20:00 - те, чей номерной знак заканчивается нечетными номерами.

По данным окружного секретариата мобильности, около 800 000 автомобилей покинули столицу страны в другие муниципалитеты, чтобы насладиться пасхальными праздниками. Аналогичным образом, последний отчет мэрии показывает, что более 400 000 автомобилей уже вернулись в город.

«Мы приглашаем всех путешественников, которым необходимо въехать в Боготу в конце пасхальных выходных, спланировать свою поездку с учетом Регионального пика и плиты в пасхальное воскресенье, 17 апреля. Мы рекомендуем досрочно вернуться в Боготу с пятницы или субботы, чтобы избежать заторов на дорогах в воскресенье», — сказал Фелипе Рамирес, окружной секретарь по вопросам мобильности.

Какие исключения не распространяются на региональный пик и тарелку?

Исключения для передвижения Pico y Placa Solidario, совместного автомобиля и медицинского персонала не действительны для региональных Пико и Плака.

Санкции за несоблюдение меры Pico y Placa предусмотрены в Национальном кодексе дорожного движения за нарушение C.14: «Транзит через запрещенные места или иногда запрещенный компетентным органом». Штраф в 2022 году составляет 468 500 долларов. Кроме того, автомобиль будет обездвижен.

Закрытие дороги Жирардот - Богота

Сообщается о нескольких перекрытиях на этой дороге, поэтому, по данным газеты El Tiempo, концессия Vía 40 Express позволит пересекать полосу в разных секторах, включая туннель Сумапас.

Аналогичным образом, средства массовой информации сообщили, что существует вероятность того, что в секторе Нарис-дель-Девил будет включен противоток, чтобы автомобили, возвращающиеся в Боготу, также могли поехать по этому маршруту, который по своей природе является односторонним.

Дорожные коридоры, в которых применяется региональный пик и мемориальная доска

Ограничение на передвижение Pico y Placa Regional будет действовать в пасхальное воскресенье (17 апреля) в девяти коридорах, въезжающих в город. Бегуны:

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