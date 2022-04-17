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Воскресенье 17 апрель 2022
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Россия

Члены PRI обвиняют Морена в желании «взорвать сессию» реформы электроэнергетики

Между криками, обвинениями и «столкновениями» в Палате депутатов началось заседание, на котором будет проголосован ход реформы

Newsroom Infobae

17 апрель 2022

Федеральный депутат Институционно-революционной партии Ксавье Гонсалес Зирион обвинил членов Морены в желании «прервать сессию», чтобы избежать определения направления реформы электроэнергетики, продвигаемой президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором, и чье основное предложение заключается в том, чтобы приоритизировать рынок национальной электроэнергии.

В этом видео вы можете увидеть, как депутаты от PRI и Morena кричат и плачут.

«Это те, кто ч*ган нация!» члены скамейки кричали вишенку. В свою очередь, члены партии «Триколор» воскликнули: «Этого не будет!»

В то же время чиновник заявил в своем личном кабинете:

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